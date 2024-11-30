Крутил роман с Ивлеевой и пел с Киркоровым: рассказываем, что известно о новом возлюбленном Бузовой (тот еще жук)

Олег Майами и Ольга Бузова наделали много шума Источник: miamioleg_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

После жаркого поцелуя Олега Майами и Ольги Бузовой прошла неделя, но интерес к певцам лишь усиливается. Пользователи активно обсуждают неожиданно образовавшуюся пару, ее совместную песню «Такси» и гадают — встречаются артисты в реальности или это пиар? Ольга уже призналась на широкую аудиторию, что влюблена в коллегу. NGS.RU рассказывает, разделяет ли ее чувства Олег Майами, и в целом о том, кто он.

Дом-2

Олегу 34 года, он из Екатеринбурга Источник: miamioleg_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Настоящая фамилия Олега — Кривиков, псевдоним Майами он взял, когда решил пробиваться в мир шоу-бизнеса. Первое упоминание о нем появилось в связи с «Домом-2» (16+) — Олег дважды был героем телестройки и прослыл ловеласом. Он запомнился многочисленными романами с участницами (любовных историй, по официальным данным, было шесть).

Шоу «Голос»

Источник: miamioleg_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)











Олег Кривиков с детства был творческим, пел и танцевал на школьных концертах — в его соцсетях есть забавное видео, где он в возрасте 6–7 лет лихо отплясывает на домашнем празднике. Логично, что, повзрослев, Олег отправился на вокальное шоу. В 2015 году шел 4-й сезон «Голоса» (12+). Начинающий артист попал в команду к певцу Григорию Лепсу, но выбыл. За Олега вступился рэпер Баста и взял его под свое крыло — у них есть совместный трек «Последнее слово». В «Голосе» Олег дошел до четвертьфинала.

Сольная карьера

После участия в «Голосе» на Майами обратил внимание продюсер Максим Фадеев. До встречи с ним Олегу не везло: раскрутиться никак не получалось. Под влиянием Фадеева Кривиков записал несколько хитов — «Заново», «Останься», «Малышка» и «Прощай, моя любовь», а также активно снимал клипы. Популярность пришла в 2017 году.

На фото Олег Майами, Леша Свик и Niletto Источник: miamioleg_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

Олег начал активно давать концерты, снимать клипы на свои треки, нередко его можно было заметить в ночных клубах за диджейским пультом. Один за другим стали выходить синглы, которые Олег записал вместе с известными представителями музыкальной индустрии: T-killah, Лешей Свик, Niletto, Филиппом Киркоровым.

Архивное фото с Максимом Фадеевым — 2017 год Источник: miamioleg_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

В 2019 году Олег ушел от Максима Фадеева из-за того, что случились разногласия. В социальных сетях Майами поддержал одну из подопечных продюсера, с которой тот расторг контракт, и позволил себе грубый комментарий в адрес Фадеева. Позже артист извинился, на что Макс Фадеев ответил, что если просьбы о прощении искренние, то он готов вернуть Олегу права на исполнение его песен.

В 2020 году Майами выпустил сольный альбом Miami Airlines. По сей день певец продолжает выпускать треки, записывать клипы и принимать участие в теле- и интернет-шоу.

Звезда интернета и ТВ-шоу

В Екатеринбурге Олег Кривиков учился на стоматолога, но бросил учебу, сделав выбор в пользу творчества Источник: miamioleg_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

В интернете Олег Майами широко известен как участник популярного блога «Дневник Хача» (12+), набиравшего миллионы просмотров в YouTube. Это проект блогера Амирана Сардарова, который он охарактеризовал как симбиоз сериала «Друзья» (18+) и «Дома-2».

В послужном списке у Майами также собственный YouTube-канал «Директор Ютуба» (12+). Там он делился влогами из путешествий, публиковал пранки и общался со звездными друзьями.

Олег Майами участвовал в «Форд Боярд. Возвращение» (16+), в шоу «Импровизация» (16+), «Фантастика» (12+), «Полный блэкаут» (16+) и в других проектах. Частый гость развлекательных шоу.

Личная жизнь

Романы в «Доме-2» для Олега — так, разминка. После первого ухода с телестройки он положил глаз на участницу группы «Серебро» Ольгу Серябкину. В 2017 году поклонники активно следили за развитием отношений артистов, но официально Олег и Ольга парой себя не признали, заявляя, что между ними лишь теплые дружеские чувства.

В том же 2017 году ходили слухи, что Олег Майами встречается с еще не скандально, но уже вполне известной Анастасией Ивлеевой. Они вместе появлялись на мероприятиях, выкладывали общие фото. И, что закономерно, отмалчивались, пока певец публично не признался в любви ведущей «Орла и Решки» (12+).

К Насте Ивлеевой Олег испытывал сильное чувство Источник: miamioleg_official / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

— Сегодня мне есть что сказать. Я влюблен. И не собираюсь ни от кого это скрывать. Ты все знаешь, agentgirl, — написал музыкант в своем микроблоге. Пара рассталась из-за загруженных графиков.

В 2020 году Олег Майами переключился на бывшую жену Гуфа — Айзу. На онлайн-презентации проекта «Супер Айза» (18+) они начали целоваться, а в первом выпуске шоу Айза подтвердила, что у них роман. Через пару месяцев телеведущая заявила, что Олег ей не подходит. Да и зрители посчитали их отношения ненастоящими.

Следующей значимой фигурой в личной жизни артиста стала Ольга Бузова. Они выпустили совместный трек «Такси» и сняли клип, где изобразили влюбленных на свидании. Ольга и Олег начали вместе появляться на мероприятиях, приковывая к себе пристальное внимание папарацци и всех неравнодушных.

Олег и Ольга стали больше времени проводить вместе Источник: buzova86 / Instagram* (деятельность соцсети запрещена в России)

В интервью Love Radio Олег Майами и Ольга Бузова рассказали о том, что между ними происходит. Ольга честно призналась, что влюбленность присутствует — она высоко ценит Олега как артиста.

Ведущий поинтересовался у звезд: между ними исключительно творческие отношения? На вопрос вызвался ответить Олег.

— Это просто любовь. Называйте, как хотите, мы ни в коем случае не преследовали какие-то цели. Кому-то что-то кажется — это абсолютно их дело, но мы за правду, мы за искренность, — сказал Олег Майами.