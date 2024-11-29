«Главное, чтобы деньги мне отдавал»: супруги борются за семейный бюджет

Не все умеют правильно распоряжаться деньгами. Никто не может однозначно ответить на вопросы: «Как правильно вести семейный бюджет?», «У кого должны быть деньги?», «Должны ли супруги знать кто сколько зарабатывает?». Разошлись во мнениях насчет семейного бюджета юрист, экономист и психолог. Согласны только в одном: корреспонденту V1.RU, который с ними поговорил, они не дали бы ни копейки.
«Я не знаю, сколько зарабатывает муж»
Представители старшего поколения признаются, что не знают, кто и сколько зарабатывает в семье. Обеспеченные жильем и автомобилями, имеющие взрослых детей, они не ведут общие счета и не составляют финансовые отчеты.
— Вы настолько не доверяете своей второй половине? Зачем знать эту информацию? — задается вопросами менеджер крупной компании Ольга. — Я не знаю, сколько муж зарабатывает. Никогда это не интересовало. Мне всё равно. Всё, что нужно, у меня есть. Если на что-то не хватает, прошу мужа и получаю это. Когда не работала, он просто клал всю сумму, которая у него была, на стол. И я знала, что больше у него нет. А муж дочери привязал свою карту к ее номеру, и они не знают финансовых проблем.
В свою очередь девушки, открыто заявляющие, что мечтают об обеспеченном папике, также не хотят знать, сколько он зарабатывает. Их даже не волнует, каким путем достаются деньги. Главное — получать средства на все свои хотелки в виде айфонов, косметики, туфель и походов по ресторанам.
— Пусть хоть людьми торгует, — признается пышногрудая Лиана с нарощенными до бровей ресницами. — Мне нужно только, чтобы он мои хотелки закрывал и особенно ипотеку. А так, каким местом он получает деньги, меня вообще волновать не должно. Я девушка. Я не знаю, как зарабатывать. Я красивая, и этого достаточно!
«До разделения счета — идеальная семья»
Впрочем, есть и современные семьи, где не понимают, как можно не знать зарплату второй половинки. А жить без общего счета, карточки или заначки для таких пар сродни кошмару.
— У нас с мужем общий бюджет. Мы все знаем про зарплату друг-друга, — говорит недавно вышедшая замуж двадцатилетняя Анна. — Деньги мы распределяем на продукты, дорогу, ЖКХ, кредиты и откладываем в «тумбочку». Для меня важно, чтобы было место, где на крайний случай лежит неприкасаемая сумма. У подружки в семье совсем по-другому. Она зарабатывает больше мужа, и у них раздельный счет. Все чеки делят пополам, поэтому в колбасном отделе у них всегда ссоры чуть ли не до драки. Она смотрит на состав, а он — на цену. В итоге платит тот, кто больше голоден.
Невесты с высоким заработком признаются, что для них важно знать, сколько зарабатывает их будущий жених, так как они стремятся к равноправным отношениям.
— Но если он захочет заплатить за ужин, я не буду против, — смеется Мария. — Мне кажется глупо не делиться этой информацией. Странно без общего бюджета быть в браке. Есть вариант иметь каждому свои деньги и общий счет, но это тем, у кого позволяют средства, например блогерам из Москвы. А я живу в Волгограде. В семье всё должно быть поровну. Жена — водитель трамвая, муж — водитель автобуса. Какой раздельный бюджет? Гораздо удобнее, если вы знаете, сколько у вас денег, потому что копите на квартиру, ремонт и общий отпуск.
Есть ситуации, когда супруги откладывают деньги, каждый сам по себе, а не совместно. Допустим, жена хочет посудомоечную машину, а муж — новый айфон. И, если она в состоянии откладывать только 30 тысяч в месяц, то сможет добиться цели за полгода, он же, выделив 300 тысяч рублей один раз, тут же закроет свою потребность. Многие жены переживают из-за такой ситуации, потому что, пока ей приходится копить на мечту, он уже получил то, что хотел, да еще и хвастается приобретением. Такие жены стараются намекать мужьям на то, что вступали в брак не с целью завидовать, а для того, чтобы супруг закрывал их потребности.
— Будет странно, если я накоплю 30 000 рублей, а парень-айтишник — 300 000. Я не для этого замуж выходила! — возмущается Мария.
«Все хотят взаимного уважения и поддержки»
По мнению известного экономиста, профессора Игоря Бельских, равноправие — это залог стабильности и уважения в семье. Любое сокрытие информации, по его мнению, становится подходящим поводом к ревности и разборкам.
— Любовь и деньги прекрасно совместимы, — говорит профессор экономики. — Совместный бюджет сплачивает пару. Если один зарабатывает больше, значит, другой создает для этого условия. Мудрость семейного счастья опирается на чувства, совместное ведение домохозяйства и материальную базу. В семье лучше быть честным и не приукрашивать реальность. Не будет разочарования. Типовая семья, равноправные и уважающие друг друга супруги — это лучшая экономическая модель.
В счастливой семье один министр финансов и деньги зарабатывает, а второй — министр внутренних дел и за полы отвечает.
Одним из условий крепких отношений является то, что пара должна быть из одной социальной группы со своим набором стереотипов и паттернов поведения.
— Деньги не бывают долгосрочной основой отношений. У богатых всегда много альтернатив и партнеров, — подмечает Игорь Бельских. — Неравный брак — это несовременно. Работайте над семейными бизнес-проектами вместе — это сплачивает. В нормальной, ответственной семье денег всегда много. И на подарки, и на покупки всего нужного и ненужного.
Семья, основанная на деньгах, — это купля-продажа специфических услуг, не имеющая ничего общего с семейным счастьем.
«Должны ли супруги знать, кто сколько зарабатывает?»
Существует множество разнообразных форм семейных отношений. Стандарт традиционной семьи, когда мужчина несет полную финансовую ответственность за всех домочадцев, уже не является единственным вариантом. Но экономический фактор по-прежнему — основа брачных отношений.
— За потребностью знать, кто сколько зарабатывает, стоит потребность в безопасности, в частности экономической, что логично в наше время, — отмечает практикующий психолог по семейным отношениям Эвелина Гаевская. — Способ закрыть потребность в безопасности может быть через контроль над ресурсами партнера. В этом случае супруг становится должен сообщить всё о своем финансовом статусе в обмен на ту же информацию.
Брачные отношения — это договор. Лучше, если его условия ясно обозначены и выполняются обеими сторонами.
По мнению Эвелины Гаевской, сам контекст обязательности такого условия для комфортных отношений уже сигнализирует о некоей эмоциональной напряженности одного или обоих супругов, как минимум в сфере личной финансовой безопасности.
— Акцентуация на обязанности супруга сообщать о своих доходах напрямую связана с уровнем доверия в паре, — объясняет психолог. — Если есть какое-то беспокойство, но с супругом нет возможности его убрать или прояснить, если супруги замалчивают часть информации друг от друга — доверие в паре снижается, иногда стремительно. Беспокойство одного из супругов растет в парах созависимых партнеров, когда один партнер имеет гораздо меньший доход, чем другой. Тут простор для взаимных манипуляций и злоупотребления доверием.
Финансовая составляющая отношений — это одна из «несущих конструкций».
Все же психолог уверена, что определенная прозрачность в финансовом статусе партнеров, несомненно, нужна для создания доверительных и безопасных отношений.
— Открытость информации о своем заработке — это способ позаботиться о чувствах партнера, о его потребности в безопасности, — рассказывает Эвелина Гаевская. — Это взрослая ответственность не только за себя лично, но и за всю семью или пару. В основе гармоничных отношений лежит не обязанность снизить тревожность партнера (и свою), рассказав о себе всю подноготную, а желание, чтобы партнер чувствовал себя хорошо.
Рассказ о доходах — это форма проявления ответственности и заботы о партнере, одна из форм выражения любви, но не сама любовь.
«Все равно деньги будут общие»
Ни один юрист не может сказать, как правильно вести семейный бюджет. Есть 34-я статья семейного кодекса, в которой говорится, что совместное имущество — это всё имущество, приобретенное в браке, а также денежные средства, полученные от трудовой деятельности, вне зависимости от того, работает один из супругов или нет.
— Один работает, все его доходы — это совместные деньги семьи, — объясняет профильный юрист Валерий Голованов. — У нас об этом четко говорит семейное законодательство. Мы обращаемся в данном случае к федеральному закону. Он определяет порядок.
Не важно, кто и сколько зарабатывает в семье. По закону все это общее.
Правда, бывают случаи, когда муж, втайне от половины, набирает кредиты. Но и на этот счет у законодательства есть решение.
— У нас суд четко говорит о том, что кредиты могут быть как совместным обязательством супругов, так и личным, только в том случае, если денежные средства, полученные от кредита, не пошли на нужды семьи, — говорит юрист. — Если супруг втихаря взял кредит и купил для себя любимого мотоцикл, то это будет совместным имуществом. Если он втихаря его продаст, то жена может обратиться в суд о признании договора продажи недействительным и как минимум претендовать на половину суммы от продажи этого мотоцикла.
По словам юриста, можно решить вопросы семейного бюджета с помощью брачного договора.
— Он активно используется и, как правило, потом все мужчины пытаются его оспорить, — улыбается Валерий Голованов. — Они, не имея познаний о последствиях, заключают его, а потом ходят и говорят: «Ай-яй-яй! Как же я жить-то буду! Остался совсем без всего и еще потерял то, что принадлежало до брака».
По словам адвоката Валерия Голованова, даже в крепкой семье важно аккуратно относиться к деньгам и обращению с ними.
— Проследить, когда был открыт счет, всегда можно, — замечает юрист. — Если я со своего счета снял деньги — они мои. Но как только я пришел с этими деньгами в семью, то подтвердить, что это именно те деньги с того счета, уже невозможно. Суд считает, что они уже совместные. Если на средства со своего счета купить себе машину и есть подтверждение, что оттуда ушли продавцу деньги на покупку, тогда есть стопроцентная возможность подтвердить, что машина куплена не на совместные средства, а на личные, которые находились на депозитном счете.
Лучше подтверждать происхождение денежных средств любым доступным способом. Любовь —отдельно, деньги — отдельно.