Правда ли, что в жены лучше брать молодых? Мнение научных светил

Любви все возрасты покорны Источник: Наталья Лапцевич / 74.RU











В России привычнее, когда он старше ее, и таких браков предостаточно. Посмотрим хотя бы на актрис. Елизавета Арзамасова родилась позже супруга-фигуриста Ильи Авербуха почти на 22 года. У Юлии Высоцкой разница в возрасте с мужем-кинорежиссером Андреем Кончаловским — 36 лет. И ничего — союзы крепкие. Однако о том, кто, кого и на какое количество лет должен быть старше или младше, до сих пор жарко спорят и ведут научные дискуссии. »Доктор Питер» тоже изучает этот вопрос.

Муж-ровесник и молодая жена продлят жизнь

Заинтересовал вопрос разницы в возрасте между супругами и ученых из Института демографических исследований в Ростоке (Германия). Исследователям хотелось понять, как этот аспект может повлиять на продолжительность жизни партнеров. Результат исследования был опубликован в издании Demography.

В выборку попали 1 845 956 женатых людей в возрасте 50 лет и старше; 958 997 из них — мужчины, 886 959 — женщины. Анализ данных показал: большинство мужей были на два-три года старше жен.

При подсчетах ученые учитывали несколько важных параметров, которые могут повлиять на продолжительность жизни: конкретное место проживания, продолжительность самого брака, уровень образования и дохода.

Для дам оптимальным вариантом для долгой и счастливой жизни оказалось выйти замуж за ровесника. Союз с мужчиной постарше может сократить жизнь: участницы выборки, вышедшие замуж за тех, кто старше их на семь-девять лет, увеличивали риск ранней смерти на 20%. Да и более молодой муж тоже повышал риск ухода из жизни.

А вот мужчинам выгодно выбирать спутниц жизни помоложе. Риск смерти у мужей, которые старше жен на 7–9 лет, оказался на 11% ниже, чем у тех, кто одного возраста с супругами. Мужья, которые младше жен, умирали раньше.

Есть еще один важный нюанс, который нужно учитывать: для своей работы исследователи использовали данные Статбанка Дании в период с 1990 года по 2005-й. Так что нельзя точно сказать, были бы эти выводы актуальны для сегодняшних жителей России.

Безусловно, несчастливая семейная жизнь точно никого более здоровым не сделает: постоянные ссоры и стресс могут серьезно ударить по организму.

Как же понять, какая разница в возрасте оптимальна конкретно для вас и не станет ли это источником проблем в отношениях в будущем?

Психолог Александр Шахов предлагает простой тест.

— Попробуйте прибавить к своему возрасту 10 лет и проанализировать, сколько тогда будет вам и вашему партнеру. А если еще 10? Попробуйте поразмыслить, сможете ли вы спустя годы принимать его таким, какой он есть, — советует специалист.

Александр Шахов — психолог, социальный психолог, эксперт по гендерным и семейным отношениям.

По мнению ученых и психологов, семью лучше создавать с ровесником Источник: Михаил Шилкин / 74.RU











Кстати, недавнее исследование ученых из Канады выявило интересную закономерность: оказалось, что брак положительно влияет на ментальное и физическое здоровье мужчин, а вот с женщинами ситуация несколько иная. Замужние несущественно отличались по качеству жизни от тех, кто не в браке. Зато те, кто никогда не был замужем, имели в два раза больше шансов на «оптимальное» старение, чем респондентки, которые во время исследования овдовели или развелись.

Живут как кошка с собакой, но не расходятся

Люди всех возрастов мечтают о крепких и счастливых отношениях, но спустя время, когда розовая пелена первых эмоций спадает с глаз, нередко случаются разногласия. Однако супруги почему-то не расходятся.

Ранее мы рассказывали о причинах, почему многие мучаются, но остаются в несчастливых отношениях.

— Если не принимать во внимание экономическую и трудовую зависимости, а также угрозу жизни в случае выхода жертвы из абьюзивных отношений, то главные причины такого саморазрушительного поведения можно разделить на шесть основных групп, — объясняет психотерапевт Викран Сентис.

Викран Сентис — психотерапевт, который уже 30 лет работает с семейными парами и умеет определять причины их конфликтов. О том, почему люди живут как кошка с собакой, но не расходятся, он подробно рассказал в своей новой книге «Почему мы ссоримся с любимыми».

Далее — от первого лица.

1. Плохо, зато знакомо

Мы, люди, ненавидим изменения и боимся неизвестности. Нередко застреваем в губительной для нас среде просто потому, что привыкли к ней, она стала частью нашей жизни и нас самих. Мы предпочитаем терпеть уже знакомую боль, чем тревожиться из-за неизвестности.

Абьюз, существующий в близких отношениях, в таком случае привычен и даже предсказуем. Подобная предсказуемость служит страдающему от абьюза человеку некой подушкой безопасности. Если агрессор хорошо знаком, то его поступки уже не удивляют, их можно предвидеть. А всё предсказуемое дарит ощущение безопасности и неуязвимости. Незнакомому мы предпочитаем знакомое, пусть оно и наносит вред и ранит.

2. Эмоциональная зависимость

Эмоциональная зависимость от человека, с которым вы на протяжении какого-то времени состоите в отношениях, формируется примерно так же, как и зависимость, например, от алкоголя или сахара. Зачастую любовь невозможно отличить от эмоциональной зависимости, за которой прячется зависимость химическая, возникающая как ответ на присутствие партнера.

Я говорю «химическая», поскольку мы привыкаем к наличию в нашем организме эндорфинов, выделяющихся в ответ на присутствие возлюбленного. Привычка — это психологический феномен, возникающий в результате длительного нахождения рядом с любым объектом.

Если к ноге привязать колесо, а через девять месяцев его отвязать, то мы будем жутко по нему тосковать. Возможно, без колеса мы даже не сможем нормально спать по ночам и жизнь нам будет казаться пустой. Эмоциональная зависимость не есть любовь, здесь кроется самое глубокое заблуждение. Обычно в отношениях с абьюзером возникает зависимость. Человек привык, эмоционально привязался к агрессору и теперь не представляет без него своей жизни. Примерно то же самое испытывает наркоман к потребляемому им веществу.