Уйти ни с чем или забрать всё? Что вправе получить бывший при расставании — разбираем с юристом

Источник: Ирина Тропина, Елена Вахрушева

Истории о бывших, которые после расставания забирают всё, совсем не легенды. В вашем окружении наверняка есть хотя бы одна девушка, которой пришлось такое пережить. Как вести себя в этой ситуации и на что имеет право бывший, а на что — нет? Все ответы — в коротком видео: ситуацию разбирает адвокат Наталья Нечаева.

Что может забрать мужчина, уходя из вашей жизни? Перечислим лишь некоторые из рассказанных нашему автору случаев: диван (купленный на общие деньги три года назад), кольцо (подаренное на день рождения), половину веревки, на которой сушилось белье (потому что покупали ее вдвоем)… Звезда стендапа Виктория Складчикова в одном из выступлений делилась, как бывший прихватил недопитую бутылку мартини.

Если брак не был зарегистрирован, имущество при расставании делится по общим нормам гражданского законодательства. Пресловутый диван, к примеру, должен отойти тому, кто его приобрел. Но если разбирательство дойдет до суда, придется доказывать факт покупки, и обезличенного чека будет недостаточно.

