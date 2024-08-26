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Он и она Уйти ни с чем или забрать всё? Что вправе получить бывший при расставании — разбираем с юристом

Уйти ни с чем или забрать всё? Что вправе получить бывший при расставании — разбираем с юристом

Некоторые мужчины готовы отнять и сделанные во время отношений подарки, и всё совместное имущество

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1 комментарий

Истории о бывших, которые после расставания забирают всё, совсем не легенды. В вашем окружении наверняка есть хотя бы одна девушка, которой пришлось такое пережить. Как вести себя в этой ситуации и на что имеет право бывший, а на что — нет? Все ответы — в коротком видео: ситуацию разбирает адвокат Наталья Нечаева.

Что может забрать мужчина, уходя из вашей жизни? Перечислим лишь некоторые из рассказанных нашему автору случаев: диван (купленный на общие деньги три года назад), кольцо (подаренное на день рождения), половину веревки, на которой сушилось белье (потому что покупали ее вдвоем)… Звезда стендапа Виктория Складчикова в одном из выступлений делилась, как бывший прихватил недопитую бутылку мартини.

Если брак не был зарегистрирован, имущество при расставании делится по общим нормам гражданского законодательства. Пресловутый диван, к примеру, должен отойти тому, кто его приобрел. Но если разбирательство дойдет до суда, придется доказывать факт покупки, и обезличенного чека будет недостаточно.

Подарки остаются у того, кому их вручили. Но девушке придется подтверждать, что это был именно подарок. А бывший, если хочет забрать колечки и цепочки, должен будет как-то объяснить, почему он не считает их подарками и зачем тогда покупал явно женские украшения.

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Комментарии
1
Гость
26 августа 2024, 18:47
Настоящий мужчина должен все оставить жене и детям, но таких уже нет...
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