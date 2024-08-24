У Сергея Бурунова роман с дочерью бизнесмена и политика: кто такая Екатерина Леви и что известно о ее семье

Роман Сергея Бурунова и Екатерины Леви начался три месяца назад Источник: Сергей Бурунов / Instagram*, Екатерина Леви / «Фейсбук»*











Сергея Бурунова в последние дни часто вспоминают не только из-за ролей. В соцсетях и СМИ обсуждают его выходы в свет с Екатериной Леви. Раньше актер не демонстрировал свои отношения на публике, а Екатерину он позвал даже на секретную свадьбу Гарика Харламова (и там засняли поцелуй пары). Некоторые видят в этом намек на скорую свадьбу самого Бурунова. Кто же такая Екатерина Леви? 59.RU рассказывает о пермячке, покорившей «русский голос Ди Каприо», и ее семье.

Источник: Городские порталы

Отец — замминистра из команды Трутнева

Екатерине Леви 35 лет: она родилась в марте 1989 года (Сергей Бурунов старше на 12 лет). До новости о романе про пермячку писали и говорили мало. А вот ее отец, бизнесмен и политик Семен Леви, — человек известный.

Семен Леви был известным в Перми бизнесменом Источник: Ирина Леви / Instagram*











Семен Леви — коренной пермяк. Баллотируясь в 2000 году на пост мэра Перми, он рассказывал, что вырос в старом деревянном доме на улице Попова. Так что с детства сам рубил дрова и носил воду. Леви окончил Пермский строительный техникум и Пермский Политех. Работал в стройотрядах, был мастером на железобетонном заводе. «Начальственная» карьера началась рано: в 1980-м, уже в 24 года, он стал главным инженером завода ЖБИ. Семь лет спустя возглавил то же предприятие.



После распада Советского Союза завод ЖБИ приватизировали и на его базе организовали ОАО «Стройиндустрия» (позднее — АО), гендиректором которого избрали Семена Леви. Строительным холдингом Леви руководил на протяжении 1990-х и 2000-х, в это время компания входила в число лидеров пермского рынка.



Один из самых известных проектов «Стройиндустрии» — 27-этажный комплекс «Жемчужина» с гостиницей и апартаментами на бульваре Гагарина. Здание до начала 2010-х оставалось высочайшим в Перми. Также компания возвела элитную 16-этажку с пристроенным фитнес-центром на улице Газеты «Звезда», здание региональной налоговой на улице Окулова, 11-этажку с отделением банка в цоколе у танка на Сибирской, бизнес-центр «Белчер» на Чернышевского и многие другие здания.

27-этажное здание и гостиница составляют единый комплекс, раньше оба носили общее имя «Жемчужина» Источник: Тимофей Калмаков / 59.RU











Более десяти лет Семен Леви параллельно с бизнесом был депутатом — сначала Пермской думы, затем заксобрания Прикамья. В 2008-м ушел на повышение: его позвал в свою команду экс-губернатор Пермской области Юрий Трутнев. На тот момент Трутнев занимал пост министра природных ресурсов, Семен Леви стал его замом.



Должность Леви покинул только в 2016 году, когда ему исполнилось 60 лет. Но на пенсию не ушел: возглавил компанию в структуре «Ростеха». В 2021 году Семен Леви скончался, немного не дожив до 65-летия. Сообщали, что причиной смерти стал рак. Леви похоронили в Москве на Троекуровском кладбище.

Семейный бизнес

Переехав в столицу, Семен Леви женился на Инне Шариной — она работала в том же Минприроды, была замдиректора одного из департаментов. Семейным бизнесом в Перми продолжили заниматься его бывшая супруга Надежда Леви и дети, в том числе Екатерина. Леви в то время принадлежали уже упомянутый комплекс «Жемчужина» с гостиницей на бульваре Гагарина, фитнес-клуб с тем же названием на улице Газеты «Звезда» и бизнес-центр «Белчер», а также другое имущество.

Уход Семена Леви в большую политику подтолкнул семейство к постепенной продаже активов «Стройиндустрии». Главный из них — завод ЖБИ — еще в 2008 году выкупила московская группа компаний «ПИК» (Первая ипотечная компания), активно ведущая строительство в Перми. В числе ее проектов, к примеру, ЖК «Грибоедовский».

В 2018 году Леви продали и «Стройиндустрию» в целом. Компания перешла структурам Михаила Белебезьева, занимающегося гостиничным бизнесом и строительством (в числе проектов — высотка Space рядом с бывшим зданием «Пермской ярмарки» на бульваре Гагарина, а также комплекс домов и апартаментов Lakewood на Братской). Гостиница «Жемчужина» стала отелем Holiday Inn.



Сегодня, по данным Rusprofile, старший брат Екатерины Роман с мачехой Надеждой (первая жена Семена Леви умерла в 1995 году) числятся индивидуальными предпринимателями и получают доход от собственной и арендованной недвижимости. В частности, два года назад Роман Леви через суд взыскивал долг за аренду принадлежащих ему помещений фитнес-клуба на улице Газеты «Звезда» (бывшей «Жемчужины»).



Роман Леви пробовал уйти в девелоперы — был одним из учредителей спецзастройщика, возводившего названный выше дом Space на бульваре Гагарина. Также он руководил сельхозкооперативом «Росток» в Пермском районе. Но к концу 2018 года бизнесмен свернул все эти направления, оставив только доход от недвижимости, а потом перебрался в Москву.

Екатерина (справа) дурачится с братом и сестрой Источник: Ирина Леви / Instagram*











Старшая сестра Екатерины Ирина Леви развивает собственный бизнес — семейную ферму в деревне Казымово Оханского района, куда дети Леви раньше ездили к бабушке и дедушке. На ферме разводят бычков герефордской породы — из них получают мраморную говядину.



Соседка Димы Билана

Как и ее родные, Екатерина Леви поначалу занималась семейным бизнесом. В равных долях с близкими девушка владела «Жемчужинами» на улице Газеты «Звезда» в Перми: фитнес-клубом, боулингом и кафе. Также Екатерине Леви частично принадлежала клининг-компания «Забота», отвечавшая за уборку в «Жемчужинах». Кроме этого, Екатерина была директором гостиницы «Жемчужина» на бульваре Гагарина и одноименного ООО.

Перечисленных выше компаний уже нет: последние из них ликвидировали в ноябре 2020 года. На месте фитнес-клуба «Жемчужина» в Перми сегодня работает фитнес-центр XFIT, гостиница на бульваре Гагарина пять лет назад вошла в сеть Holiday и так далее.

Екатерина Леви переехала из Перми в Москву Источник: Екатерина Леви / «Фейсбук»*











Екатерина Леви с 2020 года ведет бизнес в Подмосковье — именно там она зарегистрировала ИП в декабре 2020 года и указала основным видом деятельности стирку и химчистку изделий из ткани и меха. Приемный пункт работает в Истринском округе под брендом «Химчистка № 1» — его Екатерина использует по договору с владельцами сети.



Сама уроженка Перми теперь тоже москвичка. Рассказывают, что Екатерина Леви сначала жила в центре города, рядом с «Москва-Сити». Потом переехала в элитный коттеджный поселок на Новой Риге — на берегу Истринского водохранилища. Судя по всему, речь о поселке Monteville, в числе жителей которого называют Диму Билана.

Вид поселка с его сайта Источник: Monte-ville.com











На фото из открытых источников можно оценить красоты поселка, но в соцсетях Екатерины Леви их не увидеть. Нет там и информации о предыдущих отношениях: о личной жизни она не рассказывает и снимками не делится. На ее странице в «Фейсбуке»* в общем доступе совсем немного фото, а аккаунт в Instagram* закрыт. Известно только, что своих детей у Екатерины нет, лишь племянники.

В конце июля Сергей Бурунов появился с Екатериной Леви на фестивале Dream Fest — 2024 в Баку Источник: Андрей Калмыков / Woman.ru











В число светских львиц, старающихся отметиться на каждом мероприятии, Екатерина Леви тоже не входит. В репортажах с громких событий она стала появляться только с Сергеем Буруновым. При этом, как рассказали 59.RU знакомые Екатерины, ее нельзя назвать замкнутой и молчаливой. Она просто не любит чрезмерную публичность. Бурунов, роман с которым начался три месяца назад, ее в этом поддерживает и старается беречь от излишнего внимания со стороны.



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