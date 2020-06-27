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Недвижимость

Однушка из Ярославской области попала в число 10 самых дорогих квартир центральной России

Смотрим, за что просят 5,5 миллиона рублей

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Площадь под строительство огорожена давно, и квартиры продают. Но пока на площадке нет даже котлована&nbsp;

Площадь под строительство огорожена давно, и квартиры продают. Но пока на площадке нет даже котлована 

Назвали самую дорогую однокомнатную квартиру, которую можно купить в новостройке Ярославля. Из-за своей цены в 5,5 миллионов рублей эта однушка оказалась сразу на пятом месте в списке 10 самых дорогих квартир в ЦФО.

— Данный уровень цен на однокомнатные квартиры был отмечен в жилом комплексе, который будут строить на улице Свердлова, 74. Это премиальная новостройка, возводящаяся в Ленинском районе Ярославля. Метраж лота составит 56,13 кв. м. Причем значительная доля этого пространства приходится на летние помещения — два балкона и открытую террасу суммарной площадью почти 30 «квадратов», — рассказали авторы рейтинга на «Циан».

Так выглядит планировка самой дорогой однушки

Так выглядит планировка самой дорогой однушки

Из топ-10 исключили Москву, так как недвижимость в этом городе является безоговорочным лидером по дороговизне (однушка за 71 миллион рублей в комплексе Roza Rossa). Без столицы на первое место вышла Московская область, где отдают однокомнатную квартиру в новостройке «Грибовский лес» за 8,82 миллиона рублей, площадь 70,52 кв. м. На втором месте однушка ещё более невероятных размеров из Владимирской области: элитный комплекс «Клубный дом da Vinci» продаёт за 7,23 миллиона рублей квартиру в 80,3 кв. м.

Третье место взяла Тульская область, где масштабы однушки в новостройке тоже поражают. За 6,85 миллиона рублей отдают 65,05 кв. м в комплексе «Скандинавия».

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