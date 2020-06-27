Однушка из Ярославской области попала в число 10 самых дорогих квартир центральной России

Назвали самую дорогую однокомнатную квартиру, которую можно купить в новостройке Ярославля. Из-за своей цены в 5,5 миллионов рублей эта однушка оказалась сразу на пятом месте в списке 10 самых дорогих квартир в ЦФО.

— Данный уровень цен на однокомнатные квартиры был отмечен в жилом комплексе, который будут строить на улице Свердлова, 74. Это премиальная новостройка, возводящаяся в Ленинском районе Ярославля. Метраж лота составит 56,13 кв. м. Причем значительная доля этого пространства приходится на летние помещения — два балкона и открытую террасу суммарной площадью почти 30 «квадратов», — рассказали авторы рейтинга на «Циан».