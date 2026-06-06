«Родственники изведут»: Шаляпин показал свои хоромы с ремонтом за 11 млн и кухней из Ярославля

Прохор Шаляпин недавно закончил ремонт в квартире, но сам там жить не собирается Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

Прохор Шаляпин устроил экскурсию по квартире, которую недавно полностью обновил. На ремонт и перепланировку ушло около 11 миллионов рублей, зато теперь жилье выглядит именно так, как хотелось хозяину.

Артист уже много лет остается верен Даниловскому району Москвы. Модные жилые комплексы с закрытыми дворами и дизайнерскими лобби его не привлекают. Вместо этого исполнитель делает ставку на проверенные временем дома. Сейчас в его собственности уже четыре квартиры.

В прихожей у Шаляпина висит икона Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

Во время съемок певец показал кухню, которая стала одной из самых затратных частей проекта. По его словам, работы еще не завершены окончательно: «Здесь сделали всё, не успели только дверцы поставить, потому что их на заказ делает наша чудесная фабрика в Ярославле. Я очень доверяю российским специалистам. У нас есть прекрасные мастера, которые совершенно не уступают всем этим „итальяно“ и прочее».

Артист признался, что может оставить весь дом без электричества из-за недостаточного напряжения Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

Впрочем, во время ремонта обнаружился один неожиданный нюанс, который теперь может сказаться не только на хозяине квартиры, но и на его соседях.

«Всё по высшему разряду. Единственное, рабочие сказали, что в квартире надо увеличить напряжение. Потому что я отказался от газа и поставил электроплиту. Если включу все четыре конфорки, без света останется весь дом», — рассказал Шаляпин.

Гардеробная артиста занимает площадь 18 квадратных метров Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

Интерьер получился светлым и довольно лаконичным. Никаких золотых колонн и хрустальных люстр. Белые стены, светлая мебель и минимум лишних деталей. Правда, один необычный предмет всё же привлекает внимание. В спальне рядом с кроватью и массажным креслом стоит настоящий трон с портретом самого хозяина.

Подарок оказался весьма оригинальным, о чем артист с улыбкой рассказал во время экскурсии.

«Мне сделали его в подарок. Вот видите, Прохор Шаляпин в окружении двух исконно русских барышень. С кроватью та еще история… Достаточно известный наш бренд. Собрали кровать, но забыли про подъемный механизм. Удивительно!» — пошутил исполнитель.

Трон Прохор получил в подарок… Источник: Прохор Шаляпин / T.me …и быстро нашел ему место в обновленном интерьере Источник: Прохор Шаляпин / T.me

Несмотря на теплые чувства к квартире, жить здесь он не собирается. Для себя певец уже приобрел другое жилье, побольше, расположенное неподалеку.

«Разорила меня эта кухня. Стоила больше миллиона рублей. Я оцениваю ее как хороший экономкласс. Считаю, что достойно всё, не итальянское, но очень хорошо. Я вообще всё покупал и проектировал действительно для себя. Но так получилось, что приобрел для себя квартиру метражом больше, недалеко отсюда, туда переезжаю. Там сталинский ампир», — делится Прохор.

Спальная оснащена гигантской плазмой и корейским массажным креслом Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

Шаляпин менял не только дизайн, но и планировку квартиры Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

А нынешние апартаменты, вероятно, достанутся матери артиста: «Конечно, если бы не метражи и потолок, я бы остался все-таки в этой квартире. Здесь я чувствую себя прямо очень хорошо. А самый близкий мой человек — мама — сейчас в Мытищах, что, конечно, далековато».

Шаляпин также раскрыл историю, из-за которой в свое время решил во что бы то ни стало обзавестись собственной недвижимостью именно в этом доме. Толчком стала неожиданная реплика сотрудницы консьерж-службы.

Гостиная оформлена в светлых тонах Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

Уюта пространству добавляет современный декоративный камин Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

«Консьержка мне говорит: „Да кто ты вообще такой? У тебя и квартиры-то своей нет!“ Меня это задело, потому что я всегда чувствовал себя здесь как дома. Представляешь, 17 лет прожил! Да, я снимал квартиру, она не была моей по документам. Но меня это резануло. И даже сказать было нечего. Я был обескуражен. Думаю: „Значит, они целое расследование провели, вычислили, что платежка не на меня "».

После этого разговора артист поставил перед собой цель, от которой уже не собирался отступать. В итоге эмоциональный порыв обернулся весьма внушительным результатом.

Кухня, по словам Шаляпина, высосала из него все деньги Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

Для дизайна всей квартиры Прохор выбрал фурнитуру в золотых тонах Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

«В общем, я себе сказал: „Прохор, как хочешь, но у тебя обязательно должна быть здесь квартира“. И в итоге сейчас у меня в этом доме три квартиры, и еще четвертая — напротив. Мне дали толчок. Так что я этой женщине даже спасибо хочу сказать. Я мог вместо этих нескольких квартир купить одну большую в другом районе. Но такой вот я — наседка», — делился артист.

Сегодня певец уверен, что несколько небольших объектов недвижимости могут оказаться практичнее одной большой квартиры. В перспективе он рассчитывает получать дополнительный доход от аренды и меньше зависеть от постоянной работы.

Жилье расположено в Даниловском районе Москвы, где Шаляпин живет уже почти два десятилетия Источник: Проверено Цианом / YouTube.com

+7

При этом, как признался исполнитель, успехи на квартирном фронте вызывают далеко не у всех восторг.

«Конечно, каждый человек хочет иметь свою землю под ногами, свой домик. Я бы лучше трехсотметровый дом бы имел. Но даже этим моим квартиркам завидуют, понимаете? Находятся завистливые. Я ото всех родственников забаррикадировался, чтобы они меня не отравили — изведут ведь за эти квартиры. Я боюсь родственников, остерегаюсь их», — признался он.

Прохор рассказал, на кого можно смело ориентироваться в вопросах вкуса Источник: cian.ru / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Кстати, любовь Прохора к недвижимости давно вышла за пределы любимого района. По данным СМИ, стоимость принадлежащих артисту объектов превышает 150 миллионов рублей. Помимо нескольких квартир в Даниловском районе и жилья мамы в Мытищах, у него есть роскошные апартаменты площадью около 400 квадратных метров на черноморском побережье, которые певец сдает в аренду.