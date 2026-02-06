Пара обезьянок-игрунок из зоопарка могла бы воспользоваться семейной ипотекой с февраля. Проверьте, сможете ли вы

Источник: Ленинградский зоопарк / Telegram

Пара игрунок из Ленинградского зоопарка, недавно ставших родителями в девятый раз, могла бы воспользоваться программой семейной ипотеки после изменения условий с 1 февраля 2026 года. Во-первых, мама и папа живут по месту прописки нового малыша. Любой из них может стать основным заемщиком. Во-вторых, они оба готовы вписаться в кредитный договор как созаемщики. А если им не хватит дохода на новый вольер, дополнительно можно будет вписать кого-нибудь из ответственных за расширение зоопарка чиновников, чтобы помог молодой семье приматов рублем.

Вы спросите: что это за бред? На примере многодетной семьи обезьянок «Фонтанка» попытались разобраться в том, как изменились правила выдачи семейной ипотеки в России с 1 февраля 2026 года. Разбор нововведений для человекообразных и настоящих homo sapiens читайте ниже.

Что изменится в программе семейной ипотеки с 1 февраля

Главных смысловых изменений два:

Теперь при оформлении семейной ипотеки супруги, которые находятся в официально зарегистрированном браке, должны выступать созаемщиками по кредитному договору. Кредитный договор «привязывается» к ребенку (или детям, если их, к примеру, двое).

Как это выражается на практике, расскажем ниже. Важно, что при этом у семьи остается возможность вписать в договор третьих лиц, если дохода для получения кредита не хватает.

Также новые требования не затрагивают военнослужащих, которые участвуют в накопительно-ипотечной системе, а супруг с иностранным гражданством созаемщиком стать не сможет.

Зачем меняют условия выдачи семейной ипотеки

Ответственный за финансирование льготных программ с господдержкой Минфин России отвечает: чтобы реализовался принцип — один льготный кредит на семью.

«Мера позволит предотвратить злоупотребления, сделав систему поддержки граждан более адресной. Это поможет поддержать те семьи, которые действительно нуждаются в улучшении жилищных условий», — считают в ведомстве.

Как банки изменили требования к заемщикам

Банки выпускают собственные разъяснения относительно изменений, которые вступают в силу с 1 февраля. Это сделали крупнейшие игроки ипотечного рынка — «Сбер» и ВТБ, а также Альфа-банк, МКБ и «Дом.РФ».

«Фонтанка» изучила эти разъяснения и отвечает на основные вопросы.

Можно ли оформить семейную ипотеку только на одного супруга?

Нет. С 1 февраля 2026 года, если супруги состоят в официальном браке, оба обязаны участвовать в кредитном договоре — один как заемщик, второй как созаемщик. При этом неважно, является ли второй супруг родителем ребенка.

Оформить семейную ипотеку «только на мужа» или «только на жену» больше нельзя.

Поможет ли брачный договор не включать супруга в ипотеку?

Нет. С 1 февраля 2026 года брачный договор не влияет на состав заемщиков по семейной ипотеке. Даже если по договору имущество раздельное, супруг всё равно включается в кредит.

Можно ли оформить семейную ипотеку, если супруги в разводе?

Да. Если брак расторгнут, потребуется:

свидетельство о расторжении брака;

документы, подтверждающие проживание ребенка с заемщиком.

В этом случае второй родитель в сделке не участвует.

Можно ли оформить семейную ипотеку, если заемщик не в браке?

Да. Банк требует:

справку об отсутствии зарегистрированного брака (получают в ЗАГСе или МФЦ);

паспорт без отметки о браке (как дополнительный, но не основной признак).

Если позже выяснится, что брак был, банк вправе изменить условия кредита, включая процентную ставку.

Обязательно ли, чтобы ребенок был прописан с заемщиком?

Да. С 1 февраля 2026 года это обязательное условие семейной ипотеки.

Ребенок должен иметь регистрацию по одному адресу с родителем, который оформляет ипотеку.

Какие еще документы на ребенка нужно предоставить?

Банки принимают:

справку о регистрации ребенка (форма № 8) — для детей до 14 лет;

паспорт ребенка с отметкой о регистрации — с 14 лет.

Если детей несколько, регистрация должна быть у всех по одному адресу.

С 1 февраля обязательно нужно предоставлять СНИЛС ребенка. Без него банк не подпишет кредитный договор, даже если заявка одобрена.

Можно ли взять семейную ипотеку, если родители не в браке?

Да. В этом случае ипотеку оформляет один из родителей — тот, с кем зарегистрирован ребенок. Второй родитель в кредитный договор не включается.

Можно ли взять семейную ипотеку, если супруг — иностранец?

Да. В таком случае он или она не включается в кредитный договор как созаемщик, и ипотека оформляется только на гражданина России. Допускается брачный договор или нотариальное согласие.

Можно ли взять семейную ипотеку, если супруг — военнослужащий?

Зависит от ситуации. Если супруг участвует в военной ипотеке (накопительно-ипотечной системе, НИС), он может не включаться как созаемщик, но условия определяются правилами НИС и конкретного банка.

Можно или нельзя взять семейную ипотеку второй, третий, еще один раз?

Если заемщик уже оформлял льготную ипотеку (любую — семейную, IT, дальневосточную или по другой льготной программе) после 23 декабря 2023 года и не погасил ее — новую семейную ипотеку взять нельзя;

в описанном выше случае можно будет взять новую семейную ипотеку по новым правилам, только если старая льготная ипотека погашена и в семье родился ребенок — должны выполняться оба условия одновременно;

если льготная ипотека была оформлена заемщиком до 23 декабря 2023 года, семейную ипотеку оформить можно, но по новым правилам.

Что проверить перед подачей заявки на семейную ипотеку?

Перед обращением в банк стоит убедиться, что у вас есть:

документы о браке, разводе или заявление об отсутствии брака;

регистрация ребенка по одному адресу с заемщиком;

СНИЛС ребенка;

понимание, использовались ли в семье льготные ипотечные программы ранее.

Условия выдачи семейной ипотеки