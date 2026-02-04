Схема Долиной или жертва тирана? Бывшая владелица участка заявила, что продала его из-за угроз, и потребовала вернуть землю

Женщина дошла до областного суда Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Тюменка Алена (имя изменено. — Прим. ред.) обратилась в суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи земельного участка. Ранее женщина продала его своему сожителю Алексею. Женщина утверждала, что продала землю под воздействием угроз и даже не получила причитающиеся деньги. 72.RU рассказывает, что решил суд.

Версия продавца

Алена утверждала, что в 2023 году под давлением заключила договор купли-продажи земельного участка. Якобы женщина страдала от психологического насилия со стороны сожителя. Он угрожал ей, требовал переписать участок и дом, построенный на ее деньги, и что сумма в 600 тысяч рублей, указанная в договоре, не соответствовала реальной стоимости имущества и не была выплачена. Настоящая стоимость участка — 900 тысяч рублей.

Версия покупателя

Алексей же утверждал, что сделку Алена заключила добровольно, все документы оформлены надлежащим образом. Мужчина полностью рассчитался за дом и участок, в качестве доказательства он предоставил договор займа и расписку в получении денег. После покупки он продолжил достраивать дом и облагораживать участок, что доказывает его реальные намерения.

Что решил суд

Первая инстанция отказала Алене, и она подала апелляцию. Изучив материалы, апелляционная коллегия пришла к выводу, что доводы о мнимости или притворности сделки не нашли подтверждения. Суд установил, что ответчик после оформления собственности продолжил строительство дома и распоряжался имуществом, что свидетельствует о реальности сделки.

Утверждения о кабальности сделки также были отклонены. Суд отметил, что разница между покупной (900 тысяч рублей) и продажной (600 тысяч рублей) ценой участка не столь существенна, чтобы признать условия «крайне невыгодными». Также не было доказано, что истец находилась в стечении тяжелых обстоятельств, чем воспользовался ответчик.

Заявления о заблуждении, обмане, угрозах или насилии в момент совершения сделки не были подтверждены доказательствами. Суд обратил внимание, что истица обратилась в полицию лишь в августе 2024 года, то есть спустя более года.

В итоге суд отклонил исковые требования Алены, оставив право собственности на спорный участок за ее бывшим сожителем.