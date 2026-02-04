Схема Долиной или жертва тирана? Бывшая владелица участка заявила, что продала его из-за угроз, и потребовала вернуть землю

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Рассказываем, что решил суд

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Женщина дошла до областного суда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUЖенщина дошла до областного суда | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Женщина дошла до областного суда

Источник:
Александра Мамонтова / 76.RU

Тюменка Алена (имя изменено. — Прим. ред.) обратилась в суд с требованием признать недействительным договор купли-продажи земельного участка. Ранее женщина продала его своему сожителю Алексею. Женщина утверждала, что продала землю под воздействием угроз и даже не получила причитающиеся деньги. 72.RU рассказывает, что решил суд.

Версия продавца

Алена утверждала, что в 2023 году под давлением заключила договор купли-продажи земельного участка. Якобы женщина страдала от психологического насилия со стороны сожителя. Он угрожал ей, требовал переписать участок и дом, построенный на ее деньги, и что сумма в 600 тысяч рублей, указанная в договоре, не соответствовала реальной стоимости имущества и не была выплачена. Настоящая стоимость участка — 900 тысяч рублей.

Версия покупателя

Алексей же утверждал, что сделку Алена заключила добровольно, все документы оформлены надлежащим образом. Мужчина полностью рассчитался за дом и участок, в качестве доказательства он предоставил договор займа и расписку в получении денег. После покупки он продолжил достраивать дом и облагораживать участок, что доказывает его реальные намерения.

Что решил суд

Первая инстанция отказала Алене, и она подала апелляцию. Изучив материалы, апелляционная коллегия пришла к выводу, что доводы о мнимости или притворности сделки не нашли подтверждения. Суд установил, что ответчик после оформления собственности продолжил строительство дома и распоряжался имуществом, что свидетельствует о реальности сделки.

Утверждения о кабальности сделки также были отклонены. Суд отметил, что разница между покупной (900 тысяч рублей) и продажной (600 тысяч рублей) ценой участка не столь существенна, чтобы признать условия «крайне невыгодными». Также не было доказано, что истец находилась в стечении тяжелых обстоятельств, чем воспользовался ответчик.

Заявления о заблуждении, обмане, угрозах или насилии в момент совершения сделки не были подтверждены доказательствами. Суд обратил внимание, что истица обратилась в полицию лишь в августе 2024 года, то есть спустя более года.

В итоге суд отклонил исковые требования Алены, оставив право собственности на спорный участок за ее бывшим сожителем.

Как вы считаете, кто прав?

Права Алена. Вероятно, она страдала от домашнего тирана
Прав Алексей. Он купил участок и ничего не должен быывшей
Очень странная история. В ней нужно разбираться полиции
Выскажусь в комментариях
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Никита КифорукНикита Кифорук
Никита Кифорук
Журналист 72.RU
Суд Приговор Решение Определение суда Долина
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Комментарии
2
Гость
4 февраля, 15:16
Женская местя! Она такая. Дальше будет обвинения в изнасилованиях, возможно даже с обеих сторон. 😁
Гость
4 февраля, 13:14
На каждый хитрый организм обязательно найдется болт с левой резьбой
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Гость
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