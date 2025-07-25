«Большая конкуренция за покупателя»: эксперт — о том, оживит ли рынок ипотеки снижение ключевой ставки

Ключевую ставку снизили до 18%, но доступнее рыночную ипотеку это не сделает Источник: Алексей Волхонский / Городские медиа

Уже второе заседание подряд Центробанк снижает ключевую ставку, на этот раз сразу на два процента — с 20 до 18% годовых. Что это значит для рынка недвижимости и стоит ли сейчас спешить с покупкой квартиры? Об этом в колонке для E1.RU рассказала директор агентства недвижимости Екатерина Торопова.

Екатерина Торопова директор агентства недвижимости «Метражи» Эксперт

Новость, безусловно, положительная: многие ждали этого решения еще с прошлого заседания ЦБ, все уже очень устали от высоких ставок — и население, и бизнес. Но сильно радоваться пока рано. Сам Центробанк подчеркивает: денежно-кредитная политика остается жесткой и в этом, и в следующем году. Это значит, что ставка будет снижаться медленно, а экономика — восстанавливаться постепенно. В том числе и рынок недвижимости.

Честно говоря, серьезных экономических предпосылок к такому снижению ставки я не вижу: ситуация на рынке кажется даже более напряженной, чем пару месяцев назад. Поэтому такое снижение выглядит скорее как политический шаг .

На графике наглядно показали, что происходило с ключевой ставкой в последние два года Источник: Филипп Сапегин / E1.RU

Возможно, мы чего-то не знаем, и наша экономика действительно начала приходить в чувство. Как говорится, дай-то бог. Но пока, повторю, слишком многие факторы говорят об обратном. Поэтому изменения на рынке недвижимости сейчас если и будут происходить, то слабые. Это касается как первичного рынка, как и вторичного.

Что изменится на рынке новостроек

В целом, новость для застройщиков оптимистичная. Стоимость проектного финансирования хоть и не сильно ощутимо, но снизилась, а ведь именно от стоимости заемных средств напрямую зависит экономика большинства строек.

Те застройщики, которые остались в живых, вздохнут несколько свободнее. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Никакого ажиотажа на рынке новостроек, конечно, сейчас не будет. Возможен небольшой рост спроса, в пределах 5–10% — и этот спрос банки и застройщики будут «ловить» акциями и спецпрограммами.

Одновременно, как говорят многие, возможно смягчение условий по семейной ипотеке. Ведь нагрузка на бюджет уменьшится: уменьшится та разница по льготной ипотеке, которую государство компенсирует банкам, и некоторые эксперты ждут расширения льготных программ. Хотя мне, откровенно сказать, в это верится с трудом.

Рынок новостроек начнет чувствовать себе лучше только в следующем году Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

В целом настоящее оживление на рынке новостроек возможно только в следующем году, если ключевая ставка продолжит падать . Правда, в этом случае включится еще один фактор, о котором говорит аналитик Михаил Хорьков: как только ставка снизится до 10–12%, на сцену выйдет конкурент новостроек — свежая вторичка, по сути, вчерашние новостройки. Сейчас все говорят об отложенном спросе. Но на рынке есть и отложенное предложение — и оно выйдет на свет, когда только станет возможно.

Что изменится на вторичном рынке

Чтобы раскачать этот рынок, снижаться придется еще долго. Сегодняшний шаг Центробанка — это капля в море : купить квартиру в ипотеку под 22–23% так же неподъемно для большинства людей, как и купить ее под недавние 25–26%.

Чтобы на рынке вторички сформировался устойчивый спрос, нужны рыночные ставки по ипотеке хотя бы на уровне 12–13%. Вот при таких цифрах будет всплеск спроса. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

А сейчас на фоне всё еще высоких ставок по ипотеке и всё еще привлекательных условий по вкладам, рынок вторичного жилья стагнирует.

Здесь пока без резких движений — ни в спросе, ни в предложении, ни в ценах. Даже несмотря на снижение ключевой ставки, в ближайшее время вряд ли что-то изменится.

Да, часть инвесторов может начать присматриваться к недвижимости вместо вкладов, особенно если на рынке появятся интересные варианты по цене. Но рассчитывать на массовый переток пока не стоит. Скорее, это будут единичные сделки, в которых важны ликвидность и скидка.

Кроме того, вторичный рынок всегда реагирует медленнее. Сейчас внимание сосредоточено на новостройках с льготной ипотекой, и это оттягивает часть спроса с «вторички». В дальнейшем возможна постепенная стабилизация, но только при условии, что тренд на снижение ставки продолжится и закрепится.

Цены: вверх или вниз?

Думаю, что пока цены практически не изменятся ни на первичном рынке, ни на вторичном .

Цены на новостройки на текущий момент, кажется, достигли своего потолка — и небольшое оживление спроса их вряд ли поднимет. Сейчас слишком большая конкуренция за покупателя на этом рынке. Цены могут даже немного снизиться — точечно, за счет акций и скидок, чтобы «поймать» новых покупателей, которые вышли на рынок.

Массово за ипотекой россияне при ключевой ставке в 18% не побегут Источник: Артем Устюжанин / Городские медиа

А такие покупатели будут, хоть и немного. У нас сейчас есть клиент, который буквально сидит и ждет, чтобы ставки упали хотя бы на пару-тройку процентов: ему нужно срочно купить просторную квартиру в новостройке для семьи. Под семейную ипотеку он не подходит: у него хоть и несколько детей, но младше 7 лет никого нет.

Так что он ждал сегодняшнего заседания ЦБ, чтобы понять курс в целом: идет ставка на понижение или нет. Он хочет всё-таки купить квартиру, даже под высокую ставку, а через несколько месяцев рефинансироваться. Да, ежемесячные платежи до рефинансирования будут гигантские. Но ему, как говорится, очень надо — и он надеется на то, что в следующем году ключевая ставка всё-таки приблизится хотя бы к 10%.

Кроме того, будет часть покупателей, у которых подошел срок по депозитам, и они, видя политику ЦБ, решат сейчас перевести деньги в традиционный «бетон». Не массово, но всё-таки.

Они, естественно, пойдут не только на первичный, но и на вторичный рынок — и вот на нем может сложиться ощущение, что цены растут, но на самом деле нет. Будут просто вымываться недооцененные лоты. То есть в первую очередь покупатели среагируют на самые дешевые предложения, а за ними на рынок будут выходить предложения подороже: с удачной локацией и хорошей планировкой. Цены при этом останутся плюс-минус в рынке.

Бежать ли покупать или продавать?

Бросаться никуда точно не надо. Всё идет своим чередом, ставка понемногу снижается, никакого ажиотажа, резкого повышения цен и дефицита на рынке недвижимости нет . Так что сохраняем спокойствие, набираемся терпения и внимательно наблюдаем, что дальше будет со ставкой.

Если ваш жилищный вопрос не требует немедленного решения — не паникуйте. Не нужно создавать ажиотаж на ровном месте. Екатерина Торопова директор агентства недвижимости

Ставки по вкладам пока еще высокие, можно подождать до следующего заседания ЦБ и принять решение более взвешенно.

Тем не менее наблюдать за ситуацией точно надо. Если вы в принципе хотели бы в ближайшие месяцы купить квартиру — то смотрите внимательно и спокойно, что происходит. Да, сейчас накопился большой отложенный спрос. Да, если весь этот спрос активизируется разом, то будет ажиотаж, дефицит хороших предложений и скачок цен. Но этот сценарий в ближайшее время маловероятен.

Во-первых, массовое возвращение покупателей возможно, когда рыночная ипотека опустится до 12% — а для этого надо, чтобы ключевая ставка была 9–10% . При самом благоприятном стечении обстоятельств это возможно только к концу следующего года. А во-вторых, вряд ли ЦБ допустит такое развитие событий, зная, какое количество денег сейчас лежит в банках.

Но если у вас «горит» — такие обстоятельства, что надо немедленно переезжать, съезжаться-разъезжаться — то делайте это! Во многих случаях можно найти решение даже в текущих обстоятельствах, мы в своей практике видим это ежедневно. Это вообще не про ключевую ставку и не про кризис, это про жизнь. Идеальных условий для решения жилищного вопроса не бывает, поэтому срочные вопросы надо решать независимо от ключевой ставки.