Как сэкономить на покупке жилья с помощью государства: субсидии и ипотека для семей с детьми

Какие семьи могут получить субсидии на жилье Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

По данным опроса, который ВЦИОМ проводил в 2024 году, потребность в улучшении жилищных условий есть у каждой второй молодой семьи. Зачастую решение этой проблемы собственными силами довольно затруднительно, но может оказаться по плечу, если использовать меры государственной поддержки. Сейчас в России действует несколько программ, которые помогают семьям решить вопрос с жильем — мы собрали их все в этом материале.

Программа «Молодая семья»

Государственная программа «Молодая семья» действует до 2025 года, однако еще в прошлом году Владимир Путин говорил о намерении ее продлить. Пока точные сроки неизвестны, но, как бы события ни развивались дальше, в этом году ей точно можно воспользоваться.

Что можно получить

Программа «Молодая семья» — это субсидии на жилье. Размер субсидии зависит от наличия детей в семье. Если они есть, то можно рассчитывать на покрытие 35% стоимости жилья, если нет — 30%. При этом за основу берется не реальная цена недвижимости по договору, а средняя расчетная.

Расчетная стоимость = площадь жилья х норматив стоимости квадратного метра. Норматив стоимости квадратного метра устанавливается раз в квартал и зависит от конкретного региона. Например, в третьем квартале 2025 года такой норматив для Москвы составляет 198,5 тысячи рублей, а для Республики Ингушетия — 58 тысяч.

Получить эти деньги на руки невозможно, субсидия предоставляется в форме свидетельства о праве на получение социальной выплаты.

На что можно потратить субсидию:

покупка жилья;

оплата по договору строительного подряда на возведение жилого дома;

оплата по договору участия в долевом строительстве;

последний платеж в счет уплаты паевого взноса в жилищном, жилищно-строительном или жилищном накопительном кооперативе;

первый взнос по ипотеке;

погашение ипотеки или кредита на строительство жилья.

Кто может получить

Молодыми семьями считаются супруги не старше 35 лет, наличие детей на возможность участия в программе не влияет — различаться будет только размер субсидии. В программе могут участвовать и одинокие родители, но условие остается: им тоже должно быть не больше 35 лет.

Помимо возраста, есть и другие условия. Во-первых, одного только желания купить квартиру недостаточно, субсидию дают только нуждающимся. Таковыми считают семьи, у которых либо совсем нет жилья, либо есть, но маленькое (меньше учетной нормы, которая устанавливается местными властями) или непригодное для проживания (например, аварийное). Также нуждающимися в жилье считаются семьи, которые проживают вместе с людьми, имеющими хронические заболевания из специального перечня. В него входят, например, тяжелые психические расстройства с частыми обострениями или открытая форма туберкулеза.

Во-вторых, нужно доказать, что семья в состоянии оплатить оставшиеся две трети стоимости жилья. Для этого нужно будет предоставить справку с работы или выписку с банковского счета.

Как получить

Если вы соответствуете всем критериям, то можете смело подавать заявление в администрацию города, в котором вы проживаете, хотя программа и федеральная, непосредственное взаимодействие будет с органами местного самоуправления. Полный список документов лучше заранее уточнить у них же: в разных населенных пунктах могут быть свои требования. Точно понадобятся паспорта и СНИЛС, свидетельство о браке, документы, подтверждающие нуждаемость в жилье и платежеспособность.

Многие меры поддержки предоставляются в кратчайшие сроки после подачи заявления, но не в этом случае — для получения субсидии придется отстоять в очереди. Она может растянуться на несколько лет, зависит от региона.

Субсидия на погашение ипотеки

Еще одна жилищная субсидия, которую могут получить семьи с детьми, — 450 тысяч рублей на погашение ипотеки. Программа действует до 2030 года.

Что можно получить

Субсидия выдается только на погашение уже имеющейся ипотеки, то есть в качестве первого взноса эти деньги использовать нельзя. 450 тысяч рублей — это максимальная сумма, если долг меньше, то остатки просто сгорят. Потратить их на другие нужды или покупку следующей квартиры не получится.

Кто может получить

Эта мера поддержки распространяется не на все семьи, а только на многодетные — с тремя или более детьми. При этом есть дополнительное условие: как минимум один ребенок должен родиться не раньше 2019 года. И, конечно, у семьи должна быть уже оформленная ипотека.

Как получить

Подать заявление можно через личный кабинет на «Госуслугах» или непосредственно в банке, где у вас оформлена ипотека. На руки деньги не выдают — их сразу перечисляют в банк.

Семейная ипотека

Еще одна государственная программа для семей с детьми — семейная ипотека с пониженной ставкой в 6% годовых. Разницу между рыночной и льготной ставкой государство напрямую компенсирует банку, вы в этом никак не участвуете. Программа будет действовать как минимум до конца 2030 года.

Что можно получить

Собственно, получить по этой программе можно только пониженную ставку по ипотеке. Но это уже немало, с учетом того, что рыночные ставки выше в несколько раз. И уменьшаться они будут только при снижении ключевой ставки Центробанка, которая сейчас составляет 20%.

Оформить такую ипотеку можно на строительство дома, покупку новостройки, а с недавних пор и на квартиры на вторичном рынке. Правда, последняя опция доступна только в населенных пунктах, где строится не больше двух многоквартирных домов в год. И дом должен быть не старше 20 лет.

Максимальная сумма ипотеки с пониженной ставкой зависит от региона. В Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях она составляет 12 миллионов рублей, в остальных — 6 миллионов. Само жилье может быть и дороже, но остаток придется выплачивать по рыночной цене.

Кто может получить

Оформить кредит на льготных условиях может не каждая семья, есть ряд дополнительных условий. Претендовать на семейную можно, если как минимум один ребенок младше 6 лет. Исключение — семьи с ребенком-инвалидом, они могут оформить такую ипотеку до его совершеннолетия, 18 лет. В малых городах с населением до 50 тысяч человек и регионах с низким уровнем строительства участвовать в программе могут семьи с двумя и более детьми от 7 до 18 лет.

Кроме того, у семьи должны быть деньги на первоначальный взнос — не менее 20% от стоимости жилья. В его качестве можно использовать в том числе и материнский капитал.

Как получить

Чтобы подать заявление на получение семейной ипотеки, можно обратиться напрямую в банк, где вы планируете ее получить. Понадобятся всё те же документы, что и при оформлении любого другого ипотечного кредита — паспорта взрослых членов семьи, справки о доходах, предварительные документы на жилье (например, выписка из ЕГРН) и документы, подтверждающие наличие денег на первоначальный взнос.