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Недвижимость Снос «Аквилона» У торгового центра на месте «Аквилона» убрали строительный забор: что известно об открытии

У торгового центра на месте «Аквилона» убрали строительный забор: что известно об открытии

Какие магазины разместиться внутри

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У торгового центра на месте «Аквилона» убрали строительный забор | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUУ торгового центра на месте «Аквилона» убрали строительный забор | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

У торгового центра на месте «Аквилона» убрали строительный забор

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

У торгового центра на месте «Аквилона» на улице Труфанова в Дзержинском районе Ярославля убрали строительный забор. Похоже, что работы по строительству объекта вышли на финишную прямую.

«Точная дата открытия магазина пока не определена», — сообщили порталу 76.RU в компании «АСТ», которая строит торговый центр.

Также там добавили, что объект официально еще не введен в эксплуатацию.

Между тем, уже известно, что в нем откроется фитнес-центр «DDХ fitnеss» и магазин «Пятерочка». Фитнес-центр расположится на втором этаже здания. Первый этаж предполагается практически полностью отдать под продуктовые магазины. На часть площадей еще ищут арендаторов. Площадки в торговом центре сдаются по цене 2500-2900 рублей за квадратный метр в месяц. Сейчас на сайте бесплатных объявлений выставлены две — площадью 100 и 40 квадратных метров.

Территория вокруг еще нуждается в благоустройстве | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RUТерритория вокруг еще нуждается в благоустройстве | Источник: Екатерина Лещенкова / 76.RU

Территория вокруг еще нуждается в благоустройстве

Источник:

Екатерина Лещенкова / 76.RU

Название будущего торгового комплекса пока тоже не утверждено. Ранее в компании «АСТ» говорили, что рассматривают вариант сохранения наименования работавшего в этом месте торгового комплекса «Аквилон».

Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.

Фирма «АСТ» существует с 2011 года, зарегистрирована в Москве. Основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса стало для организации первым опытом в сфере строительства. Учредителем и директором компания является Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2024 года составила 5,1 миллиона рублей.

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Екатерина Лещенкова
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