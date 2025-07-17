У торгового центра на месте «Аквилона» убрали строительный забор: что известно об открытии

У торгового центра на месте «Аквилона» на улице Труфанова в Дзержинском районе Ярославля убрали строительный забор. Похоже, что работы по строительству объекта вышли на финишную прямую.
«Точная дата открытия магазина пока не определена», — сообщили порталу 76.RU в компании «АСТ», которая строит торговый центр.
Также там добавили, что объект официально еще не введен в эксплуатацию.
Между тем, уже известно, что в нем откроется фитнес-центр «DDХ fitnеss» и магазин «Пятерочка». Фитнес-центр расположится на втором этаже здания. Первый этаж предполагается практически полностью отдать под продуктовые магазины. На часть площадей еще ищут арендаторов. Площадки в торговом центре сдаются по цене 2500-2900 рублей за квадратный метр в месяц. Сейчас на сайте бесплатных объявлений выставлены две — площадью 100 и 40 квадратных метров.
Название будущего торгового комплекса пока тоже не утверждено. Ранее в компании «АСТ» говорили, что рассматривают вариант сохранения наименования работавшего в этом месте торгового комплекса «Аквилон».
Напомним, торговый комплекс «Аквилон» на улице Труфанова работал с 2001 до 2023 года. В декабре 2023 года здание снесли. Землю выставили на торги. За право построить новый магазин в этом месте боролось несколько застройщиков. Победителем аукциона стала компания «АСТ». Она предложила самую большую цену за участок — 41,5 миллиона рублей.
Фирма «АСТ» существует с 2011 года, зарегистрирована в Москве. Основной вид ее деятельности — передача спецтехники в аренду. Возведение торгового комплекса стало для организации первым опытом в сфере строительства. Учредителем и директором компания является Гузял Зайчикова. По информации сервиса «Контур. Фокус», чистая прибыль фирмы на конец 2024 года составила 5,1 миллиона рублей.