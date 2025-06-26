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Недвижимость Россияне начнут регистрировать сделки с недвижимостью в новом формате. В МФЦ теперь можно не обращаться

Россияне начнут регистрировать сделки с недвижимостью в новом формате. В МФЦ теперь можно не обращаться

Новые правила заработают с 1 июля

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2 комментария
Сейчас граждане подают документы на продажу недвижимости в электронном виде, только если в ЕГРН есть специальная отметка | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUСейчас граждане подают документы на продажу недвижимости в электронном виде, только если в ЕГРН есть специальная отметка | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сейчас граждане подают документы на продажу недвижимости в электронном виде, только если в ЕГРН есть специальная отметка

Источник:

Мария Ленц / NGS24.RU

Россияне начнут регистрировать сделки с недвижимостью без похода в МФЦ. Подробности рассказали в пресс-службе Росреестра.

В ведомстве отмечают, что сейчас граждане могут подавать документы на продажу недвижимости в электронном виде, только если в Едином государственном реестре недвижимости (ЕГРН) есть специальная отметка. Кроме того, эти документы должны быть подписаны специальной электронной подписью. Запись вносится на основании заявления собственника, представленного им лично либо его доверенным лицом, в том числе через МФЦ.

«Переход на ГИС ЕБС позволит исключить лишний шаг в предоставлении услуг ведомства без риска для имущественных прав наших граждан и сократить время получения услуги за счет отсутствия необходимости очного обращения в МФЦ», — поделились в пресс-службе ведомства.

Президент России Владимир Путин недавно подписал закон о возможности с 1 июля 2026 года использования биометрии при совершении дистанционных сделок с недвижимостью. Поэтому уже с начала июля россияне смогут регистрировать сделки с недвижимостью в режиме онлайн с помощью биометрических данных и без наличия необходимой отметки в ЕГРН.

Однако новый формат регистрации сделок с недвижимостью будет работать, если отправляемые в Росреестр документы по сделке подписаны УКЭП, а личность правообладателя подтверждена по биометрии в «Единой системе идентификации и аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных» (ГИС ЕБС).

Зарегистрировать биометрию в системе можно до обращения в ведомство. Представители Росреестра рассказывают, что совместное использование УКЭП и биометрии позволит обеспечить высокий уровень защиты имущественных прав граждан и не создаст рисков мошенничества или утечки данных.

Переход на новый формат потребует от Росреестра доработки информационных систем ведомства, их обещали завершить к 1 июля, передают РИА Новости.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
МФЦ ЕГРН Недвижимость Регистрация Биометрия
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Комментарии
2
Гость
1 час
Всё равно обманут, это в матрице зашито
Гость
1 час
Челом ещё можно бить в специальный аппарат
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