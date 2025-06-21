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Недвижимость ПМЭФ-2025 С школой и детсадами: в Ярославле появятся два новых микрорайона

С школой и детсадами: в Ярославле появятся два новых микрорайона

Подробности масштабного проекта

5 322
30 комментариев
В Ярославле планируют построить новые микрорайоны | Источник: Лина Саитова / 116.RUВ Ярославле планируют построить новые микрорайоны | Источник: Лина Саитова / 116.RU

В Ярославле планируют построить новые микрорайоны

Источник:

Лина Саитова / 116.RU

В Ярославле к 2033 году планируют построить два новых жилых микрорайона. Комплексы должны возвести в Заволжском и Фрунзенском районах.

«Жилая площадь будет составлять 107 и 195 тысяч квадратных метров соответственно. Вместе с этим возведут три детсада (на 220, 250 и 250 мест) и школу на 750 мест», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Соглашение о создании микрорайонов власти подписали с группой компаний «Норские резиденции» (ООО «Гудград») при участии ПАО «Сбербанк» во время ПМЭФ.

Помимо жилых микрорайонов в городе должен появиться новый парк. В рамках соглашения также предполагается благоустройство территорий, строительство внутриквартальных дорог и магистральных сетей. Власти уточнили, что реализация проекта позволит создать в регионе более тысячи новых рабочих мест.

Ранее в мэрии рассказывали о планах отдать территорию рядом с Юбилейным мостом под комплексное развитие. Речь идет об участке площадью 28,6 гектара в районе улиц Старые Куксенки и Новые Куксенки.

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Комментарии
30
Гость
21 июня, 17:26
Есть такая профессия: врать гражданам.
Гость
21 июня, 16:51
в первую очередь строить нужно дороги, развязки мало пробок в городе?
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