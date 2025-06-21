С школой и детсадами: в Ярославле появятся два новых микрорайона

В Ярославле планируют построить новые микрорайоны Источник: Лина Саитова / 116.RU











В Ярославле к 2033 году планируют построить два новых жилых микрорайона. Комплексы должны возвести в Заволжском и Фрунзенском районах.

«Жилая площадь будет составлять 107 и 195 тысяч квадратных метров соответственно. Вместе с этим возведут три детсада (на 220, 250 и 250 мест) и школу на 750 мест», — сообщили в правительстве Ярославской области.

Соглашение о создании микрорайонов власти подписали с группой компаний «Норские резиденции» (ООО «Гудград») при участии ПАО «Сбербанк» во время ПМЭФ.

Помимо жилых микрорайонов в городе должен появиться новый парк. В рамках соглашения также предполагается благоустройство территорий, строительство внутриквартальных дорог и магистральных сетей. Власти уточнили, что реализация проекта позволит создать в регионе более тысячи новых рабочих мест.