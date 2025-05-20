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Недвижимость В Ярославле на месте недостроенного ТЦ могут возвести жилую высотку

В Ярославле на месте недостроенного ТЦ могут возвести жилую высотку

По вопросу пройдут общественные обсуждения

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20 комментариев
На месте недостроя на улице Труфанова в Ярославле могут построить дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUНа месте недостроя на улице Труфанова в Ярославле могут построить дом | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

На месте недостроя на улице Труфанова в Ярославле могут построить дом

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле на месте недостроенного торгового центра на улице Труфанова в Дзержинском районе может появиться жилая высотка. Вопрос об изменении назначения участка под объектом мэрия Ярославля собирается вынести на общественные обсуждения.

Заброшка стоит с 2004 года. Сейчас вид разрешенного использования земли под ней — под магазины и бытовое обслуживание. Мэрия Ярославля много раз пыталась продать объект на аукционах, но покупателя до сих пор не нашлось.

Изменить назначение земли под недостроем власти собирались в 2024 году. Тогда прошли общественные обсуждения, на которых жители района высказались против строительства дома. Люди посчитали, что возводить новый дом на улице Труфанова нельзя из-за изношенности сетей, нехватки парковочных мест, недостаточной обеспеченности жителей детскими садиками, школами и больницами. Брагинцы предложили разместить на данном участке парк отдыха, школу или спорткомплекс. В итоге назначение участка не изменили.

Сейчас мэрия решила предпринять вторую попытку.

«В связи с повторными торгами и необходимостью завершения строительства мэрией утверждено проведение новых общественных обсуждений для рассмотрения добавления вида использования „многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)“. В случае положительного итога обсуждений разрешенное использование участка будет включать три вида — магазины, бытовое обслуживание, высотная застройка, что позволит возобновить реализацию объекта через торги», — прокомментировали в пресс-службе мэрии Ярославля.

Согласно правилам землепользования и застройки Ярославля высотная жилая застройка предполагает строительство домов высотой от 9 до 18 этажей.

Общественные обсуждения пройдут с 23 по 30 мая на сайте мэрии.

Напомним, торговый центр в 2004 году начало строить муниципальное предприятия «Брагино». А деньги на него собирали с брагинских предпринимателей, которые торговали на рынке. По их словам, сам мэр Ярославля Виктор Волончунас разговаривал с ними и убедил сменить палатки на комфортные места в торговом центре. Однако строительные работы остановились, едва начавшись.

В 2013 году муниципальную организацию признали банкротом, а ее имущество, включая недостроенный торговый центр на Труфанова, выставили на торги. В 2017 году объект за 16 миллионов рублей выкупила компания ООО «Тринитистрой». Однако новые владельцы не занимались недостроем. В 2020 году у компании закончился срок договора аренды на землю и мэрия изъяла объект.

Сейчас и здание, и участок по прежнему принадлежат городу. Власти в очередной раз выставили объект на аукцион. Цена, которую просят за недостой, — 42,6 миллиона рублей. Торги должны пройти в июне.

Как относитесь к идее строительства дома в этом месте?

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Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Торговый центр Недострой Общественные обсуждения
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Комментарии
20
Гость
51 минута
Поликлинику нормальную современную постройте, наконец-то, в этом районе! Сейчас в поликлинику 9-й б-цы и не доехать нормально, только вкруговую. Еще когда сносили Аквилон, люди просили поликлинику, чтобы в одном здании была взрослая и детская, а не ютились на 1-м этаже жилого дома как бедные родственники. И стоматологическую еще надо сделать здесь же, на Урицкого очень неудобно в транспортном плане. Такой большой район, а ничего нет, одни ТЦ по нескольку в квартале.
Гость
58 минут
А может все-таки сквер?А? Зеленую зону совсем за храмом убрали. Хотя бы тут сделать уютное место,
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