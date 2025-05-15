Пенсионеров в России захотели освободить от одного налога. Подробности

В Госдуме подготовили законопроект, который освободил бы пенсионеров от налога на садовые дома. Документ имеется в распоряжении РИА Новостей. Как пишет агентство, закон внесут депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду».

Рассмотрение закона начнется уже в четверг. Он предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы добавить в перечень льготируемых объектов пункт «единственный садовый дом». Под закон попали бы все категории граждан, которые имеют льготы по налогу на имущество. Это:

Как рассказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов, эти категории граждан могут не платить налог за один объект по своему выбору. Например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема в том, что льгота пока не распространяется на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Закон бы это исправил.