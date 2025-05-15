Пенсионеров в России захотели освободить от одного налога. Подробности

В Госдуме подготовили законопроект, который освободил бы пенсионеров от налога на садовые дома. Документ имеется в распоряжении РИА Новостей. Как пишет агентство, закон внесут депутаты от фракции «Справедливая Россия — За правду».
Рассмотрение закона начнется уже в четверг. Он предлагает внести изменения в Налоговый кодекс, чтобы добавить в перечень льготируемых объектов пункт «единственный садовый дом». Под закон попали бы все категории граждан, которые имеют льготы по налогу на имущество. Это:
пенсионеры;
родители и супруги погибших военных и госслужащих;
ветераны ВОВ и боевых действий;
инвалиды I и II групп, а также дети-инвалиды;
Герои Советского Союза и России, кавалеры ордена Славы трех степеней;
и, наконец, лица, пострадавшие от радиационных воздействий.
Как рассказал глава «Справедливой России» Сергей Миронов, эти категории граждан могут не платить налог за один объект по своему выбору. Например, за квартиру, жилой дом, гараж или машино-место. Но проблема в том, что льгота пока не распространяется на садовые дома площадью более 50 квадратных метров, расположенные на участках и предназначенные для личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Закон бы это исправил.