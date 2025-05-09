«Ведет к галлюцинациям и провалам в памяти». Зачем соседи по ночам катают металлические шары по полу (или этот звук не от них?)

А вы слышали такие звуки? Источник: Полина Авдошина / Городские медиа











Это было очень страшно. Проснулся в холодном поту от ужасных, пугающих звуков в потолке. Будто соседи катают металлические шары и стучат молотком. Даже объяснить не могу. Но я сразу понял, что это не соседи и вообще не человек. А что-то другое, непонятное, может, даже мистическое. Александр Иванов житель Подмосквья

Житель подмосковной Балашихи вскочил с кровати в три часа ночи от чудовищных звуков, которые исходили сверху, будто бы из квартиры над ним. Придя в себя от необъяснимого страха, он полез в интернет и узнал, чт о то же самое пережили многие жители России. Но мало кто смог найти источник этих звуков.

Наши коллеги из MSK1.RU пообщались с очевидцами удивительного явления, архитекторами и психологами, чтобы разобраться в причинах мистического феномена.

«Пробрало до мурашек»

27-летний Александр Иванов живет в панельке 70-х годов постройки. Его эмоции от пережитой ночи мы описали выше. Но проблема в том, что подобный случай не единственный.

«Это потом происходило еще несколько раз, — рассказал Александр. — Причем в основном в межсезонье — весной или осенью. В интернете читал, что дело может быть в арматурах и перекрытиях дома. Мол, под воздействием температур некоторые конструктивные элементы могут сжиматься или расширяться. Звучит убедительно, когда ночью, например, -5 °C, а днем +15 °C, двадцатиградусный скачок как-то влияет на здание».

Источник: Александр Иванов

Эту тему неоднократно поднимали на форумах. Большинство очевидцев этого явления сходятся в одном — причиной явно выступают не соседи. И вообще не люди, а что-то внутри здания, между стенами или перекрытиями.

«Температурные расширения плит перекрытия. Даже в частных домах такое бывает, — написал один из комментаторов на форуме. — Почему ночью? Потому что перепад температуры. Дом остывает неравномерно, и слышимость лучше, нет фонового шума. Плиты нагружены неравномерно и изготовлены из предварительно напряженной арматуры, то есть плита как струна. И при трении о соседнюю плиту или основание пощелкивает, что похоже на равномерные удары или катание шарика».

Другая распространенная версия — крайне плохая шумоизоляция во всём доме. Некоторые пользователи подозревают, что шум может исходить с крыши или вообще из другой части здания, а отдаваться эхом в каждой отдельно взятой квартире.

Происходит усадка дома?

Заслуженный строитель России, профессор Азарий Лапидус рассказал MSK1.RU свою версию происхождения этих звуков.

«Когда раздается сильный треск, это связано с усадкой дома и твердением бетона, — сообщил эксперт. — Это может продолжаться в течение нескольких лет. Но звук не такой, будто шары катают, а треск. Причем он может быть достаточно громкий. Это в том случае, если дом сделан из монолитного железобетона».

Азарий Лапидус уверяет, что в панельном доме таких звуков не может быть вовсе, поскольку между панелями предусмотрено небольшое расстояние.

«Между этажами перепада температур не может быть, — уточнил профессор. — Если говорить о перепаде температур между наружным воздухом и воздухом внутри квартиры, то для этого делаются ограждающие конструкции с определенными характеристиками теплозащиты или теплопроводности».

По словам строителя, арматура и вовсе не может деформироваться.

«Звук возникает тогда, когда появляются дополнительные деформации, даже если они глазу не видны, всё равно в массиве они могут возникать. Арматура вообще деформироваться не может, арматура находится внутри бетонной массы, — добавил собеседник MSK1.RU. — Есть у нас такое понятие — „предварительно напряженная арматура“. Она может вызывать какие-то звуковые отражения, но она не используется в жилье. Практически нет жилья с предварительно напряженной арматурой».

Вплоть до галлюцинаций

Эксперты предупреждают, что подобные раздражители, особенно если человек сталкивается с ними регулярно, могут привести к серьезным последствиям для психического здоровья.

«Это может привести либо к тревожному расстройству, либо к депривации сна, — объяснил клинический психолог в системе диагностики и лечения деменции в клинике доктора Аникиной Станислав Самбурский. — И в том, и в другом случае нужно обратиться к специалисту. Но точно будут нарушения тревожного спектра. Когда человек резко проснулся, его симпатическая нервная система активируется. Физически он будет просыпаться в поту, будет учащенное сердцебиение и тревога. Всё это — проявление симпатической нервной системы. Со временем у человека повысится раздражительность, потому что он перегружен ночью и не восстанавливается».

По словам психолога, чем дольше человек будет находиться в таком состоянии, тем сильнее будут развиваться расстройства.

«Состояние схоже с приемом антидепрессантов, только в обратную сторону. Повысится тревожность, — сообщил MSK1.RU Станислав Самбурский. — Мозг ночью спать не будет полноценно, он будет в режиме ожидания, что что-то случится опять. То есть человек не будет проваливаться в глубокий сон, он будет только в поверхностном сне, и у него будет хроническое напряжение».

Возможны также эмоциональная неустойчивость, понижение стрессоустойчивости.

«Если человек просыпается ночью уже не первый раз, то начнутся панические атаки либо галлюцинации, — заключил эксперт. — То есть мозг будет усиливать картинку, достраивать, что происходило там. Если не устранить причину, начнутся провалы в памяти».

А вы слышали такие звуки посреди ночи? Да, было разок. Да, много раз. Впервые слышу о таком. И верится с трудом.