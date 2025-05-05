На крупном проспекте Ярославля выделили землю под новый торговый центр

В Ярославле собираются построить новый торговый центр Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле ищут инвестора для строительства нового торгового центра. Он должен расположиться на Московском проспекте на выезде из города, напротив поселка Щедрино.

На публичной кадастровой карте указано, что здесь проходит трасса М-8 «Холмогоры». Однако официальный адрес будущего объекта в документах мэрии обозначен как Московский проспект, в районе дома № 126.

Площадь будущей строительной площадки — 70 тысяч кв. метров. Земля в настоящее время находится в государственной собственности. Сейчас объявлен аукцион на право заключения договора аренды этого участка под застройку. Его готовы отдать в пользование на 10 с половиной лет.

«Разрешенное использование земельного участка — объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», — говорится в аукционной документации.

Новый объект может занимать от 25% до 65% площади участка. Предполагается, что площадь здания превысит 5000 кв. метров.

Участок для торгового центра выделен фиолетовым Источник: Росреестр











Начальная цена аукциона составляет 22,9 миллиона рублей. Такая же сумма станет ежегодным арендным платежом за землю. Торги назначены на 7 мая.