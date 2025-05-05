НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаВидеоГороскопОбъявленияКурсы валютПробки
RU76
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Ярославле
Погода+3°

переменная облачность, без осадков

ощущается как 0

2 м/c,

вос.

 751мм 87%
Подробнее
0 Пробки
USD 80,96
EUR 91,92
Известен соперник «Локомотива»
Скоро будет можно лежать на лавках
Кадровые изменения в правительстве
Разбор матча «Локомотива»
9 мая в Ярославле
Дайджест ко Дню Победы
Оштрафовали застройщика
Когда запустят «Метеор»
Недвижимость На крупном проспекте Ярославля выделили землю под новый торговый центр

На крупном проспекте Ярославля выделили землю под новый торговый центр

Где хотят построить объект

15 167
60 комментариев
В Ярославле собираются построить новый торговый центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле собираются построить новый торговый центр | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле собираются построить новый торговый центр

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле ищут инвестора для строительства нового торгового центра. Он должен расположиться на Московском проспекте на выезде из города, напротив поселка Щедрино.

На публичной кадастровой карте указано, что здесь проходит трасса М-8 «Холмогоры». Однако официальный адрес будущего объекта в документах мэрии обозначен как Московский проспект, в районе дома № 126.

Площадь будущей строительной площадки — 70 тысяч кв. метров. Земля в настоящее время находится в государственной собственности. Сейчас объявлен аукцион на право заключения договора аренды этого участка под застройку. Его готовы отдать в пользование на 10 с половиной лет.

«Разрешенное использование земельного участка — объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)», — говорится в аукционной документации.

Новый объект может занимать от 25% до 65% площади участка. Предполагается, что площадь здания превысит 5000 кв. метров.

Участок для торгового центра выделен фиолетовым | Источник: РосреестрУчасток для торгового центра выделен фиолетовым | Источник: Росреестр

Участок для торгового центра выделен фиолетовым

Источник:

Росреестр

Начальная цена аукциона составляет 22,9 миллиона рублей. Такая же сумма станет ежегодным арендным платежом за землю. Торги назначены на 7 мая.

Как считаете нужен Ярославлю еще один ТЦ?

Почему бы и нет
Лучше бы что-то другое построили
Мне безразлично
Своим мнением поделюсь в комментариях
ПО ТЕМЕ
Екатерина ЛещенковаЕкатерина Лещенкова
Екатерина Лещенкова
корреспондент
Строительство Торговля Торговый центр
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY6
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY11
Печаль
SAD2
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
60
Гость
5 мая, 21:04
Ещё один кусочек зелёной зоны уничтожат. Уже и так от защитной полосы до НПЗ ничего не осталось.
Гость
5 мая, 20:23
Зачем там еще один ТЦ? Людям не хватает Вернисажа и Шоколада?
Читать все комментарии
ТОП 5
Мнение
Можно ли есть киви натощак? Диетолог из Ярославля развеяла 10 популярных мифов про еду и алкоголь
Евгения Жарикова
Мнение
«Основная наша боль — это зарплата»: откровенный монолог полицейского о рабочих буднях
Анонимный автор
Мнение
Про наши «пестюны». Автожурналист — о диком и первобытном китайском маркетинге
Артем Краснов
Мнение
Куба далеко, а страсть к ней — рядом. История большой любви к Фиделю Кастро
Денис Лебедев
Мнение
«Дешевле, чем две недели в Турции». Как программист отправился в Непал и покорил Гималаи
Павел Кошкин
Рекомендуем
Объявления

Попутные перевозки из любого города РФ

0 ₽

Дизельные генераторы электростанции

1 000 000 ₽

Междугородние грузоперевозки на заказ и в попутном направлении

300 ₽

Добавить объявление