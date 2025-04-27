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Недвижимость эксперт Аналитики рассказали, какие квартиры чаще всего продают и покупают в Ярославле

Аналитики рассказали, какие квартиры чаще всего продают и покупают в Ярославле

Публикуем данные исследования

1 358
4 комментария
Какие квартиры чаще продают в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RUКакие квартиры чаще продают в Ярославле | Источник: Александра Мамонтова / 76.RU

Какие квартиры чаще продают в Ярославле

Источник:

Александра Мамонтова / 76.RU

Аналитики рассказали, какие квартиры пользуются наибольшим спросом в Ярославле. По данным сервиса «Авито Недвижимость» за I квартал 2025 года, в Ярославле выбор квартир на вторичном рынке стал больше на 9%.

В городе также зафиксирован рост предложения в сегменте однокомнатных (+12%), двухкомнатных (+1%), трехкомнатных квартир (+14%) и студий (+55%). При этом в Ярославле также увеличился интерес покупателей в сегменте однокомнатных квартир (+3%).

«Компактные форматы готового жилья пользуются спросом в том числе из-за более доступной стоимости — студии и однокомнатные квартиры легче приобрести без привлечения кредита. В условиях текущих рыночных ставок доля сделок с ипотекой на вторичном рынке заметно сократилась. Как правило, сейчас такие кредиты берут на небольшой срок для доплаты при улучшении жилищных условий. Вероятно, на фоне старта семейной ипотеки на „вторичку“ тренд может измениться, однако делать выводы можно будет после анализа динамики сделок, поскольку программой предусмотрены требования не только к населенному пункту, но и к домам, в которых приобретается жилье», — объяснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.

По итогам I квартала 2025 года средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке в Ярославле составила 92 тыс. рублей.

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Комментарии
4
Гость
5 часов
они звиздят
Гость
2 часа
Без террас и огороженных территорий и без видеонаблюдения новостройки выбрать бюджетно невозможно, ляпают отстой прошлого века, какие то балкончики по 40см наверное для экстрима детей.. Посмотрите какие шикарнве планировки с террасами для людей есть, с широкими лоджиями, что то не вижу на авито этих вариантов дешевдешевле 14лямов
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