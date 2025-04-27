Аналитики рассказали, какие квартиры чаще всего продают и покупают в Ярославле

«Компактные форматы готового жилья пользуются спросом в том числе из-за более доступной стоимости — студии и однокомнатные квартиры легче приобрести без привлечения кредита. В условиях текущих рыночных ставок доля сделок с ипотекой на вторичном рынке заметно сократилась. Как правило, сейчас такие кредиты берут на небольшой срок для доплаты при улучшении жилищных условий. Вероятно, на фоне старта семейной ипотеки на „вторичку“ тренд может измениться, однако делать выводы можно будет после анализа динамики сделок, поскольку программой предусмотрены требования не только к населенному пункту, но и к домам, в которых приобретается жилье», — объяснил управляющий директор направления вторичной и загородной недвижимости «Авито Недвижимости» Сергей Ерёмкин.