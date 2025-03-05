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Недвижимость Дом со львами: в центре Ярославля продадут уникальную историческую усадьбу

Дом со львами: в центре Ярославля продадут уникальную историческую усадьбу

За нее просят сотни миллионов рублей

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5 комментариев
В Ярославле продают усадьбу на улице Большая Октябрьская | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле продают усадьбу на улице Большая Октябрьская | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле продают усадьбу на улице Большая Октябрьская

Источник:

В Ярославле выставили на продажу «Усадьбу Сорокина» на Большой Октябрьской улице, 48а. Жителям города трехэтажное здание больше известно под названием «Дом со львами». Оно появилось из-за необычных фигур на воротах. С двух сторон дом будто охраняют хищники.

— Памятник архитектуры, воссозданный по внешнему виду второй половины XIX века, включает в себя здание усадьбы купца Сорокина и здание Каретного двора, расположен в центральной части города, на участке общей площадью — 30,9 соток, в близости к Спасо-Преображенскому монастырю, Волжской и Которосльной набережной, а так же другим известным достопримечательностям города, — говорится в объявлении на сайте группы компаний «Метро».

В Ярославле собираются продать «дом со львами» | Источник: ГК «Метро»В Ярославле собираются продать «дом со львами» | Источник: ГК «Метро»

В Ярославле собираются продать «дом со львами»

Источник:
Усадьбу в Ярославле продают почти за полмиллиарда рублей | Источник: ГК «Метро»Усадьбу в Ярославле продают почти за полмиллиарда рублей | Источник: ГК «Метро»

Усадьбу в Ярославле продают почти за полмиллиарда рублей

Источник:

Указано, что в комплексе есть все необходимые коммуникации. Внутри сделана черновая отделка, установлена система вентиляции. Само здание усадьбы представляет собой кирпичное трехэтажное строение с подвалом и портиком в южной части.

Площадь подвала — 507,4 квадратных метра. Первый этаж — 692,2 квадратных метра. Второй этаж просторнее — 756,9 квадратных метра. А вот третий этаж чуть меньше — 390 квадратных метра, но при этом есть мансарда площадью 267,5 «квадратов».

— Общая площадь здания — 2614 квадратных метров. Здание Каретного двора представлет собой кирпичное одноэтажное здание, оборудованное мансардой и цокольным этажом. Цоколь — 328,8 квадратных метра, первый этаж — 337,5 квадратных метра, мансарда 285,5 квадратных метра. Общая площадь — 951,8 квадратных метра, — говорится в объявлении.

Исторический дом находится в самом центре Ярославля | Источник: ГК «Метро»Исторический дом находится в самом центре Ярославля | Источник: ГК «Метро»

Исторический дом находится в самом центре Ярославля

Источник:

За историческое здание просят 429 миллионов рублей. Кто является владельцем сейчас, не указано.

Внутри выполнена черновая отделка | Источник: ГК «Метро»Внутри выполнена черновая отделка | Источник: ГК «Метро»

Внутри выполнена черновая отделка

Источник:
Просторное здание ищет нового владельца | Источник: ГК «Метро»Просторное здание ищет нового владельца | Источник: ГК «Метро»

Просторное здание ищет нового владельца

Источник:

Особняк на Большой Октябрьской улице, 48а в Ярославле был построен в середине XVIII века на деньги купцов Затрапезновых. Здание стало одним из самых красивых в городе. Но тогда оно выглядело немного иначе. В начале XIX века дом приобрел и перестроил купец Николай Сорокин. Его семья занималась сначала торговлей, а после промышленным производством. У Сорокиных был свой свинцово-белильный завод.

Во времена СССР здание отдали под туберкулезный диспансер, а позже его планировали переделать под офисы. В начале нулевых усадьба была полуразрушенной, главное здание разваливалось на глазах. В 2008 году особняк начали реставрировать, но работы законсервировали. Их возобновили лишь в 2013 году.

ПО ТЕМЕ
Исторический дом Продажа Объявление Усадьба
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Комментарии
6
Гость
1 час
Для того, что бы что-то купить, нужно обязательно что-то продать? А когда продавать будет уже нечего? Главное вовремя свалить, дабы не попасть под раздачу! 🤡🤡🤡
Гость
1 час
как это продают? разве так можно?
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