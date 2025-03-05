Дом со львами: в центре Ярославля продадут уникальную историческую усадьбу

В Ярославле продают усадьбу на улице Большая Октябрьская Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU











В Ярославле выставили на продажу «Усадьбу Сорокина» на Большой Октябрьской улице, 48а. Жителям города трехэтажное здание больше известно под названием «Дом со львами». Оно появилось из-за необычных фигур на воротах. С двух сторон дом будто охраняют хищники.

— Памятник архитектуры, воссозданный по внешнему виду второй половины XIX века, включает в себя здание усадьбы купца Сорокина и здание Каретного двора, расположен в центральной части города, на участке общей площадью — 30,9 соток, в близости к Спасо-Преображенскому монастырю, Волжской и Которосльной набережной, а так же другим известным достопримечательностям города, — говорится в объявлении на сайте группы компаний «Метро».

В Ярославле собираются продать «дом со львами» Источник: ГК «Метро»











Усадьбу в Ярославле продают почти за полмиллиарда рублей Источник: ГК «Метро»











Указано, что в комплексе есть все необходимые коммуникации. Внутри сделана черновая отделка, установлена система вентиляции. Само здание усадьбы представляет собой кирпичное трехэтажное строение с подвалом и портиком в южной части.

Площадь подвала — 507,4 квадратных метра. Первый этаж — 692,2 квадратных метра. Второй этаж просторнее — 756,9 квадратных метра. А вот третий этаж чуть меньше — 390 квадратных метра, но при этом есть мансарда площадью 267,5 «квадратов».

— Общая площадь здания — 2614 квадратных метров. Здание Каретного двора представлет собой кирпичное одноэтажное здание, оборудованное мансардой и цокольным этажом. Цоколь — 328,8 квадратных метра, первый этаж — 337,5 квадратных метра, мансарда 285,5 квадратных метра. Общая площадь — 951,8 квадратных метра, — говорится в объявлении.

Исторический дом находится в самом центре Ярославля Источник: ГК «Метро»











За историческое здание просят 429 миллионов рублей. Кто является владельцем сейчас, не указано.

Внутри выполнена черновая отделка Источник: ГК «Метро»











Просторное здание ищет нового владельца Источник: ГК «Метро»











Особняк на Большой Октябрьской улице, 48а в Ярославле был построен в середине XVIII века на деньги купцов Затрапезновых. Здание стало одним из самых красивых в городе. Но тогда оно выглядело немного иначе. В начале XIX века дом приобрел и перестроил купец Николай Сорокин. Его семья занималась сначала торговлей, а после промышленным производством. У Сорокиных был свой свинцово-белильный завод.