83-летняя пенсионерка не поняла, как вышла замуж за депутата, который младше ее на 26 лет: теперь они судятся из-за жилья

Источник: Иван Митюшёв, Справедливая Россия в Архангельской области / Vk.com











Пенсионерка из Архангельска жила одна в старой квартире. Муж умер несколько лет назад, у единственной дочери — серьезная болезнь, ей самой нужна помощь. Пытаясь получить новое жилье и уехать из аварийного дома, старушка и не поняла, как оказалась замужем за 57-летним депутатом с пятью детьми. Ей тогда было 83. Брак распался спустя пять месяцев. Пенсионерка подала на депутата в суд: он прописался в ее квартире и теперь может получить новое жилье в новостройке после переселения из аварийного дома.

Экс-депутат и пенсионерка судятся из-за прописки в аварийном доме Источник: Кристина Полевая

Разница в возрасте — семье не помеха

Сейчас Зое Григорьевне Беляевой 85 лет. Последние два года она живет в благоустроенной квартире маневренного фонда в центре города. Говорит, что там бывает холодно, но в целом комфортно. Зою Григорьевну можно понять: ведь в ее старой квартире не было водопровода, отопление — от печек, а чтобы мыться, нужно было ехать в общественную баню. Всю жизнь работала то кассиром, то продавцом, больших капиталов не нажила.

Зое Григорьевне сейчас 85 лет Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Зоя Григорьевна пыталась решить жилищный вопрос и обратилась к депутату Андрею Балеевскому. По его словам, женщина хотела, чтобы дом, где она жила с 1969 года, признали аварийным и предоставили маневренное жилье.

— Она обращалась ко мне на юридическую консультацию с 2019 года с просьбой признать дом аварийным, — рассказал Балеевский. — Я его признавать аварийным не помогал, они сами.

Зоя Григорьевна рассказывает, что в какой-то момент Балеевский начал к ней «подлизываться».

— Я ответила, что такими вещами не занимаюсь и не буду, ты со мной не шути.

Несмотря на это, бабушка и депутат оказались в ЗАГСе и заключили брак. Зоя Григорьевна говорит, что не понимала, что подписывала документы на регистрацию брака. Хотя в ЗАГС пара ходила вместе, а при регистрации сотрудники поздравляли с созданием семьи. Балеевский говорит, что женился на Зое Григорьевне, чтобы создать семью.

— Она женщина одинокая, я мужчина одинокий, почему бы не создать брак? — прокомментировал мужчина.

Разница в возрасте между ними — 26 лет. Андрей Валерьевич в этом проблемы не видит, приводя в пример Аллу Пугачеву и Максима Галкина*. Тем более что с женой он действительно к 2023 году был разведен.

Не знала, что стала женой депутата?

Юрист Александр Сухих, представляющий интересы Зои Григорьевны в суде, видит в этом браке исключительно корыстные цели.

Юрист Александр Сухих представляет интересы пенсионерки в суде Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











— Она обратилась к депутату за помощью, чтобы выселиться из аварийного дома в благоустроенную квартиру. Депутат помог признать дом аварийным. Когда получил распоряжение, он бабушку подбил на брак. Как мы выяснили, никакой свадьбы не было, в ЗАГСе никто не стоял, заявление о регистрации подали заочно, видимо, бабушка просто расписалась и не знала, что за документ, — объясняет Сухих. — Брак зарегистрировали. Депутат прописался в квартиру как супруг, потом прописал двух своих детей: дочь и несовершеннолетнего сына. Через месяц после регистрации он стал нанимателем жилого помещения вместо Зои Григорьевны, она стала членом семьи нанимателя. После этого он брак расторг, стал владельцем муниципального жилья. В случае смерти Зои Григорьевны депутат стал бы нанимателем. А так как дом аварийный, он бы в рамках переселения получил благоустроенную трехкомнатную квартиру.

По словам Александра Сухих, Балеевский бабушке о браке ничего не сказал, она узнала об этом, когда получила письмо в суд, что он подал заявление о расторжении брака. Зоя Григорьевна была удивлена и шокирована, что за какое-то короткое время стала женой депутата.

Андрей Балеевский — бывший депутат, член фракции «Справедливая Россия». Юрист, эксперт по проблемам семьи и детства, социального законодательства. Дипломант Всероссийского конкурса «Папа года». У него пятеро детей. Имелась судимость по части 4 статьи 222 «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов», части 2 статьи 159 «Мошенничество», части 2 статьи 330 «Самоуправство» Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 01.06.2000; имелась судимость по части 1 статьи 163 «Вымогательство» Уголовного кодекса Российской Федерации, снята 18.11.2006.

— Мы ходили в ЗАГС. Он говорит: «Подпишись». Я спрашиваю: «Насчет чего?» Он конкретно не сказал, запутывал меня, я и расписалась, — рассказывает женщина.

Андрей Балеевский считает, что Зоя Григорьевна всё понимала:

— Может человек не понимать, что она подписывает, придя в ЗАГС? Сначала заявление подать, потом на регистрацию прийти, ее поздравили с тем, что создана семья, это стандартная процедура. Потом она, когда не сложилось, в апреле пошла заявление подавать на расторжение брака и в мае подписывала заявление. Она подавала заявление, чтобы сделать меня нанимателем. И сразу на вселение сына и дочери, она сама подавала, расписывалась, согласие давала. Она это не понимала? В суде говорила, что осознает свои действия, отдает отчет.

Суд указывает, что заявление на регистрацию себя, детей в квартире и смену нанимателя подавал Андрей Балеевский.

В решении Исакогорского суда также написано, что «об обстоятельствах вступления в брак истец пояснила, что необходимость заключения брака была вызвана возможностью предоставления ей благоустроенного жилого помещения взамен ранее занимаемого непригодного для проживания».

В итоге в квартире в аварийном доме, где не было электричества и газоснабжения, оказались прописаны Зоя Григорьевна, Андрей Балеевский и двое его детей: совершеннолетняя дочь, обучающаяся и живущая в Санкт-Петербурге, и несовершеннолетний сын, до этого прописанный в благоустроенной трехкомнатной квартире. Сама пенсионерка с 8 февраля 2023 года проживала в квартире маневренного фонда.

Андрей Балеевский Источник: Справедливая Россия в Архангельской области / Vk.com











Согласно последней доступной декларации о доходах, в 2021 году Балеевский заработал 1 миллион рублей. В собственности находится квартира 47 кв. м, доля в квартире 30 кв. м, в пользовании — квартира 71 кв. м.

Балеевский утверждает, что ни он, ни его дети не знали, что дом на момент заключения брака был признан аварийным.

Распоряжение о признании дома аварийным вышло 17 октября 2022 года. Судом отмечается, что в ноябре 2022 года Балеевский предложил Беляевой зарегистрировать брак. Брак заключили 13 января 2023 года.

Любовь живет пять месяцев

6 мая 2023 года Зоя Григорьевна и Андрей Балеевский развелись.

— Почему развестись решили? Развелись, потому что невозможно было, — рассказывает Балеевский. Что именно «было невозможно» — мужчина редакции 29.RU не объяснил.

Зоя Григорьевна утверждает, что в новую квартиру, где она жила с февраля, Балеевский приезжал несколько раз, один из них — с бывшей женой, чтобы «посмотреть». Иногда звонил, интересовался, как здоровье. Зоя Григорьевна не понимала, зачем он об этом спрашивает. Помощник депутата, выступая в суде, рассказывал, что приезжал в квартиру отдавать документы и Балеевский встречал его в халате.

— Депутат специально мог переодеваться халат. Свидетель был один — помощник депутата, можно ведь его подговорить. Свидетель на вопросы наши ответить не мог: где была Зоя Григорьевна, например, — объясняет Сухих.

Балеевский говорит, что, когда узнал про возможность выселения из аварийного дома, собирался жить вместе с Зоей Григорьевной в квартире маневренного фонда.

В квартире сейчас никто не живет, там очень холодно Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











— Судья указывает, что в квартиру маневренного фонда я не собирался вселяться. Не так было, я намеревался, вселялся, вещи были завезены. Расставляли в квартире всё, людей приглашал, помогали, выключатели ставили ниже. Когда всё расставили, я приехал, она сказала: «У меня здесь дочь, лучше тебе здесь не появляться». Я свои вещи забрал и уехал.

При этом в квартире, отключенной от электричества и газа, по словам юриста Александра Сухих, якобы проживала дочь депутата. Чтобы это доказать, она делала фотографии рядом с печкой и обогревателем.

— Фотографии постановочные, — объясняет юрист. — Якобы дочь пищу на печи себе готовила. Суд доказательства отмел. В доме нет душа и ванной, водопровода. Дочь, мне кажется, как-то с отцом договорилась. Она учится в Санкт-Петербурге, зачем ехать в Архангельск в аварийное жилье? У нее есть доля в квартире в Питере.

Балеевский объясняет: дочь собирается вернуться в Архангельск после окончания учебы и жить в родном городе. Зоя Григорьевна, по его словам, прописать в квартире его детей была согласна и говорила, что до жилья в новостройке по программе переселения, скорее всего, не доживет.

Зоя Григорьевна обратилась к Александру Сухих за помощью. Они пошли в суд, чтобы признать Балеевского и его детей утратившими право пользования муниципальным жилым помещением. Исакогорский суд иск удовлетворил. Балеевский за день до вступления решения суда в силу подал апелляционную жалобу.

— В решении всё ложь, вывернуто наизнанку, — комментирует он. — Мы обратимся в полицию и будем устанавливать клевету в отношении меня и моих детей, привлекать к уголовной ответственности. Свидетельницу привлекать у Беляевой, которая дала ложные показания.

В квартире всё еще остались некоторые вещи Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











Свидетельница — соседка Татьяна, которая нашла Александра Сухих, предложила Зое Григорьевне обратиться в суд и поддерживала пенсионерку. Дочь Зои Григорьевны активно включиться в процесс не могла из-за серьезной болезни. Она замужем, детей нет, у обоих супругов инвалидность, живут отдельно.

Муж Зои Григорьевны — тот, который был до Балеевского, — ушел из жизни в 2019 году. Женщина говорит, что супруг был хороший, работал в речном порту, всегда был в почете. Сама она работала в магазине и на железнодорожном вокзале в кассе, продавала билеты.

Происходящее пенсионерка переживала тяжело: говорит, что плохо спала, плакала в кабинете юриста. Но сейчас, рассказывая, смеется.

— Под старость всё случилось, бывает такое. И смех и грех. В молодости никаких происшествий, а тут! Но надо держаться.

Зоя Григорьевна настроена защищать свои права Источник: Иван Митюшёв / 29.RU











С Андреем Балеевским мы общались по телефону дважды. От личной встречи он отказался, хотя журналисты сайта 29.RU готовы были принять его в редакции или встретиться в удобном для него месте.

На следующий день после первого звонка в телеграм-канале, популярном в Архангельске, про Александра Сухих начали писать посты, в которых заявляется, что он «не является на суды и проигрывает», «разводит на деньги, особенно пенсионеров», «матерится и оскорбляет» клиентов. Подписчиков призывают присылать информацию о Сухих. На момент публикации вышло более 10 постов, содержащих оскорбления и якобы обличающую информацию.

* Максим Галкин (признан в РФ физлицом — иностранным агентом в 2022 году).