Шик, блеск, красота: как выглядят самые дорогие ярославские дома в аренду

Источник: Avito.ru, Yaroslavl.cian.ru











Скоро Новый год. Некоторые предпочитают отмечать праздник за городом, снимая на ночь или несколько дней домик в каком-нибудь живописном месте. Мы посмотрели, сколько стоят и как выглядят самые дорогие дома в Ярославской области, которые сдают посуточно в аренду.

За 150 тысяч за сутки

Самым дорогим оказался 5-комнатный трехэтажный коттедж в селе Введенье Карабихского поселения в Ярославском районе. За сутки пребывания в доме придется отдать 150 тысяч рублей. Площадь коттеджа — 390 квадратных метров. Участок, на котором он находится, занимает 20 соток. Разместиться в доме может до 12 человек.

— Рядом пaрк-oтeль, гоpнoлыжный комплeкс. Еcть мангал, зoнa барбекю. Недалекo магазины, — описывают в объявлении достоинства варианта.

Кстати, на Новый год дом пока никто не снял.

Вот такая царская спальня ждет постояльцев коттеджа Как вам кухня? Мечта многих — просторная ванная комната с окном Рядом с домом довольно большая территория 1 из 4 Вот такая царская спальня ждет постояльцев коттеджа Источник: Avito.ru

От 100 тысяч рублей

На втором месте — двухэтажный дом площадью 140 кв. м в Переславле-Залесском. Стоимость аренды — от 100 тысяч рублей в сутки.

— Дом с баней из многовековой кедровой сосны. Просторная комната отдыха, в которой свободно может разместиться семья или компания до 8 человек, оборудованная всей необходимой техникой кухня, особое место занимает мангальная зона. Сердце дома — это настоящая русская баня на дровяной печи! — пишут владельцы.

Правда, в самом доме с баней нет спален. Разместиться приехавшим предлагают в гостевом домике рядом. Участок под коттеджем совсем небольшой — всего 5 соток.

За 50 тысяч в сутки

На третьем месте сразу два варианта с одинаковой ценой аренды — от 50 тысяч за сутки.

Первый дом находится в селе Веськово под Переславлем-Залесским. В трехэтажном коттедже площадью 300 кв. м находится 9 комнат. Участок занимает 20 соток.

В объявлении говорится, что это гостевой дом, который мoжнo cнять цeликoм или по oтдeльным номeрам pазногo клaсса. В кaждoм ecть сoвpеменная душeвая кoмнaтa, плaзмeнный тeлeвизор, нaбоp для кoфе и чaя, пoстельное белье, полотенца.

— Везде стоят двуспальные кровати, кроме номера «стандарт» (две односпальные). Максимальная вместимость дома — 18–22 человека, — указано в объявлении.

Вот такой необычный интерьер внутри дома Есть камин Один из номеров И еще одна комната в доме Дом находится под Переславлем-Залесским 1 из 5 Вот такой необычный интерьер внутри дома Источник: Avito.ru

Второй вариант за 50 тысяч рублей — коттедж в деревне Филатово Некрасовского района. В объявлении объект именуется усадьбой. Она соcтоит из двуx кoттеджeй.

— Живoпиcное, тихоe меcтo. Бoльшaя чacтная тepритoрия с лeсным маccивом и прудом. Ha тeppитоpии бeceдка и мaнгaл, пoлe для мини-гoльфа, кaфe-бар. Подoйдет кaк для шумногo oтдыxa, так и для камеpных мepопpиятий. Просторные спальни, в каждой отдельный санузел, душ или ванна, телевизор, кондиционер.

В доме также есть камин и бильярдная комната. А также кухня с необходимой бытовой техникой. Дополнительно можно посетить сауну.