«Уже многие умерли». Россияне со всей страны живут в Сочи без света и воды и 12 лет пытаются узаконить свои дома

ЖК «Княжье подворье» сейчас выглядит так Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Десятки тысяч граждан из разных регионов России, которые хотели жить в Сочи, стали обманутыми дольщиками и лишились последних накоплений, многие платят ипотеку в буквальном смысле за воздух. Их дома никогда не построятся, по крайней мере, в ближайшей перспективе. Администрация Сочи массово подает в суды иски о сносах, и их удовлетворяют. В сотнях сочинских ЖК живут люди, которые не имеют никаких прав. На примере одного жилого комплекса, построенного на землях садоводства, куда вложили свои деньги 156 семей, наши коллеги из SOCHI1.RU рассказывают, как люди теряют последнее — и надежду хоть на какую-то справедливость.

Ольга Дубик преодолевает несколько пролетов каждый день с больной ногой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Каждый выход из своей квартиры в недостроенном ЖК «Княжье подворье» Ольге Викторовне Дубик дается непросто. Не так давно она пережила операцию на больной ноге, поэтому спускаться и подниматься на четвертый этаж без лифта ей сложно. Но это вполне можно пережить. А вот жить без света и воды — это самое настоящее испытание. В ее квартире еще холоднее, чем на улице. Сама одета в сто одежек, так и спит, но больше переживает за двух своих старых котиков, из-за постоянного холода у них обострились болезни.

Котик пытается согреться Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Другого жилья у Ольги Викторовны нет, хотя она коренная сочинка: всё, что у нее было, вложила в три квартиры в «Княжьем подворье». Воду привозят дети, они же купили небольшую газовую плитку. На ней готовит, от нее и греется, когда становится совсем невмоготу. По вечерам старается из квартиры не выходить, в подъезде и днем жутковато. Там постоянно ходят какие-то подозрительные личности, мародеры.

Греются газовой плиткой Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Сейчас в доме осталось несколько семей, люди ушли из отремонтированных уже квартир, забрав с собой всё, что можно, когда дом отключили от электричества и воды. Остались только те, кому идти совсем некуда и у кого нет денег на аренду другого жилья. От обещанного застройщиком у Ольги Викторовны остался только красивый вид на город и море. Такого холода ее шикарный ремонт не пережил, по обоям пошла плесень, всё везде отклеивается и отваливается.

Вид из окна уже не радует Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Сироты спасают

Дольщица Людмила Рафиева в своей недостроенной квартире жить не может вообще. Если в первой, так называемой «резиденции» — так громко называл дома застройщик, хотя бы крыша есть, то на второй кровлю сделать не успели. Людмила — сочинка, купила квартиру в «Княжьем подворье» в конце 2012 года.

— Меня привели прямо на седьмой этаж строящегося дома, показали — вот эта квартира ваша будет. Обещали через полгода сдать, но стройка прекратилась, все силы были брошены на этот дом, который посредине, где администрация Сочи, заключив муниципальные контракты с застройщиком, выкупила 19 квартир для детей-сирот. Как только 2 апреля 2013 года Пахомов вручил ключи детям-сиротам, через 16 дней были поданы иски о сносе двух наших самовольных построек, — говорит Людмила. То есть два дома, на фоне которых бывший мэр вручал ключи, суд признал самовольными постройками и обязал застройщика Вячеслава Богуславского их снести. С этого времени спокойной жизни у дольщиков не было. По факту от сноса их дома спасает только то, что на одном фундаменте с ними стоит дом для детей-сирот, который числится на балансе города. Первое время они надеялись, что ЖК достроят к Олимпиаде, потом — что после Игр. Но в 2016 году застройщика осудили за мошенничество на 10 лет колонии, где он чуть позже скончался.

— В 2015 году нас признали банкротом. И начались судебные тяжбы. Администрация ничего не делает для того, чтобы решить наш вопрос. Собираются круглые столы, нас вызывают, обещают. Дальше обещаний ничего не идет. В связи со смертью застройщика приставы приостанавливают производство, не с кого взыскивать. На данный момент мы в этой борьбе своей дошли до того, что мы предъявляем иски к администрации Сочи. Потому что она является единственным нашим и препятствием, и создателем всей этой ситуации, на основании которой мы стали просто отверженными, — считает Людмила.

Дом начали готовить к достройке, обшивку сняли Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











По факту они и дольщиками не являются, потому что застройщику отдавали деньги по инвестиционным договорам, а поскольку объект строился не по ФЗ-214, их не признают обманутыми. Тем не менее, по словам Людмилы, в списках администрации Сочи объектов на сохранение их ЖК есть. Тем более, что достроить дома есть на что: Богуславский был крупным застройщиком, в конкурсной массе кредиторов есть участки на Санаторной в центре Сочи, жилой дом на улице Виноградной, который застройщик построил на собранные с инвесторов «Княжьего подворья» деньги, это было доказано в суде. И его включили в конкурсную массу. Наследников у застройщика нет, значит, всё его имущество перейдет муниципалитету. Все 12 лет люди очень дружно бьются за свои квадратные метры. Используют любую юридическую возможность. Судятся с администрацией, но ничего не меняется. Про их проблему знают прокуратура, Следственный комитет. В начале октября они достучались до главы СКР Александра Бастрыкина, который запросил из края уголовное дело. Но, как рассказывают дольщики, никого из членов комитета кредиторов, инициативной группы не позвали на прием, даже никому не позвонили.

— Еще в марте мы были на приеме у прокурора города Вячеслава Овечкина. Нас очень хорошо приняли, нашу ситуацию знают все прекрасно. Тут же позвонили, за две минуты прибежал представитель администрации города Харчев. Он при всех пообещал, что в суде будет решено назначить государственную экспертизу по новым законам. Если госэкспертиза признает дом годным к достройке, нам помогают. Через шесть дней написали всем письма, что всё решается, ждите. С тех пор администрация бездействует, никуда не является, — рассказывает Людмила Рафиева.

Сейчас дольщики добились возобновления производства в Арбитражном суде Краснодарского края по заявлению финуправляющего ЖК «Княжье подворье» о признании права собственности на объект незавершенного строительства. Люди хотят, чтобы их дома ввели в правовое поле. Тем более по второму дому, который стоит без крыши, за свой счет провели госэкспертизу. Из конкурсной массы заплатили за нее около 370 тысяч рублей.

— Госэкспертиза дала отличное заключение. Дом выстроен по всем строительным нормам, и даже без крыши строение не пострадало. Причем экспертиза подтверждает, что снести нереально без ущерба для близлежащего дома, в котором живут сироты. Сейчас эта экспертиза в суде, рассматривается вопрос о том, чтобы признать эту госэкспертизу и назначить вторую, чтобы и первый дом также ее прошел. Не знаем, поддержит ли нас наша администрации или они, отчитавшись в высокие органы, что проблема обманутых дольщиков в Сочи решена, на нас просто все забили, — говорит Людмила.

В этой квартире люди жили, пока не отключили свет и воду Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Два года назад администрация курорта нашла инвестора, который готов был достроить «Княжье подворье». Крупный застройщик Шамиль Нунаев уже даже нашел субподрядчика. И здания начали готовить к работе. Инвесторы ЖК выдохнули, наконец-то дело сдвинулось с мертвой точки. Но в мэрии Сочи начались пертурбации, новая администрация не захотела брать на себя ответственность. Подрядчик ушел, потому что правовых оснований на достройку проблемного объекта у него не было.

— У меня на руках 11 доверенностей от людей со всех регионов. Это те люди, которые уже не в состоянии сюда ехать. У нас есть те кредиторы, которые умерли и не дождались квартир. Сейчас у нас вопрос идет о том, чтобы администрация Сочи признала нас потерпевшими. Ведь есть выморочное имущество, у него наследников нет, никто не вступил в наследство. Значит, это имущество переходит к администрации Сочи. Значит, она должна решать наш вопрос, — уверена Людмила.

Кстати, ЖК был не эконом, а бизнес-класса. И квартиры в «Княжьем подворье» по ценам 2010–2012 года стоили недешево. Например, Ольга Викторовна вложила семь миллионов рублей в три квартиры. А Людмила Рафиева приобрела свои 27 квадратов за 1 миллион 400 тысяч рублей. Мэрия выкупала квартиры для детей-сирот за 1 миллион 100 тысяч рублей. Квартиры в ЖК «Княжье подворье» и сейчас продаются за 400 тысяч рублей, и что самое странное, их покупают.

Роман Губич радовался своему жилью в Сочи Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Объекты можно сделать конфетками

Роман Губич случайно стал инвестором ЖК «Княжье подворье». В 2010 году он только переехал в Сочи из Красноярска, занимался поставкой оборудования, и ему предложили бартер: вместо пяти миллионов рублей он получил три квартиры. Его не смутило, что жилье будут вводить в эксплуатацию по решению суда. Это была общая практика в Сочи.

— Стройка кипела, и в 2011 году должны были сдать. А потом всё затянулось. И проект стал меняться. Сначала должны были быть 6-этажные дома, потом стали 10-этажными, а потом вообще 12-этажками. С 2013 года всё это безобразие стоит. Мы надеялись, что к Олимпиаде достроят, чтобы лицо города не испортить. Дома отключили от света, жить в них невозможно, я удивляюсь, как тут люди живут. В нашем доме сыро, течет, — рассказывает Роман.

В 2016 году он создал общественное движение покупателей — собственников недвижимости Сочи. Общественники посчитали, проблемных объектов на курорте сейчас тысяча. Предлагали объявить амнистию для самостроев, пригодных для проживания. Добились даже внесения изменений в федеральное законодательство, но дальше дело не пошло.

— Все уже понимают, что виновата местная администрация, которая позволила застроить город самостроями. Они и должны найти выход, есть же проекты комплексного устойчивого развития территорий. Здесь самое важное, что инициатива должна быть поддержана и государственными властями, и общественными организациями. Можно посмотреть на это как на строительный мусор, а можно посмотреть на это как на квадратные метры, в которых живут счастливые люди. «Достроим и перестроим Сочи вместе» — и подымать эту тему, — считает Роман.

Он уверен, что к каждому объекту нужен индивидуальный подход, и отмечает, что в Сочи много объектов, которые можно сделать «конфетками». Многие из них почти готовы, всё самое сложное и дорогое уже сделано.

— Мы подсчитывали, сейчас стоит объектов примерно на 200 миллиардов рублей, вложенных людьми. Туда нужно вложить еще 10 миллиардов, и этот вопрос снимется. А пока это считается деградирующими территориями, и в обществе возникает огромное социальное напряжение. К нам обращались, и мы не против, чтобы первые этажи использовать для госпиталей для участников СВО, — говорит Роман.

Квартира Романа Губича Источник: Анна Грицевич / SOCHI1.RU











Есть ли выход

В администрации Сочи отметили, что по закону не обязаны помогать владельцам квартир в самостроях. Таковыми они признаны решениями суда, а их нужно исполнять. Юрист и обманутая дольщица из Казани Светлана Ужман, которая купила квартиру в доме в Сочи и он идет под снос, считает, что местная администрация бездействует только потому, что на федеральном уровне нет законодательства, которое бы защищало дольщиков в таких ситуациях. При этом, отметила юрист, в Краснодарском крае в жилищном строительстве сложилась особая правовая атмосфера.

— Закон должен защитить покупателей, а если уж они оказались в такой ситуации, то помогать окончательно легализовать самострои и те дома, которые по суду были признаны легальными. Сейчас администрация Сочи дает обратный ход и признает их незаконными. Эта ситуация просто абсурднейшая. Те объекты, которые были в Росреестре зарегистрированы, маткапитал там проходил и ипотеки, в один прекрасный момент становятся самостроями. Такого безобразия нет ни в одном регионе. А защититься люди не могут, потому что законодательная основа отсутствует, — считает Светлана.

По ее словам, проблема далеко не местная, поскольку среди обманутых дольщиков много людей из разных регионов, поэтому ее нужно выносить на федеральный уровень. К тому же самовольное жилье на курорте продолжает строиться, и сколько еще людей пострадает, неизвестно.