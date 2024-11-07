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Недвижимость Кризис-2024 эксперт Хватит на 2 квадратных метра: как в России обесценился материнский капитал

Хватит на 2 квадратных метра: как в России обесценился материнский капитал

Известный демограф — о том, как можно поднять рождаемость

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5 комментариев

Илья Бархатов / 74.RU

Материнский капитал всё меньше помогает россиянам в приобретении жилья. Сумма маткапитала на первого ребенка выросла до 630 тысяч рублей. Однако даже по самым скромным оценкам эта сумма покрывает лишь 13% от средней стоимости квартиры в стране. В Москве, например, на материнский капитал можно приобрести всего 2,2 квадратного метра жилья, а в Санкт-Петербурге — почти 3 квадрата, что делает его фактически бесполезным для большинства семей, стремящихся улучшить свои жилищные условия.

С момента запуска программы в 2007 году доля получателей, использующих маткапитал для покупки жилья, неуклонно сокращается. Если в прошлом году эта доля составила почти половину, то в нынешнем году ожидается еще большее снижение. Подробности — в материале MSK1.RU.

Молодым жить негде, а их заставляют рожать детей

Индексация маткапитала отстает от роста цен на жилье на 40%. Это создает значительный разрыв между доступными средствами и реальной стоимостью недвижимости.

После отмены льготной ипотеки и повышения ключевой ставки банки стали значительно ужесточать условия кредитования. Первоначальные взносы теперь составляют от 20 до 50%, что делает использование маткапитала без собственных накоплений практически невозможным.

А ведь материнский капитал был создан именно как инструмент поддержки семей с детьми. Стоит ли на нем ставить крест? Этот вопрос MSK1.RU адресовал председателю наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрию Крупнову.

— Материнский капитал, введенный почти 20 лет назад, надо рассматривать как состоявшийся и перспективный институт поддержки семьи и рождаемости, — говорит Крупнов. — Да, есть какие-то ценовые флюктуации. Безусловно, уже необходимо индексирование материнского капитала. И я надеюсь, что в следующем году в той или иной форме это произойдет. Ну и наконец, нужно очень серьезно пересматривать жилищную политику с точки зрения роста поддержки рождаемости и укрепления семьи.

— И какой, на ваш взгляд, должна быть такая поддержка?

— Сегодня государство субсидирует процентную ставку по ипотечным кредитам, а это так или иначе работает только на банки и застройщиков. Как показала практика, нынешняя жилищная политика может рынок уводить в никуда. Так называемая льготная ипотека, когда государство субсидирует процентную ставку и позволяет ее, ставку, уменьшить, привела к росту базовой цены недвижимости.

А должны быть прямые формы господдержки.

Есть, например, такой механизм в Беларуси: при рождении четвертого ребенка государство дарит семье квартиру. Для этого государство выкупает квартиру по фактической цене без всяких процентов, которые набегают, и без дополнительных выплат. Вот в таком ключе, думаю, и нужно совершенствовать сами механизмы жилищной политики и в России.

Значение маткапитала переоценили?

— А насколько вообще, думаете, размер ипотечных ставок или маткапитала влияет на желание российских семей заводить детей? Не переоцениваем ли мы значимость ипотеки?

— Жилищные вопросы и, шире, вопросы урбанистической политики, очень серьезно влияют на рождаемость. В этом нет никаких сомнений ни у кого, это фундаментальный факт. Ведь для любой семьи квартира, дом — это, конечно, один из самых базовых вопросов.

Сегодня мы должны сделать ставку на трех-четырехдетную семью — это единственный способ вообще остановить вымирание в стране хотя бы лет за тридцать. И для таких семей нужно переходить на новые модели не только жилищной, но и всей социальной и экономической политики.

Поддержка семей должна рассматриваться не как какая-то социальная «черная дыра», а как инвестиционные траты. Мои подсчеты показывают, что рождение каждого ребенка в России приносит стране 3–5 миллионов долларов. Не сразу, конечно, а в течение жизни. Это вклад в ВВП, вклады в пенсионные фонды и так далее.

Так что нам всем нужно перейти к тому, чтобы понимать повышение рождаемости как инвестиционный процесс. Не должно быть такой позиции: государство, у которого и так огромное количество трат, из последних сил бросает какие-то кости, так сказать, детям и семьям. Это неправильная позиция!

Нужно наконец определиться, для кого реализуется государственная политика — для детей и семей или для банков и строителей. И за образец можно взять пример той же самой Беларуси.

ПО ТЕМЕ
Недвижимость Материнский капитал Обесценивание Первоначальный взнос Демографическая яма
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Комментарии
5
Инженер1
58 минут
Все помалкивают, сколько РФ нужно народу вообще. По оценке экономистов 15-50 млн. Так что что бы не вещали, что нужно размножать население, никто не объясняет, что этот народ будет делать. Создавать для буржуйчиков "очередь за забором"?
Гость
45 минут
Простите за вопрос, но... «Известный» демограф участвовал в разработке тех программ, которые не дали результатов на сегодняшний день? Точнее, дали противоположный ожидаемому результат... Может, он выступал с оценками предложенных программ и уже на этапах подготовки к ним предупреждал о неэффективности и еще в далеком 2007-м? Может, он указывал на недостатки государственной программы «Демография» и предсказывал её неэффективность, т. к. на текущий момент она также дает противоположный заявленным результат? Откуда вылез этот «известный» де**мограф и почему к его мнению кто-то должен прислушиваться?
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