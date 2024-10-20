Можно купить по цене телефона: как выглядит топ-5 самых дешевых дач в Ярославской области

Цена дач в Ярославской области начинается от 30 тысяч рублей Источник: Циан, Авито











Осень традиционно считается временем, когда выгоднее всего покупать дачу. Огородники заканчивают сезон и часто выставляют свою «фазенду» на продажу. По мере роста предложения падает цена. Мы нашли самые дешевые дачи, которые сейчас можно купить в регионе. Смотрим, за какие объекты недвижимости просят суммы, сопоставимые с ценами на средние телефоны.

Топ-5 самых дешевых дач в Ярославской области

Розовый домик за 30 тысяч

Самая дешевая дача Ярославской области стоит 30 тысяч Источник: Циан











Самой дешевой в Ярославской области стала дача за 30 тысяч рублей. Она находится в СНТ «Ярославич-2» в Карабихском сельском поселении Ярославского района. Здесь, на участке площадью 8 соток, расположен маленький одноэтажный щитовой домик площадью 4 квадратных метра, построенный в 1995 году.

«Дом нуждается в ремонте», — уточняется в объявлении.

Коммунальных услуг на участке нет. Есть только колодец с водой. Проехать к участку можно на электричке или через деревню Лаптево.

Тишина и покой за 43 тысячи

На втором месте — дача за 43 тысячи рублей. Она расположена в СНТ «Старостин» на правом берегу Волги в Тутаевском районе. В составе дачи участок площадью 9 соток и двухэтажный бревенчатый дом площадью 20 квадратных метров, построенный в 2005 году.

«Для души и тела дача находится в глуши — природа, пруд рядом, утки, рыба, лес: охота, грибы. Тишина и покой», — говорится в объявлении.

Как и в первом случае, дом требует ремонта. Никаких коммунальных услуг на участке нет.

С туалетом на улице за 45 тысяч

Эту дачу продают за 45 тысяч рублей Источник: Авито











Третье место занимает дача за 45 тысяч рублей в СНТ «Механизатор» Судоверфского сельского поселения Рыбинского района. Площадь земельного участка здесь составляет 11,5 соток. Площадь дома — 20 квадратных метров. Строение выполнено из бруса, требует ремонта. Коммунальных услуг на участке нет, но установлен туалет на улице.

Двухэтажная избушка за 50 тысяч

Четвертое место — у дачи за 50 тысяч рублей.

«На участке имеется домик (требуется ремонт), сарайка, небольшой колодец для полива», — говорится в объявлении.

Участок занимает площадь 7 соток. На нем стоит двухэтажный домик площадью 20 квадратных метров. Дача находится в садоводческом товариществе «Восход-2» Константиновского сельского поселения Тутаевского района.

Без документов за 55 тысяч

Замыкает топ-5 дача за 55 тысяч Источник: Авито











Замыкает наш топ-5 дешевых дач «фазенда» за 55 тысяч рублей. Она находится в садоводческом некоммерческом товариществе «Электротехник» в Рыбинске. Представляет собой домик площадью 20 квадратных метров на участке в 6 соток.

«Домик под снос, использовали как сарайку. Участок — первый от дороги, сухой, своя калитка. Есть электричество», — говорится в объявлении.

Но есть один нюанс. Продавец признался, что документы на эту недвижимость у него не оформлены.