Спустя годы простоя: в центре Ярославля разрешили достроить одну из башен-близнецов

Одну из башен будут достраивать Источник: Кирилл Поверинов











В Ярославле будут достраивать одну из башен-близнецов на площади Труда, 1. Речь идет о бизнес-центре у стадиона «Шинник», который начали возводить 18 лет назад. За это время в эксплуатацию ввели лишь один корпус здания. Работы закончили в 2020 году. Теперь до ума решили довести и второй.

«Многофункциональный центр с инженерными коммуникациями. Завершение строительства. 1 этап: Деловой центр (Корпус „А“)», — говорится в описании объекта на сайте ярославского Минстроя.

Судя по документам, разрешение было продлено 22 августа 2024 года еще на два года. Теперь оно будет действовать до 31 августа 2026-го.

Возведение бизнес-центра TOWERS началось в 2006 году, тогда было получено первое разрешение на строительство. Проект был грандиозным для города. В одном из строений планировали сделать современный бизнес-центр, а другое задумывалось как гостиница.

Компания-застройщик несколько раз продлевала разрешение на строительство. Затем ее владелец — бизнесмен Сергей Стрельников, засветился в скандале о неуплате налогов. Спустя время фирма сменила название и обанкротилась, а инвесторы, вложившие деньги в проект, подали в суд на предпринимателя и просили вернуть свои деньги.