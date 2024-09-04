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Недвижимость Как меня строили подробности Спустя годы простоя: в центре Ярославля разрешили достроить одну из башен-близнецов

Спустя годы простоя: в центре Ярославля разрешили достроить одну из башен-близнецов

Почти за 20 лет вокруг проекта гремели скандалы, связанные с миллионными хищениями

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1 комментарий

Одну из башен будут достраивать

В Ярославле будут достраивать одну из башен-близнецов на площади Труда, 1. Речь идет о бизнес-центре у стадиона «Шинник», который начали возводить 18 лет назад. За это время в эксплуатацию ввели лишь один корпус здания. Работы закончили в 2020 году. Теперь до ума решили довести и второй.

«Многофункциональный центр с инженерными коммуникациями. Завершение строительства. 1 этап: Деловой центр (Корпус „А“)», — говорится в описании объекта на сайте ярославского Минстроя.

Судя по документам, разрешение было продлено 22 августа 2024 года еще на два года. Теперь оно будет действовать до 31 августа 2026-го.

Возведение бизнес-центра TOWERS началось в 2006 году, тогда было получено первое разрешение на строительство. Проект был грандиозным для города. В одном из строений планировали сделать современный бизнес-центр, а другое задумывалось как гостиница.

Компания-застройщик несколько раз продлевала разрешение на строительство. Затем ее владелец — бизнесмен Сергей Стрельников, засветился в скандале о неуплате налогов. Спустя время фирма сменила название и обанкротилась, а инвесторы, вложившие деньги в проект, подали в суд на предпринимателя и просили вернуть свои деньги.

Затем начались годы простоя, но власти все же смогли найти компании, которые решились достроить «близнецов». Мы рассказывали полную историю появления Towers в рубрике «Как меня строили». А еще упоминали, сколько стоит аренда помещения в уже готовой башне.

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Башни-близнецы Минстрой Бизнес-центр Недвижимость
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Комментарии
1
Гость
4 сентября 2024, 10:18
Шо, опять?
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