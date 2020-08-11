От райских островов до Крыма: туризмом Ярославской области займётся победитель шоу «Последний герой»

Туризмом Ярославской области займётся победитель шоу «Последний герой»
Департамент туризма Ярославской области возглавил победитель шоу «Последний герой». Владимир Лысенко выиграл в шестом сезоне шоу «Последний герой. Забытые в раю» в 2009 году (шоу снимали на одном из островов в Карибском бассейне). На момент участия в проекте ему было 33 года, он работал управляющим одного из отелей сети Heliopark. Также сервис «Контур.Фокус» связывает имя Лысенко с компанией, которая занималась перевозками в Белгородской области, а также фирмой, занимающейся прокатом товаров для отдыха под Симферополем.
Сейчас на сайте департамента туризма должность Владимира Лысенко обозначена как исполняющий обязанности директора. Сам он уже находится на рабочем месте и отвечает на телефонные звонки. Правда, самостоятельно ответить на вопросы корреспондента 76.RU о своем назначении Владимир Лысенко не сумел:
— Свяжитесь с пресс-службой, — ответил Лысенко.
В интервью коллегам телеканала «Первый Ярославский» новый руководитель департамента туризма сказал, что своей задачей видит сохранение динамики туристической сферы. Динамику эту он считает положительной.
Напомним, ранее департамент туризма возглавляла Юлия Рыбакова. 31 июля она объявила о своем уходе.