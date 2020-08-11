От райских островов до Крыма: туризмом Ярославской области займётся победитель шоу «Последний герой»

Сейчас на сайте департамента туризма должность Владимира Лысенко обозначена как исполняющий обязанности директора. Сам он уже находится на рабочем месте и отвечает на телефонные звонки. Правда, самостоятельно ответить на вопросы корреспондента 76.RU о своем назначении Владимир Лысенко не сумел:

— Свяжитесь с пресс-службой, — ответил Лысенко.



В интервью коллегам телеканала «Первый Ярославский» новый руководитель департамента туризма сказал, что своей задачей видит сохранение динамики туристической сферы. Динамику эту он считает положительной.

Напомним, ранее департамент туризма возглавляла Юлия Рыбакова. 31 июля она объявила о своем уходе.

