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Политика

Путин снял с должности скандального главу Чувашии

Михаил Игнатьев уволен в связи с утратой доверия

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Михаил Игнатьев был главой республики с 2010 года

Михаил Игнатьев был главой республики с 2010 года

Владимир Путин сегодня подписал указ об отставке главы Чувашии Михаила Игнатьева. Временно исполняющим обязанности республики назначен председатель комитета Госдумы по делам национальностей Олег Николаев. Согласно опубликованному документу, Игнатьев был отрешен от должности в связи с утратой доверия президента. Днем ранее его исключили из партии «Единая Россия» решением президиума генерального совета партии после рекомендации партийной комиссии по этике. 

Такое решение было принято после того, как Игнатьев дважды за неделю стал участником скандалов: 17 января он призвал «мочить» журналистов, а 24 января вновь оказался в центре скандала после того, как в Сети появилось видео, где он, торжественно вручая пожарному ключи от новой техники, заставил его за ними подпрыгнуть. Именно это стало «последней каплей». В комиссии по этике сочли, что он унизил честь и достоинство офицера, спасающего жизни людей, чем оскорбил чувства миллионов человек.

— Лицу, занимающему высокопоставленную должность, в принципе непозволительно так себя вести, демонстрируя чванство и барские замашки, у губернатора же это превратилось в систему. Именно поэтому мы считаем, что такому человеку не место в наших рядах и на занимаемой должности, — заявил замсекретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко.

Игнатьев специально поднял руку, чтобы пожарному пришлось подпрыгнуть за ключами

Михаил Игнатьев вступил в должность президента Чувашской Республики 29 августа 2010 года. С 1 января 2012 года занимал пост главы Чувашской Республики.

Временно исполняющий обязанности стал Олег Николев, в сентябре 2015 года он баллотировался на эту должность, однако получил лишь 14,7% голосов. 

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
29 янв 2020 в 18:57

странно что раньше не сделали, он уже и раньше чудил головой

Гость
29 янв 2020 в 18:18

Тут и думать нечего было.Через 5 минут после этого видео вылететь из всех кресел должен.А тут еще на комиссии по этике время тратили....