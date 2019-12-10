Предварительная причина смерти — асфиксия: умер Юрий Лужков

Бывший мэр Москвы Юрий Лужков умер на 84-м году жизни. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник из своего окружения.

Юрий Лужков был вторым мэром Москвы и занимал эту должность 18 лет, с 1992 по 2010 год. Осенью 2010 года уволен «в связи с утратой доверия президента России Д. А. Медведева». Однако уже в 2016 году Владимир Путин наградил Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «За активную общественную деятельность». Также возглавлял Москву в 1990–1991 годах в качестве председателя исполкома Моссовета. В течение девяти лет, с 2001 по 2010 годы, был сопредседателем Высшего совета партии «Единая Россия», из которой вышел сразу после отставки с поста мэра.

