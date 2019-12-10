Предварительная причина смерти — асфиксия: умер Юрий Лужков

О Лужкове вспоминают коллеги-политики, среди них — бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын. Порталу 76.RU он рассказал, как Юрий Лужков однажды неожиданно одолжил 10 млн долларов на стадион:
— Мы с ним дружили, он очень много помогал ярославцам. Когда я был в тупиковой ситуации по строительству «Арены-2000», искал деньги на проект, он сам лично предложил: «Я даю тебе 10 миллионов долларов, а там как-нибудь разберёмся». Он бескорыстно отдал, потому что понимал, что этот проект нужен. Потом за эти деньги рассчитывалась уже железная дорога, когда здание перешло к ним.
Тело Юрия Лужкова доставят в Москву в среду
Тело Юрия Лужкова доставят в Россию к вечеру среды, 11 декабря.
Как сообщает Mash, такие сроки поставила семья экс-мэра перед похоронным агентством, которое занимается транспортировкой тела и организацией прощания.
Глава похоронного агентства вылетает из Шереметьево в Мюнхен — сопровождать тело и контролировать транспортировку.
В 2008 году, за 6 лет до перехода Крыма под юрисдикцию Российской Федерации, Юрий Лужков поднимал вопрос о возвращении полуострова. Позднее слова мэра Москвы о Крыме и Севастополе признали пророческими.
Подробности смерти Лужкова
Юрий Лужков скончался в мюнхенской клинике Гроссхадерн около 9 утра, сообщает Mash.
Экс-мэр прилетел в Германию из Москвы в понедельник, 9 декабря, вместе с Еленой Батуриной. Здесь ему должны были провести плановую операцию по чистке сосудов. Но во время процедуры произошла аллергическая реакция. Лужков скончался прямо на операционном столе.
Та самая кепка Лужкова.
Кепка — примечательный головной убор бывшего мэра Москвы. Кепку ему подарили в 1999 году во время визита в Баку. В ответном слове Лужков сказал:
Что такое кепка? Кепка — это радость общения, кепка — это то единство, которое делает нас похожими, кепка — это защита, кепка — это радость!
Юрий Лужков
Лужкову также принадлежит фраза: «Кепка защищает некоторые обнаженные части моего тела».
По некоторым данным, у него была целая коллекция кепок, среди которых была и меховая.
Кепки Лужкова несколько раз продавались на аукционных торгах. В 2003 году кепка ушла с молотка за 15 тыс. долларов на благотворительном аукционе. Вырученные деньги пошли на ремонт Дома ребенка. 7 ноября 2007 года кепка Лужкова была продана за 250 тысяч рублей. 24 декабря 2007 года серебряная кепку Лужкова весом 1,5 кг продали за 1 миллион долларов.
За время работы Лужкова на посту мэра Москвы торговая площадь столицы увеличилась в 1,5 раза, в рост пошел строительный рынок, на четверть увеличилось количество гостиничных комплексов. Для малообеспеченных граждан начала действовать программа «Социальная ипотека», которая помогала приобретать жилье по сниженным ставкам кредита. Был организован департамент соцзащиты. Ежегодно создавались новые рабочие места на промышленных предприятиях.
За счет бюджетных средств Лужков возвел новые корпуса МГУ, оснастил их современным техническим и научным оборудованием. Также она внес лепту в возрождение религиозных сооружений: Храма Христа Спасителя, Иверских ворот и Казанского собора. При Юрии Лужкове состоялся первый концерт короля поп-музыки Майкла Джексона на стадионе в «Лужниках».
Гражданскую панихиду родственники планируют организовать в Храме Христа Спасителя в Москве, пишет Baza.
Чиновникам из московской мэрии сообщили о смерти бывшего градоначальника сегодня — во время ежедневных совещаний. Префектам и главам Департаментов рассказали, что Лужков скончался в мюнхенской клинике во время операции на сердце — не приходя в сознание, пишет Mash.
В 2016 году, спустя 25 лет с момента обручения, Юрий Лужков обвенчался со своей супругой Еленой Батуриной.
Обряд прошел 12 января в домовой церкви Рождества Богородицы на участке подмосковного дома Лужковых.
Лужков и Батурина познакомились в 1989 году. Тогда он был председателем Мосгорисполкома, а она работала старшим специалистом по кооперативам этого же учреждения. В том же году от рака умерла первая жена Лужкова, а спустя два года он женился на Батуриной.
Предварительная причина смерти Лужкова
Названа предварительная причина смерти Юрия Лужкова.
Как сообщает Mash, причиной смерти стал анафилактический шок. Российские власти уже предложили помощь семье — перевезти тело и организовать прощание.
В 2010 году Владимир Путин (находившийся тогда в должности российского премьера) прокомментировал ситуацию с отставкой Юрия Лужкова и обратил внимание на ее причины.
Прощание с Лужковым пройдет в Германии
Семья Лужкова планирует провести церемонию прощания и отпевания в Германии, пишет телеграм-канал Baza. Родственники уже обратились в МИД с просьбой помочь с транспортировкой тела. Политика хотят похоронить на Новодевичьем кладбище.
Экс-губернатор и бывший сенатор от Ярославской области Анатолий Лисицын выразил свои соболезнования:
— Скорблю. Ушёл настоящий человек. Настоящий руководитель и политик. Человек, который грязное лицо Москвы образца 91 года сделал достойным лицом Столицы! Лично понимал региональную специфику жизни и всегда помогал регионам. Уходят лучшие!
Биография Юрия Лужкова
Юрий Лужков родился в Москве 21 сентября 1936 года. Но из-за бедственного положения семьи ребенка решили отдать бабушке по отцовской линии в Конотоп (Украина), где Лужков провел детство и первые школьные годы.
В 1953 году Лужков вернулся к родителям в Москву, где закончил обучение и поступил в институт имени Губкина. Во время студенчества он успел поработать дворником и грузчиком на железнодорожном вокзале. В это же время начал организовывать общественные мероприятия, принимал активное участие в комсомольской работе. На начальном этапе рабочей биографии по комсомольской линии Лужков попал в Казахстан, где трудился в составе студенческого отряда, осваивая целину.
Сразу после получения диплома Лужков стал младшим научным сотрудником НИИ пластмасс, где продвинулся до руководителя группы и заместителя заведующего лабораторией.
Юрий Лужков увлекался разведением пчел, теннисом, конным спортом. В одном из московских парков установлена статуя мэра-теннисиста. Мед с пасеки Лужков любил преподносить в подарок друзьям по торжественным случаям. После отставки экс-мэр Москвы перевез пасеку в Медынь Калужской области, где жил его брат.
Соболезнования выразил мэр Москвы Сергей Собянин.
Ушел из жизни Юрий Михайлович Лужков. Мне искренне жаль, что не стало этого энергичного жизнерадостного человека, который возглавлял Москву в сложный постсоветский период, много сделал для города и москвичей. Соболезную родным и близким.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 10, 2019
Мэром Москвы Юрия Лужкова в 1992 году назначил Борис Ельцин. Новый столичный градоначальник совмещал эту должность с обязанностями премьера московского правительства. Моссовет пытался оспорить законность такого совмещения, но безуспешно. В дальнейшем Лужков трижды избирался на пост мэра. В 1996 он набрал 87,5%, в 1999 — 69,89%, а в 2003 — 74,81% голосов избирателей.
В 2016 году Владимир Путин наградил Юрия Лужкова орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени «За активную общественную деятельность»
По данным «РЕН-ТВ», бывший московский мэр скончался в одной из клиник Мюнхена. В медучреждении Юрию Лужкову проводили операцию на сердце.