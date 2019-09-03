«Будет менять свою структуру»: в Ярославле создадут министерство молодёжной политики

— У молодёжи есть очень активное желание участвовать в социально-экономической жизни города, — уточнил Кармалита. — А молодёжь — это огромный потенциал для будущего и идеи, которые можно применять в работе городского хозяйства, а также в повседневной социальной жизни нашего города.

Сегодня начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита на общегородском совещании сообщил об идее создания в городе министерства молодёжной политики. Чиновник пояснил, что в него войдут учащиеся и студенты от 16 до 30 лет, которые помогут городским властям решать насущные вопросы, а заодно и начнут делать свои первые шаги по восхождению по карьерной лестнице.

Такое громкое название для студенческого проекта нужно, по словам чиновника, чтобы привлечь внимание людей. Но не всем такое название пришлось по душе.



— Это всё же больше учёбный процесс, так не лучше ли назвать это «академией», а не «министерством»? — задал вопрос ветеран ярославской политики и экс-депутат Александр Сизов.



— Нам показалось, что «министерство» — это созвучно и интересно, — настаивал на своём Захар Кармалита. — Все же понимают, что это не министерство со статусом министра, а большая ролевая игра.



Пока на общегородском собрании представитель управления по молодёжной политике около десяти минут рассказывал о том, какая эта игра интересная и полезная, его коллеги из других подразделений мэрии ехидно улыбались, прикрывая рты ладошками. А вот мэру идея понравилась.



— Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, — поделился мнением глава города Владимир Волков. — Эта форма ещё будет менять свою структуру, суть и так далее. Главное, чтобы ребят вовлечь.



Было решено — министерству быть. Над названием и деталями чиновники пообещали ещё подумать.