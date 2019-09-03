«Будет менять свою структуру»: в Ярославле создадут министерство молодёжной политики

Об идее создания министерства рассказал начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита
Фото: мэрия Ярославля
Сегодня начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита на общегородском совещании сообщил об идее создания в городе министерства молодёжной политики. Чиновник пояснил, что в него войдут учащиеся и студенты от 16 до 30 лет, которые помогут городским властям решать насущные вопросы, а заодно и начнут делать свои первые шаги по восхождению по карьерной лестнице.
— У молодёжи есть очень активное желание участвовать в социально-экономической жизни города, — уточнил Кармалита. — А молодёжь — это огромный потенциал для будущего и идеи, которые можно применять в работе городского хозяйства, а также в повседневной социальной жизни нашего города.
Такое громкое название для студенческого проекта нужно, по словам чиновника, чтобы привлечь внимание людей. Но не всем такое название пришлось по душе.
— Это всё же больше учёбный процесс, так не лучше ли назвать это «академией», а не «министерством»? — задал вопрос ветеран ярославской политики и экс-депутат Александр Сизов.
— Нам показалось, что «министерство» — это созвучно и интересно, — настаивал на своём Захар Кармалита. — Все же понимают, что это не министерство со статусом министра, а большая ролевая игра.
Пока на общегородском собрании представитель управления по молодёжной политике около десяти минут рассказывал о том, какая эта игра интересная и полезная, его коллеги из других подразделений мэрии ехидно улыбались, прикрывая рты ладошками. А вот мэру идея понравилась.
— Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, — поделился мнением глава города Владимир Волков. — Эта форма ещё будет менять свою структуру, суть и так далее. Главное, чтобы ребят вовлечь.
Было решено — министерству быть. Над названием и деталями чиновники пообещали ещё подумать.
Нужно ли Ярославлю министерство молодёжных дел?
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