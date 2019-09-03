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Политика

«Будет менять свою структуру»: в Ярославле создадут министерство молодёжной политики

Чиновники рассказали о новом подразделении, которое будет помогать им в работе

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Об идее создания министерства рассказал начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита

Фото: мэрия Ярославля

Сегодня начальник управления по молодёжной политике мэрии Ярославля Захар Кармалита на общегородском совещании сообщил об идее создания в городе министерства молодёжной политики. Чиновник пояснил, что в него войдут учащиеся и студенты от 16 до 30 лет, которые помогут городским властям решать насущные вопросы, а заодно и начнут делать свои первые шаги по восхождению по карьерной лестнице.

— У молодёжи есть очень активное желание участвовать в социально-экономической жизни города, — уточнил Кармалита. — А молодёжь — это огромный потенциал для будущего и идеи, которые можно применять в работе городского хозяйства, а также в повседневной социальной жизни нашего города.

Такое громкое название для студенческого проекта нужно, по словам чиновника, чтобы привлечь внимание людей. Но не всем такое название пришлось по душе.

— Это всё же больше учёбный процесс, так не лучше ли назвать это «академией», а не «министерством»? — задал вопрос ветеран ярославской политики и экс-депутат Александр Сизов.

— Нам показалось, что «министерство» — это созвучно и интересно, — настаивал на своём Захар Кармалита. — Все же понимают, что это не министерство со статусом министра, а большая ролевая игра.

Пока на общегородском собрании представитель управления по молодёжной политике около десяти минут рассказывал о том, какая эта игра интересная и полезная, его коллеги из других подразделений мэрии ехидно улыбались, прикрывая рты ладошками. А вот мэру идея понравилась.

— Как корабль назовёшь, так он и поплывёт, — поделился мнением глава города Владимир Волков. — Эта форма ещё будет менять свою структуру, суть и так далее. Главное, чтобы ребят вовлечь.

Было решено — министерству быть. Над названием и деталями чиновники пообещали ещё подумать.

Нужно ли Ярославлю министерство молодёжных дел?

    Накануне в Ярославской области отличились специалисты регионального департамента по молодёжной политике. Они устроили жителям города Данилов мастер-класс перед встречей с губернатором, научив правильно одеваться и говорить только то, что нужно. Ранее мы публиковали подробности этого скандала.

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      КОММЕНТАРИИ (27)

      Гость
      3 сен 2019 в 11:25

      Раздувают штат чиновников,обучают словоблудию.

      ввп
      3 сен 2019 в 11:05

      детки коррупционеров подросли и им нужен свой тренировочный полигон

      Ап!
      3 сен 2019 в 12:35

      Плодись дармоед, сытый да важный