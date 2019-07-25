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Политика

В Ярославле чиновника наказали за плохое общение с жителям города

Сотрудники прокуратуры рассказали, что делать, если власти неохотно идут на диалог с людьми

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Чиновники затягивали с ответами на запросы населения

Фото: Александра Савельева

В Ярославле сотрудники городской прокуратуры заметили, что чиновники мэрии не отвечают вовремя горожанам на их запросы.

— В департамент городского хозяйства 11 марта поступило обращение от жителя по вопросу непринятия мер к демонтажу самовольно размещенных объектов. Ответ в адрес заявителя был направлен лишь 18 апреля, — сообщили в прокуратуре города Ярославля. — Ещё одно обращение ярославца по вопросу неудовлетворительного качества дорожных работ, поступившее в департамент 22 марта, разрешено было только 26 апреля. Аналогичные нарушения сроков рассмотрения выявлены и по другим обращениям.

По российскому законодательству все органы власти обязаны отвечать на запросы населения в 30-дневный срок. Поэтому прокуроры возбудили дело об административном правонарушении, а мировой суд привлёк должностное лицо к ответственности. Правда, пока штрафовать чиновника не стали, а ограничились предупреждением. Нашли и виновного — им стал первый заместитель ДГХ мэрии Ярославля.

— Любой гражданин вправе обратиться к нам с заявлением, если органы власти не отвечают в 30-дневный срок на его запрос, — отметили в прокуратуре. — Мы проведём проверку и выясним, законной ли была задержка ответа.

Ранее у прокуратуры уже были претензии к чиновникам мэрии. Тогда сотрудники надзорного ведомства остались недовольны качеством городских дорог.

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КОММЕНТАРИИ (6)

Сергей
25 июл 2019 в 14:10

В отношении нынешней мэрии и самого мэра надо возбуждать не административные (без наказанные) дела, а уголовные с рльнымиеасроками. ...

гость
25 июл 2019 в 14:09

и какое наказание грозит чиновнику забившему ... на исполнение закона?
лишат ирисок?
не дадут яблоко на полдник?
в угол поставят?

Гость
25 июл 2019 в 16:55

атата...страшшшнооо...то как.
в комнате страха и то страшнее))