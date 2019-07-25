В Ярославле чиновника наказали за плохое общение с жителям города

— В департамент городского хозяйства 11 марта поступило обращение от жителя по вопросу непринятия мер к демонтажу самовольно размещенных объектов. Ответ в адрес заявителя был направлен лишь 18 апреля, — сообщили в прокуратуре города Ярославля. — Ещё одно обращение ярославца по вопросу неудовлетворительного качества дорожных работ, поступившее в департамент 22 марта, разрешено было только 26 апреля. Аналогичные нарушения сроков рассмотрения выявлены и по другим обращениям.

В Ярославле сотрудники городской прокуратуры заметили, что чиновники мэрии не отвечают вовремя горожанам на их запросы.

По российскому законодательству все органы власти обязаны отвечать на запросы населения в 30-дневный срок. Поэтому прокуроры возбудили дело об административном правонарушении, а мировой суд привлёк должностное лицо к ответственности. Правда, пока штрафовать чиновника не стали, а ограничились предупреждением. Нашли и виновного — им стал первый заместитель ДГХ мэрии Ярославля.

— Любой гражданин вправе обратиться к нам с заявлением, если органы власти не отвечают в 30-дневный срок на его запрос, — отметили в прокуратуре. — Мы проведём проверку и выясним, законной ли была задержка ответа.

Ранее у прокуратуры уже были претензии к чиновникам мэрии. Тогда сотрудники надзорного ведомства остались недовольны качеством городских дорог.