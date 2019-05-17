Мэрию Ярославля через суд обязали отремонтировать три дороги в Брагино

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Прокуроры решили, что ямы угрожают жизни и здоровью людей
Дороги в Брагино проверила прокуратура
Прокуроры проверили дороги города и пришли к выводу, что ездить в Дзержинском районе по улицам Осташинской, Промышленной, а также по Красноперевальскому переулку небезопасно.
— Установлено, что дорожное покрытие улиц находится в крайне неудовлетворительном состоянии, имеет ямы и выбоины, угрожающие безопасности дорожного движения, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Чтобы привести эти дороги в нормальное состояние и не допустить возможного причинения вреда жизни и здоровью, повреждения имущества, в Дзержинский районный суд Ярославля направлены исковые заявления о возложении на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля обязанности устранить повреждения дорожного покрытия указанных улиц.
Суд поддержал прокуратуру и полностью удовлетворил требования. Прокуроры Дзержинского района обещали проконтролировать, как мэрия исполнит решение суда.
Сегодня должны начать ремонт, пожалуй, самого разбитого моста в городе. В ямах на Суринском путепроводе теряют колёса даже фуры.