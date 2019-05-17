Мэрию Ярославля через суд обязали отремонтировать три дороги в Брагино

Прокуроры проверили дороги города и пришли к выводу, что ездить в Дзержинском районе по улицам Осташинской, Промышленной, а также по Красноперевальскому переулку небезопасно.



— Установлено, что дорожное покрытие улиц находится в крайне неудовлетворительном состоянии, имеет ямы и выбоины, угрожающие безопасности дорожного движения, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Чтобы привести эти дороги в нормальное состояние и не допустить возможного причинения вреда жизни и здоровью, повреждения имущества, в Дзержинский районный суд Ярославля направлены исковые заявления о возложении на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля обязанности устранить повреждения дорожного покрытия указанных улиц.

