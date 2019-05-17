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Город

Мэрию Ярославля через суд обязали отремонтировать три дороги в Брагино

Прокуроры решили, что ямы угрожают жизни и здоровью людей

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Дороги в Брагино проверила прокуратура

Фото: Александра Савельева

Прокуроры проверили дороги города и пришли к выводу, что ездить в Дзержинском районе по улицам Осташинской, Промышленной, а также по Красноперевальскому переулку небезопасно.

— Установлено, что дорожное покрытие улиц находится в крайне неудовлетворительном состоянии, имеет ямы и выбоины, угрожающие безопасности дорожного движения, — рассказали в прокуратуре Ярославля. — Чтобы привести эти дороги в нормальное состояние и не допустить возможного причинения вреда жизни и здоровью, повреждения имущества, в Дзержинский районный суд Ярославля направлены исковые заявления о возложении на департамент городского хозяйства мэрии Ярославля обязанности устранить повреждения дорожного покрытия указанных улиц.

Суд поддержал прокуратуру и полностью удовлетворил требования. Прокуроры Дзержинского района обещали проконтролировать, как мэрия исполнит решение суда.

Сегодня должны начать ремонт, пожалуй, самого разбитого моста в городе. В ямах на Суринском путепроводе теряют колёса даже фуры

ТЕКСТ

Елена Вахрушева

ТЕГИ

ямы

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КОММЕНТАРИИ (2)

аноним
17 май 2019 в 08:01

не пора ли призвать к ответу всех во главе с мэром, допустивших такое безобразное состояние дорог в городе?