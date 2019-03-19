Почти в 12 раз больше, чем у обычного ярославца: какую зарплату получает губернатор

Ярославский губернатор получает зарплату в 11 раз больше, чем обычный житель региона
Стало известно, сколько зарабатывает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Цифра расходов на высшее должностное лицо в регионе заложена в областном бюджете — на год это 4,655 миллиона рублей. Или 387,91 тысячи рублей в месяц.
— Действительно, высшее должностное лицо в Ярославской области — это губернатор. В эту сумму заложена зарплата, командировочные, расходы на жильё и прочие начисления, — уточнила пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова.
Кстати, снимает губернатор жильё под Ярославлем.
Мы решили представить, на что можно потратить одну месячную зарплату губернатора. Заглянули в статистику «Ярославльстата», где на январь средняя зарплата жителей области оказалась 32,8 тысячи рублей. А это значит, что доходы губернатора в 11,8 раза превышают зарплату простого ярославца.
Что ещё можно купить на зарплату главы региона:
Недавно мы узнали, какую зарплату получает мэр Ярославля.
Телеведущий Владимир Познер считает, что россияне отличаются от западных людей отношением к закону, а именно презрением к нему по достижении высокого социального положения. Мнение журналиста приводится на сайте «Познер Online».
По его мнению, именно такие «важные люди» указывают всем остальным соблюдать закон, в то время как для них его не существует.
Познер заявил, что в высоком уровне бедности в России виноваты исключительно власти, которые не задумываются над последствиями происходящего.