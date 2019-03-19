Почти в 12 раз больше, чем у обычного ярославца: какую зарплату получает губернатор

Стало известно, сколько зарабатывает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Цифра расходов на высшее должностное лицо в регионе заложена в областном бюджете — на год это 4,655 миллиона рублей. Или 387,91 тысячи рублей в месяц.

— Действительно, высшее должностное лицо в Ярославской области — это губернатор. В эту сумму заложена зарплата, командировочные, расходы на жильё и прочие начисления, — уточнила пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова.



Кстати, снимает губернатор жильё под Ярославлем.