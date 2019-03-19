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Политика

Почти в 12 раз больше, чем у обычного ярославца: какую зарплату получает губернатор

Публикуем цифры доходов главы региона

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Ярославский губернатор получает зарплату в 11 раз больше, чем обычный житель региона 

Фото: Александра Савельева

Стало известно, сколько зарабатывает губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов. Цифра расходов на высшее должностное лицо в регионе заложена в областном бюджете — на год это 4,655 миллиона рублей. Или 387,91 тысячи рублей в месяц.

— Действительно, высшее должностное лицо в Ярославской области — это губернатор. В эту сумму заложена зарплата, командировочные, расходы на жильё и прочие начисления, — уточнила пресс-секретарь губернатора Ярославской области Анастасия Харитонова.

Кстати, снимает губернатор жильё под Ярославлем

Мы решили представить, на что можно потратить одну месячную зарплату губернатора. Заглянули в статистику «Ярославльстата», где на январь средняя зарплата жителей области оказалась 32,8 тысячи рублей. А это значит, что доходы губернатора в 11,8 раза превышают зарплату простого ярославца.

Что ещё можно купить на зарплату главы региона: 

  • покататься на колесе обозрения (350 рублей) — 1108 раз;
  • съесть школьных завтраков (50 рублей): 7758 завтраков;
  • студенческий проездной на два вида транспорта (700 рублей) — 554 штуки.

Недавно мы узнали, какую зарплату получает мэр Ярославля.

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ТЕКСТ

Анна Елкина

ТЕГИ

зарплатагубернатор

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КОММЕНТАРИИ (9)

Инженер1
19 март 2019 в 17:28

Таких то по всей России не счесть..

Гость
19 март 2019 в 16:40

Телеведущий Владимир Познер считает, что россияне отличаются от западных людей отношением к закону, а именно презрением к нему по достижении высокого социального положения. Мнение журналиста приводится на сайте «Познер Online».
По его мнению, именно такие «важные люди» указывают всем остальным соблюдать закон, в то время как для них его не существует.
Познер заявил, что в высоком уровне бедности в России виноваты исключительно власти, которые не задумываются над последствиями происходящего.

Гость
19 март 2019 в 18:15

Не так и много получает.У моего директора в два раза больше.

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