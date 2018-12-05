Губернатор поздравил Владимира Волкова с избранием на пост мэра в социальных сетях

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов поздравил и. о. мэра Ярославля Владимира Волкова с избранием на должность главы города. Вместе с поздравительной речью он отметил, что работа ему предстоит сложная и обозначил главную задачу.



— Главная задача — сделать так, чтобы жить в городе было комфортно, а сам Ярославль соответствовал гордому званию столицы Золотого кольца, — написал Дмитрий Миронов во «ВКонтакте». — Болевых точек много. Строительство новых школ, детских садов и спортивных объектов, развитие общественного транспорта и дорожной сети, наведение порядка в работе ЖКХ, благоустройство территорий — вот те вопросы, которые особенно волнуют жителей. Все эти задачи надо решать уже сегодня, не откладывая в долгий ящик. И очень важно в работе учитывать мнение горожан, уметь слушать и слышать людей. Уверен, что Владимир Михайлович и его команда с поставленными задачами справится.



Официально мэром Ярославля Владимир Волков станет 6 декабря. Подробнее о том, как проходили выборы, можно прочитать в нашей онлайн-трансляции.

