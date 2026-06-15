В НАТО угрожают ударить по Калининграду и Санкт-Петербургу: атаковать готовы «сегодня ночью»

В Германии заявили, что готовы сражаться против России (фото носит иллюстративный характер) Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Страны НАТО атакуют Россию в случае угрозы с ее стороны. Первые удары в альянсе готовы нанести уже сегодня ночью и целью якобы станут Калининград, Санкт-Петербург, Кольский полуостров и Черное море. С таким заявлением выступил командующий люфтваффе (Военно-воздушные силы ФРГ) генерал-лейтенант Хольгер Нойманн.

Он подчеркнул, что в Североатлантическом альянсе нет зон с разным уровнем безопасности.

«Я думаю, мы должны приложить очень серьезные усилия, чтобы с точки зрения безопасности осуществлять наблюдение и при необходимости действовать в определенных регионах», — сказал Нойманн в интервью The Telegraph.

Военный убежден, что Германия готова сражаться против России «уже сегодня ночью». Нойманн подчеркнул, что страна будет защищать «каждый дюйм территории».

«Я думаю, это важный посыл, особенно для Крайнего Севера и наших балтийских союзников», — сказал он.

Условием для нанесения авиаударов по России он назвал атаку на одного из членов стран НАТО.