США хотят украсть еще одного президента: кто следующая мишень

Стало известно, какое будущее Штаты подготовили для Кубы Источник: Marco Bello / Reuters

США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Этот сценарий обсуждают в контексте военной операции, аналогичной той, что была проведена в Венесуэле в 2026 году. Итоговое решение должен принять глава США Дональд Трамп.

«Все, что я могу сказать: варианты, варианты, варианты. Наша работа заключается в том, чтобы предлагать варианты разного масштаба в зависимости от того, чего хочет верховный главнокомандующий, президент Соединенных Штатов», — заявил Хегсет.

Также он ответил на уточняющий вопрос журналистов о том, остается ли вариант ликвидации кубинского лидера среди рассматриваемых сценариев.

«У нас есть варианты на все случаи», — подчеркнул глава Пентагона.

Он добавил, что все опции по кубинскому вопросу «находятся на столе».

США уже продолжительное время угрожают острову захватом, а его президенту свержением. В марте 2026 года Штаты погрузили Кубу в блокаду, которая привела к блэкауту, оставившему миллионы жителей без электричества.

В апреле страны пытались договориться и даже провели тайные переговоры в Гаване. Во время встречи американская делегация призывала кубинские власти обеспечить демократические и экономические свободы и указывала, что для этого есть «лишь небольшое окно возможностей», перед тем как отношения с Вашингтоном необратимо испортятся.

Подобный сценарий уже был между США и Венесуэлой. В начале этого года Штаты провели там военную операцию с целью захвата президента Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес. Их обвинили в наркотерроризме, а также в «разграблении богатств Венесуэлы» и доставили для суда в Нью-Йорк.