Иран расширил зону влияния в Ормузском проливе: главное о ситуации на Ближнем Востоке

Иран увеличил свою зону контроля в Ормузском проливе (фото из архива) Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Иран и США по-прежнему не могут договориться. Вашингтон готов к новым ударам, а Тегеран расширяет военное присутствие в Ормузском проливе. При этом глава Ирана отмечает, что готов к мирным переговорам, даже несмотря на недоверие к Штатам. Подробнее о том, какими событиями запомнился очередной день конфликта, читайте в нашем материале.

Трамп планирует возобновить удары по Ирану

Президент США Дональд Трамп склоняется к возобновлению военных ударов по Ирану из-за его ядерной программы, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. По данным двух американских чиновников, Трамп считает ответ Тегерана на предложение по урегулированию «совершенно неприемлемым» и уже обсуждает с чиновниками несколько вариантов эскалации.

Среди прорабатываемых сценариев — удары по четверти заранее выявленных целей, которые остаются непораженными, а также возобновление операции по сопровождению судов в Ормузском проливе.

При этом Трамп заявил, что по-прежнему допускает возможность дипломатического урегулирования конфликта. Об этом он сообщил журналистам в Овальном кабинете, отвечая на вопрос о перспективах переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

Переговорам быть?

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что республика не отказывается от диалога с Вашингтоном, несмотря на отсутствие доверия к американской стороне. Об этом сообщила пресс-служба иранского лидера по итогам его встречи с главнокомандующим и офицерами вооруженных сил Исламской Республики.

«Несмотря на недоверие к врагу, Исламская Республика Иран считает переговоры возможными с позиции чести, мудрости и целесообразности», — цитирует Пезешкиана его пресс-служба.

В подтверждение своей позиции президент сослался на сборник проповедей и изречений первого имама шиитов Али ибн Абу Талиба «Путь красноречия». В книге, в частности, говорится: если враг приглашает к миру, не отвергайте его, но и не доверяйте ему даже после достижения мира.

Пезешкиан подчеркнул, что было бы разумным и рациональным шагом закрепить достижения иранских вооруженных сил не только на поле боя, но и на дипломатическом уровне. При этом он отметил, что если соглашение будет заключено с учетом интересов иранского народа, Тегеран намерен выполнять свои обязательства и обещания.

Иран решил расширить зону влияния

Иран увеличил свою зону контроля в Ормузском проливе. Раньше военные следили только за узкой полосой воды — 20–30 миль (приблизительно 32–48 км). Теперь граница расширилась до 200–300 миль (около 321–482 км). Об этом заявил заместитель командующего ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) Мохаммад Акбар-заде.

«В прошлом Ормузский пролив рассматривался как ограниченная зона вокруг таких островов, как Ормуз и Хенгам, однако сегодня этот подход изменился. Согласно новой концепции, границы Ормузского пролива были значительно расширены», — приводит его слова агентство Tasnim.

Заместитель командующего иранскими ВМС объяснил, что пролив теперь считается не просто проливом, а широкой акваторией, где Иран усиливает военное присутствие.

Иран подал иск против США

Иран подал иск против США в международный арбитражный суд в Гааге. Причина — американские атаки на иранские ядерные объекты и санкции. Об этом сообщило иранское агентство Mizan со ссылкой на судебные власти.

Иск связан с тем, что, по мнению Тегерана, Вашингтон нарушил международные обязательства во время так называемой «12-дневной войны» против Ирана в июне 2025 года. Документ подали в феврале-марте 2026 года.

В иске Иран требует от арбитража заставить США прекратить прямое и косвенное вмешательство во внутренние дела страны, а также полностью возместить весь ущерб. Иск подали на основании Алжирских соглашений 1981 года — эти договоренности предусматривают создание международного трибунала для разрешения споров между Ираном и США.

Плюсы для России

Вице-премьер РФ Александр Новак допустил, что эскалация на Ближнем Востоке способна принести краткосрочный рост экспортных доходов для России. По его словам, ситуация на внешних рынках создает предпосылки для увеличения денежных поступлений не только от нефти и газа, но и по другим товарным позициям. В то же время Новак подчеркнул, что этот эффект не следует воспринимать как устойчивый источник финансирования бюджета.