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Политика Выборы в Госдуму пройдут в 2026-м: что нужно знать о кампании и новом созыве

Выборы в Госдуму пройдут в 2026-м: что нужно знать о кампании и новом созыве

Ожидается, что они состоятся 20 сентября

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Выборы пройдут по смешанной системе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВыборы пройдут по смешанной системе | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Выборы пройдут по смешанной системе

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В 2026 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Кампания будет иметь ряд особенностей, связанных как с процедурой голосования, так и с изменениями в избирательной географии. Подробности 4 февраля раскрыли в ЦИК России.

Когда назначат и проведут выборы

Выборы депутатов Государственной думы назначаются указом президента России. Документ должен быть опубликован в июне 2026 года.

Днем голосования, согласно законодательству, станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.

Срок полномочий нового созыва

Депутаты Государственной думы IX созыва будут избраны сроком на пять лет. Их полномочия продлятся до сентября 2031 года.

Сколько депутатов и как их выбирают

Общее число мест в Государственной думе остается неизменным — 450 депутатов.

Выборы пройдут по смешанной системе:

  • 225 депутатов изберут по федеральным партийным спискам;

  • 225 депутатов — по одномандатным избирательным округам.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новые регионы

Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители:

  • Донецкой Народной Республики;

  • Луганской Народной Республики;

  • Запорожской области;

  • Херсонской области.

В связи с этим были пересмотрены границы избирательных округов. В результате:

  • ДНР получит 3 одномандатных округа;

  • ЛНР — 2 округа;

  • Запорожская и Херсонская области — по одному округу каждая.

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Егор СафроновЕгор Сафронов
Егор Сафронов
Журналист
Госдума Выборы Политика ЦИК
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Комментарии
30
Гость
4 февраля, 21:31
Есть, но в параллельной реальности.
Гость
4 февраля, 21:29
Всех тех же изберут. Они сами себя выбирают. 🤣
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Гость
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