Выборы в Госдуму пройдут в 2026-м: что нужно знать о кампании и новом созыве

Выборы пройдут по смешанной системе Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В 2026 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Кампания будет иметь ряд особенностей, связанных как с процедурой голосования, так и с изменениями в избирательной географии. Подробности 4 февраля раскрыли в ЦИК России.

Когда назначат и проведут выборы

Выборы депутатов Государственной думы назначаются указом президента России. Документ должен быть опубликован в июне 2026 года.

Днем голосования, согласно законодательству, станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.

Срок полномочий нового созыва

Депутаты Государственной думы IX созыва будут избраны сроком на пять лет. Их полномочия продлятся до сентября 2031 года.

Сколько депутатов и как их выбирают

Общее число мест в Государственной думе остается неизменным — 450 депутатов.

Выборы пройдут по смешанной системе:

225 депутатов изберут по федеральным партийным спискам;

225 депутатов — по одномандатным избирательным округам.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Новые регионы

Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители:

Донецкой Народной Республики;

Луганской Народной Республики;

Запорожской области;

Херсонской области.

В связи с этим были пересмотрены границы избирательных округов. В результате: