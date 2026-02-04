Выборы в Госдуму пройдут в 2026-м: что нужно знать о кампании и новом созыве

В 2026 году в России пройдут выборы депутатов Государственной думы РФ девятого созыва. Кампания будет иметь ряд особенностей, связанных как с процедурой голосования, так и с изменениями в избирательной географии. Подробности 4 февраля раскрыли в ЦИК России.
Когда назначат и проведут выборы
Выборы депутатов Государственной думы назначаются указом президента России. Документ должен быть опубликован в июне 2026 года.
Днем голосования, согласно законодательству, станет третье воскресенье месяца, в котором истекает конституционный срок полномочий предыдущего созыва. Таким образом, ожидаемая дата голосования — 20 сентября 2026 года.
Срок полномочий нового созыва
Депутаты Государственной думы IX созыва будут избраны сроком на пять лет. Их полномочия продлятся до сентября 2031 года.
Сколько депутатов и как их выбирают
Общее число мест в Государственной думе остается неизменным — 450 депутатов.
Выборы пройдут по смешанной системе:
225 депутатов изберут по федеральным партийным спискам;
225 депутатов — по одномандатным избирательным округам.
Новые регионы
Впервые в выборах депутатов Госдумы примут участие жители:
Донецкой Народной Республики;
Луганской Народной Республики;
Запорожской области;
Херсонской области.
В связи с этим были пересмотрены границы избирательных округов. В результате:
ДНР получит 3 одномандатных округа;
ЛНР — 2 округа;
Запорожская и Херсонская области — по одному округу каждая.