Политика В Ярославской области избрали двух новых депутатов. Что о них известно

В Ярославской области избрали двух новых депутатов. Что о них известно

Рассказываем об итогах дополнительных выборов

563
В Ярославле избрали депутата муниципалитета | Источник: Единая Россия | Ярославская область / Vk.comВ Ярославле избрали депутата муниципалитета | Источник: Единая Россия | Ярославская область / Vk.com

В Ярославле избрали депутата муниципалитета

Источник:

Единая Россия | Ярославская область / Vk.com

В Ярославской области подвели итоги дополнительных выборов в Ярославле и Рыбинске. Общее голосование прошло 14 сентября. Жители региона выбирали, кто станет депутатом в муниципалитете Ярославля и в Муниципальном Совете Рыбинска.

Всего в дополнительных выборах приняли участие семь кандидатов. Трое из них боролись за мандат депутата муниципалитета Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, к которому относится часть Дзержинского района. Еще четверо пытались занять место депутата Муниципального Совета городского округа Рыбинска пятого созыва.

По данным Избирательной комиссии Ярославской области, победу на выборах в Ярославле одержал член партии «Единая Россия» Сергей Петров. Он набрал 59,54% голосов. Известно, что Сергей Петров является директором АО «Яргортеплоэнерго».

По итогам голосования депутатом в Муниципальном Совете Рыбинска станет Татьяна Шемякина. Она работает заместителем директора-руководителем Центра развития ребенка — детского сада № 99. За нее проголосовали 71,89% избирателей. Татьяна тоже состоит в партии «Единая Россия».

«Уже в ближайшее время они будут зарегистрированы в качестве избранных депутатов и приступят к исполнению полномочий», — рассказали в Избирательной комиссии Ярославской области.

Председатель Избирательной комиссии Сергей Фефилин сообщил, что голосование прошло штатно, а жалоб и сообщений о нарушениях в избирком не поступало.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Комментарии
11
Инженер1
34 минуты
Вот те нате! И всё втихаря. А ведь интересовался о выборах в Ярославле накануне, будут ли какие либо выборы.
Гость
1 час
действительно а что о них известно? Обычно, в нормальных демократиях, кандидата сначала узнают, а потом за него голосуют, ну а у нас кандидата назначили, голоса нарисовали, а народ потом узнает что же о нем известно.
Читать все комментарии
