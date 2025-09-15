В Ярославской области избрали двух новых депутатов. Что о них известно

В Ярославле избрали депутата муниципалитета Источник: Единая Россия | Ярославская область / Vk.com

В Ярославской области подвели итоги дополнительных выборов в Ярославле и Рыбинске. Общее голосование прошло 14 сентября. Жители региона выбирали, кто станет депутатом в муниципалитете Ярославля и в Муниципальном Совете Рыбинска.

Всего в дополнительных выборах приняли участие семь кандидатов. Трое из них боролись за мандат депутата муниципалитета Ярославля восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4, к которому относится часть Дзержинского района. Еще четверо пытались занять место депутата Муниципального Совета городского округа Рыбинска пятого созыва.

По данным Избирательной комиссии Ярославской области, победу на выборах в Ярославле одержал член партии «Единая Россия» Сергей Петров. Он набрал 59,54% голосов. Известно, что Сергей Петров является директором АО «Яргортеплоэнерго».

По итогам голосования депутатом в Муниципальном Совете Рыбинска станет Татьяна Шемякина. Она работает заместителем директора-руководителем Центра развития ребенка — детского сада № 99. За нее проголосовали 71,89% избирателей. Татьяна тоже состоит в партии «Единая Россия».

«Уже в ближайшее время они будут зарегистрированы в качестве избранных депутатов и приступят к исполнению полномочий», — рассказали в Избирательной комиссии Ярославской области.