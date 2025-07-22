Кто приедет из Киева для переговоров с Россией и что они будут требовать

Возглавит делегацию в третий раз Рустем Умеров Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Украинскую делегацию на переговорах с Россией вновь возглавит Рустем Умеров, экс-министр обороны, занимающий сейчас должность секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский.

«Поручил сформировать делегацию для переговоров с российской стороной. Возглавит ее Рустем Умеров. В состав делегации войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса Президента», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Среди целей, которые он поставил, — обсудить вопросы возвращения военнопленных и детей. Но главным является подготовка к встрече с президентом России Владимиром Путиным. На это указывал сегодня и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Мы считаем, что такое развитие, безусловно, повлияло бы на дальнейшую динамику процесса достижения перемирия», — сказал он на пресс-конференции после встречи с французским коллегой Жан-Ноэлем Барро. Слова главы внешнеполитического ведомства передает «Укринформ».

Кроме того, Сибига указал на необходимость прекратить огонь для дальнейшего обсуждения между сторонами.

«Мы настаиваем на перемирии. И очень важно, чтобы эти возможные встречи в случае согласования возможной даты были предметные», — подчеркнул он.

Пока остается неясным, когда именно пройдут переговоры между Россией и Украиной. Различные источники сообщают три даты: 23, 24 или 25 июля.

Известно, что состав российской делегации останется прежним. Ее возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. Кроме него, в переговорную группу войдут замминистра иностранных дел Михаил Глызин, замминистра обороны Александр Фомин и начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

Россия рассчитывает обсудить в ходе третьего раунда проекты меморандумов о прекращении боевых действий. Страны обменялись документами со своим видением на прошлой встрече.