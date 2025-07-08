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Политика В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения: кто какие места занял

В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения: кто какие места занял

Что известно о новых руководителях

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8 комментариев
В правительстве Ярославской области назначили двух руководителей | Источник: Правительство Ярославской областиВ правительстве Ярославской области назначили двух руководителей | Источник: Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области назначили двух руководителей

Источник:

Правительство Ярославской области

В правительстве Ярославской области произошли кадровые изменения. О них объявили 7 июля.

Повышение Дмитрия Аминова

Дмитрий Аминов официально стал вице-губернатором | Источник: Правительство Ярославской областиДмитрий Аминов официально стал вице-губернатором | Источник: Правительство Ярославской области

Дмитрий Аминов официально стал вице-губернатором

Источник:

Правительство Ярославской области

Ярославец Дмитрий Аминов стал вице-губернатором — руководителем администрации губернатора. До этого он занимал должность с приставкой «исполняющий обязанности».

Дмитрий Аминов 26 лет работает в органах власти Ярославской области. Он коренной ярославец, окончил Ярославский государственный технический университет по специальности «экономика и управление на предприятии».

«Он имеет огромный опыт в сфере молодежной политики, социальной защиты населения, экономического развития. Занимал посты директора департамента экономики и стратегического планирования, министра экономического развития региона. Год исполнял обязанности вице-губернатора и руководителя администрации. Теперь будет курировать подведомственные направления уже в штатной должности», — сообщил губернатор Михаил Евраев.

В обязанности вице-губернатора входит курирование работы государственно-правового управления, организационно-контрольного управления, Минэкономразвития региона, Министерства финансов, управления по делам архивов, финансового управления, управления делами и Министерства тарифного регулирования.

Министр из Мышкина

Роман Шувалов возглавил Министерство экономического развития | Источник: Правительство Ярославской областиРоман Шувалов возглавил Министерство экономического развития | Источник: Правительство Ярославской области

Роман Шувалов возглавил Министерство экономического развития

Источник:

Правительство Ярославской области

Также назначен новый министр экономического развития Ярославской области. Им стал уроженец Мышкина Роман Шувалов.

Известно, что Шувалов имеет два высших образования по техническому и экономическому направлениям. Является выпускником президентской программы подготовки управленческих кадров для народного хозяйства, финалист конкурса «Лидеры России», победитель кадрового проекта «Ярославский резерв».

«Роман Сергеевич занимал руководящие позиции в региональных организациях инвестиционно-промышленного блока, возглавлял Фонд регионального развития Ярославской области», — рассказал о новом руководителе губернатор.

До Романа Шувалова с 1 сентября 2023 года Министерство экономического развития Ярославской области возглавлял Дмитрий Аминов.

Напомним, в конце июня стало известно, что Екатерина Степанова, которая должна была возглавить Министерство туризма Ярославской области не приступила к работе в связи с семейными обстоятельствами. Сейчас обязанности руководителя исполняет заместитель министра Дмитрий Добрынин.

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Екатерина Лещенкова
корреспондент
Правительство Ярославской области Кадровые изменения
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Комментарии
8
Гость
1 час
Радует что наконец-то должности получили местные кадры , а не заезжие гастролеры временщики.
Гость
1 час
Ну теперь заживём !!
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