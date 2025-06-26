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Политика Война на Ближнем Востоке Победа не только над Израилем, но и над США. Верховный лидер Ирана — о результатах 12-дневного конфликта

Победа не только над Израилем, но и над США. Верховный лидер Ирана — о результатах 12-дневного конфликта

Начальник Генштаба Израиля накануне сделал подобное заявление

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9 комментариев
Хаменеи заявил, что Иран победил в ходе 12-дневного конфликта на Ближнем Востоке | Источник: Meghdad Madadi / tasnimnews.comХаменеи заявил, что Иран победил в ходе 12-дневного конфликта на Ближнем Востоке | Источник: Meghdad Madadi / tasnimnews.com

Хаменеи заявил, что Иран победил в ходе 12-дневного конфликта на Ближнем Востоке

Источник:

Meghdad Madadi / tasnimnews.com

Верховный лидер Исламской Республики Али Хаменеи заявил, что в ходе 12-дневного конфликта Иран одержал победу не только над Израилем, но и над США. Глава Ирана опубликовал свое заявление в соцсети Х в четверг, 26 июня.

«Второе поздравление связано с победой нашего любимого Ирана над американским режимом. Американский режим вступил в войну напрямую, потому что чувствовал, что, если он не вступит, сионистский режим (Израиль. — Прим. ред.) будет полностью уничтожен. Но он ничего не выиграл от этой войны. Здесь Исламская Республика также одержала победу, и в ответ Исламская Республика дала Америке суровую пощечину», — подчеркнул Али Хаменеи.

Ранее в Совете национальной безопасности Ирана заявили, что Тегеран одержал победу над Израилем. Иранские власти подчеркнули, что противник был вынужден признать поражение и в одностороннем порядке прекратить агрессию.

В ночь на 13 июня Израиль нанес массированные удары по Ирану, чтобы пресечь работу Тегерана над ядерной программой. В ответ иранская сторона начала наносить удары по израильской территории. С обеих сторон погибли десятки людей, пострадали сотни. В ночь на 22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана: в Натанзе, Фордо и Исфахане.

Вашингтон пояснил, что атака была рассчитана на уничтожение или серьезное ослабление ядерной программы Ирана. После этого Трамп заявил, что ядерные объекты уничтожены. 23 июня президент США Дональд Трамп заявил, что между Израилем и Ираном была достигнута полная договоренность о полном прекращении огня.

Утром 24 июня Иран и Израиль официально объявили о согласии прекратить огонь. Примерно через три часа после начала перемирия ЦАХАЛ заявил, что зафиксировал новую ракетную атаку. Иран опровергает запуск ракеты по Израилю. К чему может привести конфликт на Ближнем Востоке, мы рассказывали здесь.

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Ксения Киндеева
Иран Израиль США Ближний Восток Конфликт Война
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Комментарии
9
Гость
1 час
Иран победил Израиль и США? Вот умора. Иранский лидер со своими заявлениями мне кого то сильно напоминает. Хотя все подобные персонажи схожи.
с++
43 минуты
... в финале встретился со сборной Северной Кореи и выиграл таки чемпионат мира по футболу
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