Иран и Израиль договорились прекратить войну. Об этом рассказал Трамп

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, режим прекращения огня вступит в силу примерно через шесть часов, когда обе страны завершат свои военные операции.

«Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном и тотальном прекращении огня сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной. Официально Иран начнет прекращение огня, и по прошествии 12-го часа Израиль начнет прекращение огня, а по завершении 24-го часа официальное завершение 12-дневной войны будет встречено аплодисментами всего мира», — написал Трамп.

Он добавил, эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь «Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет».

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В ответ на сообщение Трампа глава МИД Ирана Ирана Арагчи заявил, что у страны нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций, пишет ТАСС. Арагчи добавил, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, то Тегеран не станет совершать ответные действия. Он также уточнил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил министров не комментировать сообщения о договоренности с Ираном о прекращении огня, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский телеканал N12.

Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетные удары по военным базам США в Катаре. Это стало ответом на атаку США по ядерным объектам Ирана.