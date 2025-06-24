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Политика Иран и Израиль договорились прекратить войну. Об этом рассказал Трамп

Иран и Израиль договорились прекратить войну. Об этом рассказал Трамп

О решении президент написал после атаки Ирана по базам США

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1 комментарий
Иран и Израиль договорились прекратить войну. Об этом рассказал Трамп | Источник: Andrew Caballero-reynolds / AFPИран и Израиль договорились прекратить войну. Об этом рассказал Трамп | Источник: Andrew Caballero-reynolds / AFP
Источник:

Andrew Caballero-reynolds / AFP

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Иран согласились на полное прекращение огня. Об этом политик написал в своей соцсети Truth Social.

По его словам, режим прекращения огня вступит в силу примерно через шесть часов, когда обе страны завершат свои военные операции.

«Между Израилем и Ираном достигнута полная договоренность о полном и тотальном прекращении огня сроком на 12 часов, по истечении которых война будет считаться оконченной. Официально Иран начнет прекращение огня, и по прошествии 12-го часа Израиль начнет прекращение огня, а по завершении 24-го часа официальное завершение 12-дневной войны будет встречено аплодисментами всего мира», — написал Трамп.

Он добавил, эта война могла бы длиться годами и уничтожить весь «Ближний Восток, но этого не произошло и никогда не произойдет».

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В ответ на сообщение Трампа глава МИД Ирана Ирана Арагчи заявил, что у страны нет соглашения с Израилем о прекращении огня или военных операций, пишет ТАСС. Арагчи добавил, что если Израиль прекратит наносить удары по Ирану до 04:00 по местному времени 24 июня, то Тегеран не станет совершать ответные действия. Он также уточнил, что окончательное решение о прекращении боевых действий будет принято позже.

При этом премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил министров не комментировать сообщения о договоренности с Ираном о прекращении огня, сообщает ТАСС со ссылкой на израильский телеканал N12.

Вечером 23 июня Тегеран нанес ракетные удары по военным базам США в Катаре. Это стало ответом на атаку США по ядерным объектам Ирана.

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке началась ночью 13 июня. Тогда Израиль нанес военный удар по Ирану. Нетаньяху заявил, что это было необходимо, чтобы остановить Иран от получения ядерной бомбы. Мы разбирались, какие последствия могут быть у этого конфликта.

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Трамп Иран Израиль Конфликт Атака
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Комментарии
1
Гость
9 часов
в очень многих странах правят старцы а с возрастом люди очень сильно меняются и часто в очень плохую сторону
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