Пленарное заседание на ПМЭФ задерживается, люди рассаживаются в ожидании Путина — онлайн-трансляция

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Это станет центральным мероприятием ПМЭФ. Публикуем все важные заявления президента.
Люди уже проходят в зал. Пленарное заседание начнется с минуты на минуту.
Нашей коллеге из «Фонтанки» удалось поговорить с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном до начала пленарного заседания. Он оценил свою работу и рассказал о ситуации в регионе.
«Некорректным считаю оценивать результаты своей работы, это должны делать люди. Что касается текущей ситуации [в Курской области] — она непростая, но верю, как и подавляющее число людей, в завтрашний день», — сказал Хинштейн.
На встрече с делегацией из Бахрейна Путин вспомнил, как проходили переговоры с королем в 2024 году.
«Я с теплотой вспоминаю прошлогодние продуктивные переговоры с вашим отцом, с королем. Они прошли в Кремле в мае 2024 года. Они были очень содержательными. Вы принимали в них тоже участие, я помню. Мы тогда обстоятельно обсудили вопросы торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, определили дальнейшие совместные планы. И я вас прошу, ваше высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания его величеству», — сказал Путин.
Путин начал встречу с советником короля Бахрейна. Он уже провел ряд переговоров с участниками форума из других стран.
Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Сегодня у Путина также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.
Деловая программа 2025 года очень обширна. Она объединяет более 150 сессий вокруг пяти основных направлений:
«Мировая экономика: новая платформа глобального роста»;
«Российская экономика: новое качество роста»;
«Человек в новом мире»;
«Среда для жизни»;
«Технологии: стремление к лидерству».
Главной темой ПМЭФ-2025 стала «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».
В 2025 году ПМЭФ проводится уже в 28-й раз. Он проходит с 18 по 21 июня. На форуме собрались около 20 тысяч участников из 140 стран и территорий. Главной площадкой для его проведения традиционно стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».
Посетить пленарное заседание пришли многие российские знаменитости
Среди желающих посетить пленарное заседание глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, дизайнер Артемий Лебедев, а также продюсер и актер Гаврилл Гордеев.
Гости ПМЭФ всё еще ждут возможность пройти в зал.
Где можно посмотреть трансляцию
Полное выступление Путина на пленарном заседании можно посмотреть на официальном сайте ПМЭФ.
О чём будет говорить Путин
Ожидается, что Путин даст оценку нынешнему этапу развития российской экономики. Он расскажет об основных перспективах ее развития. Также глава государства уделит время текущей международной ситуации.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предстоящее выступление главы государства на пленарном заседании будет объемным.
Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием Путина будет журналист из ОАЭ Надим Котеич.