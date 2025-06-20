Пленарное заседание на ПМЭФ задерживается, люди рассаживаются в ожидании Путина — онлайн-трансляция

«Я с теплотой вспоминаю прошлогодние продуктивные переговоры с вашим отцом, с королем. Они прошли в Кремле в мае 2024 года. Они были очень содержательными. Вы принимали в них тоже участие, я помню. Мы тогда обстоятельно обсудили вопросы торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, определили дальнейшие совместные планы. И я вас прошу, ваше высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания его величеству», — сказал Путин.