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Политика ПМЭФ-2025 Онлайн-трансляция Пленарное заседание на ПМЭФ задерживается, люди рассаживаются в ожидании Путина — онлайн-трансляция

Пленарное заседание на ПМЭФ задерживается, люди рассаживаются в ожидании Путина — онлайн-трансляция

Собираем основные заявления президента

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6 комментариев
Путин расскажет о развитии российской экономики | Источник: Kremlin.ru Путин расскажет о развитии российской экономики | Источник: Kremlin.ru

Путин расскажет о развитии российской экономики

Источник:

Kremlin.ru

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума. Это станет центральным мероприятием ПМЭФ. Публикуем все важные заявления президента.

Елена Мальцева

Люди уже проходят в зал. Пленарное заседание начнется с минуты на минуту.

Людей просят отключить звук на мобильных устройствах | Источник: Оксана Маклакова / MSK1.RU Людей просят отключить звук на мобильных устройствах | Источник: Оксана Маклакова / MSK1.RU

Людей просят отключить звук на мобильных устройствах

Источник:

Оксана Маклакова / MSK1.RU

Зал постепенно заполняется | Источник: Оксана Маклакова / MSK1.RUЗал постепенно заполняется | Источник: Оксана Маклакова / MSK1.RU

Зал постепенно заполняется

Источник:

Оксана Маклакова / MSK1.RU

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Елена Мальцева

Нашей коллеге из «Фонтанки» удалось поговорить с врио губернатора Курской области Александром Хинштейном до начала пленарного заседания. Он оценил свою работу и рассказал о ситуации в регионе.

Хинштейн рассказал о своей новой работе

Источник:

Анна Мотовилова / Фонтанка.ру

«Некорректным считаю оценивать результаты своей работы, это должны делать люди. Что касается текущей ситуации [в Курской области] — она непростая, но верю, как и подавляющее число людей, в завтрашний день», — сказал Хинштейн.

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Елена Мальцева

На встрече с делегацией из Бахрейна Путин вспомнил, как проходили переговоры с королем в 2024 году.

Путин обратился к королю Бахрейна

Источник:

Kremlin.ru

«Я с теплотой вспоминаю прошлогодние продуктивные переговоры с вашим отцом, с королем. Они прошли в Кремле в мае 2024 года. Они были очень содержательными. Вы принимали в них тоже участие, я помню. Мы тогда обстоятельно обсудили вопросы торгово-экономического, финансово-инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества, определили дальнейшие совместные планы. И я вас прошу, ваше высочество, передать самые теплые пожелания и привет, мои наилучшие пожелания его величеству», — сказал Путин.

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Елена Мальцева

Путин начал встречу с советником короля Бахрейна. Он уже провел ряд переговоров с участниками форума из других стран.

Путин приступил к общению с зарубежными гостями

Источник:

РИА Новости / Telegram

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Елена Мальцева

Накануне глава государства провел переговоры с президентом Индонезии Прабово Субианто. Сегодня у Путина также запланированы встречи с сыном короля Бахрейна, вице-премьером Госсовета КНР Дин Сюэсяном и генсеком ОПЕК Хайсамом аль-Гайсом.

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Елена Мальцева

Деловая программа 2025 года очень обширна. Она объединяет более 150 сессий вокруг пяти основных направлений:

  • «Мировая экономика: новая платформа глобального роста»;

  • «Российская экономика: новое качество роста»;

  • «Человек в новом мире»;

  • «Среда для жизни»;

  • «Технологии: стремление к лидерству».

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Елена Мальцева

Главной темой ПМЭФ-2025 стала «Общие ценности — основа роста в многополярном мире».

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Елена Мальцева

В 2025 году ПМЭФ проводится уже в 28-й раз. Он проходит с 18 по 21 июня. На форуме собрались около 20 тысяч участников из 140 стран и территорий. Главной площадкой для его проведения традиционно стал конгрессно-выставочный центр «Экспофорум».

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Елена Мальцева

Посетить пленарное заседание пришли многие российские знаменитости

Среди желающих посетить пленарное заседание глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст, дизайнер Артемий Лебедев, а также продюсер и актер Гаврилл Гордеев.

Артемий Лебедев отказался от делового гардероба на форуме | Источник: Дарья Драй / Фонтанка.руАртемий Лебедев отказался от делового гардероба на форуме | Источник: Дарья Драй / Фонтанка.ру

Артемий Лебедев отказался от делового гардероба на форуме

Источник:

Дарья Драй / Фонтанка.ру

Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2025 | Источник: Дарья Драй / Фонтанка.руКирилл Дмитриев на ПМЭФ-2025 | Источник: Дарья Драй / Фонтанка.ру

Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2025

Источник:

Дарья Драй / Фонтанка.ру

Эрнст стоял в компании Гордеева | Источник: Дарья Драй / Фонтанка.руЭрнст стоял в компании Гордеева | Источник: Дарья Драй / Фонтанка.ру

Эрнст стоял в компании Гордеева

Источник:

Дарья Драй / Фонтанка.ру

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Елена Мальцева

Гости ПМЭФ всё еще ждут возможность пройти в зал.

Собрались как российские, та и иностранные гости форума

Источник:

Фонтанка.ру

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Елена Мальцева

Где можно посмотреть трансляцию

Полное выступление Путина на пленарном заседании можно посмотреть на официальном сайте ПМЭФ.

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Елена Мальцева

О чём будет говорить Путин

Ожидается, что Путин даст оценку нынешнему этапу развития российской экономики. Он расскажет об основных перспективах ее развития. Также глава государства уделит время текущей международной ситуации.

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Елена Мальцева

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что предстоящее выступление главы государства на пленарном заседании будет объемным.

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Елена Мальцева

Модератором пленарного заседания ПМЭФ с участием Путина будет журналист из ОАЭ Надим Котеич.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин ПМЭФ-2025 Политика Экономика
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Комментарии
6
holdfast
1 час
Красивый как начищенный самовар, во как лысина блестит!
Гость
1 час
Как в мультике про Простоквашино собирается сниматься будет рассказывать.
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