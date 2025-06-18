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Политика Главой Ярославского округа стал экс-чиновник из Тамбовской области: что о нем известно

Главой Ярославского округа стал экс-чиновник из Тамбовской области: что о нем известно

Алексея Михайлова выбрали 17 июня

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Алексей Михайлов стал главой Ярославского округа | Источник: Михаил Евраев / TelegramАлексей Михайлов стал главой Ярославского округа | Источник: Михаил Евраев / Telegram

Алексей Михайлов стал главой Ярославского округа

Источник:

Михаил Евраев / Telegram

Главой Ярославского округа выбрали экс-чиновника из Тамбовской области Алексея Михайлова. Об этом 17 июня сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Он имеет профильный опыт и в сфере муниципального управления, и в АПК. Полученные знания и навыки пригодятся ему на новом месте», — сообщил глава региона.

Известно, что Алексея Михайлов закончил Воронежский государственный аграрный университет. Затем более 10 лет работал в Мичуринском государственном аграрном университете, был заместителем главы города Мичуринска Тамбовской области, советником главы в Переславле-Залесском.

«Это большая честь и огромная ответственность, которую я принимаю со всей серьезностью. Предстоит масштабная работа, требующая максимальной отдачи и слаженной командной работы. Но я уверен, что, действуя сообща, единой командой, мы достигнем значительных успехов и сделаем наш округ ещё лучше», — прокомментировал свое назначение сам Михайлов на странице во «ВКонтакте».

До него Ярославским округом с 2017 года руководил Николай Золотников. Сейчас он возглавил Муниципальный совет округа.

Кроме Алексея Михайлова 17 июня были выбраны главы еще шести ярославских округов. Все они до этого уже являлись главами либо руководили округами в статусе исполняющих обязанности:

  • Большесельский округ: главой стал Алексей Шутов, который с ноября 2024 года исполнял обязанности руководителя;

  • Любимский округ: переизбран на новый срок действовавший ранее глава Алексей Дмитриев;

  • Некоузский округ: переизбран главой Григорий Петров;

  • Ростовский округ: переизбран главой Андрей Шатский;

  • Некрасовский район: переизбран главой Павел Кулаков.

  • Пошехонский округ: избран главой Евгений Иголка, который с 2024 года исполнял обязанности главы.

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