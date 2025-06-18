Главой Ярославского округа стал экс-чиновник из Тамбовской области: что о нем известно

Алексей Михайлов стал главой Ярославского округа Источник: Михаил Евраев / Telegram











Главой Ярославского округа выбрали экс-чиновника из Тамбовской области Алексея Михайлова. Об этом 17 июня сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Он имеет профильный опыт и в сфере муниципального управления, и в АПК. Полученные знания и навыки пригодятся ему на новом месте», — сообщил глава региона.

Известно, что Алексея Михайлов закончил Воронежский государственный аграрный университет. Затем более 10 лет работал в Мичуринском государственном аграрном университете, был заместителем главы города Мичуринска Тамбовской области, советником главы в Переславле-Залесском.

«Это большая честь и огромная ответственность, которую я принимаю со всей серьезностью. Предстоит масштабная работа, требующая максимальной отдачи и слаженной командной работы. Но я уверен, что, действуя сообща, единой командой, мы достигнем значительных успехов и сделаем наш округ ещё лучше», — прокомментировал свое назначение сам Михайлов на странице во «ВКонтакте».

До него Ярославским округом с 2017 года руководил Николай Золотников. Сейчас он возглавил Муниципальный совет округа.

Кроме Алексея Михайлова 17 июня были выбраны главы еще шести ярославских округов. Все они до этого уже являлись главами либо руководили округами в статусе исполняющих обязанности: