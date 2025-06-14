Трамп прервал свой день рождения, чтобы созвониться с Путиным: что они обсудили

Дональд Трамп поддерживает Израиль в этом конфликте Источник: Andrew Harnik / AP Photo











Президенты России и США созвонились вечером 14 июня. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и результаты прошедших переговоров с Украиной.

«Очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. В центре обмена мнениями естественно находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», — сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Взгляды России и США по поводу этого конфликта различаются: Штаты поддерживают Израиль, в то время как Россия встала на сторону Ирана.

«Дональд Трамп, со своей стороны, также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана», — пояснил Ушаков. Владимир Путин тем временем рассказал президенту США о проведенных телефонных разговорах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Ирана Масудом Пезешкианом.

Главы двух государств общались 50 минут. За это время президент России успел также рассказать американскому коллеге о выполнении договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. В частности об обмене пленными, которые проходят уже три дня.