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Политика Переговоры России и США Трамп прервал свой день рождения, чтобы созвониться с Путиным: что они обсудили

Трамп прервал свой день рождения, чтобы созвониться с Путиным: что они обсудили

Деталями разговора поделился помощник президента РФ Юрий Ушаков

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9 комментариев
Дональд Трамп поддерживает Израиль в этом конфликте | Источник: Andrew Harnik / AP PhotoДональд Трамп поддерживает Израиль в этом конфликте | Источник: Andrew Harnik / AP Photo

Дональд Трамп поддерживает Израиль в этом конфликте

Источник:

Andrew Harnik / AP Photo

Президенты России и США созвонились вечером 14 июня. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили ситуацию на Ближнем Востоке и результаты прошедших переговоров с Украиной.

«Очередной телефонный разговор президента России Владимира Владимировича Путина с президентом США Дональдом Трампом. В центре обмена мнениями естественно находилось опасное обострение обстановки на Ближнем Востоке», — сообщил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Взгляды России и США по поводу этого конфликта различаются: Штаты поддерживают Израиль, в то время как Россия встала на сторону Ирана.

«Дональд Трамп, со своей стороны, также оценил ситуацию как весьма тревожную, признав, правда, эффективность ударов Израиля по объектам на территории Ирана», — пояснил Ушаков. Владимир Путин тем временем рассказал президенту США о проведенных телефонных разговорах с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и главой Ирана Масудом Пезешкианом.

Главы двух государств общались 50 минут. За это время президент России успел также рассказать американскому коллеге о выполнении договоренностей, достигнутых на переговорах в Стамбуле. В частности об обмене пленными, которые проходят уже три дня.

В конце президент России поздравил Дональда Трампа. Сегодня главе США исполняется 79 лет.

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Мария Филиппова
Шеф-редактор оперативной редакции
Дональд Трамп Владимир Путин Переговоры России и США Телефонный звонок
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Комментарии
9
Инженер1
14 июня, 20:09
Понятно, почему он потритил миилион доллариев на женщину с низкой социальной ответственнотью.
Гость
14 июня, 19:26
Мазохизм он такой
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