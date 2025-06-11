Украина забрала тела военных, которые пролежали на границе четыре дня

Родные смогут похоронить погибших Источник: Zelenskiy / Official / Telegram











В Киеве заявили, что забрали 1212 тел военных, которые передала Россия. Об этом сообщили в координационный штаб страны по вопросам военнопленных.

Как заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва выполняет свои обязательства по обмену пленными и погибшими и рассчитывает, что Киев сделает то же. Затем представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия передала тела.

На переговорах в Стамбуле 2 июня российская делегация предложила передать Украине 6 000 тел военнослужащих ВСУ. Киев согласился их принять.

Уже 7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить достигнутые на переговорах договоренности и передать первую партию тел павших солдат. Все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены.

Рефрежираторы несколько дней ждали на границе Источник: ТАСС / Telegram

Однако, помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла обмен. Он призвал похоронить погибших по-человечески.

Российская сторона несколько дней ждала официального подтверждения от Украины о том, что обмен телами погибших военнослужащих состоится, но украинская сторона четыре дня не появлялась на месте встречи.

Также в Стамбуле Украина и Россия договорились обменяться военнопленными в возрасте до 25 лет. Эти условия они смогли выполнить. Первая группа российских военнослужащих вернулась на родину 9 июня. Второй этап обмена прошел 10 июня.

Обновлено 14:24 (мск):