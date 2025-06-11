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Политика Переговоры России и Украины Украина забрала тела военных, которые пролежали на границе четыре дня

Украина забрала тела военных, которые пролежали на границе четыре дня

Это лишь пятая часть погибших, которых готова отдать Москва

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4 комментария
Родные смогут похоронить погибших | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram Родные смогут похоронить погибших | Источник: Zelenskiy / Official / Telegram

Родные смогут похоронить погибших

Источник:

Zelenskiy / Official / Telegram

В Киеве заявили, что забрали 1212 тел военных, которые передала Россия. Об этом сообщили в координационный штаб страны по вопросам военнопленных. 

Как заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва выполняет свои обязательства по обмену пленными и погибшими и рассчитывает, что Киев сделает то же. Затем представитель парламентской координационной группы по вопросам военной операции, депутат Госдумы Шамсаил Саралиев сообщил РБК, что Россия передала тела.

На переговорах в Стамбуле 2 июня российская делегация предложила передать Украине 6 000 тел военнослужащих ВСУ. Киев согласился их принять.

Уже 7 июня российская делегация прибыла на место обмена на границе с Украиной, чтобы выполнить достигнутые на переговорах договоренности и передать первую партию тел павших солдат. Все они идентифицированы как украинские военнослужащие по форме одежды, по району, где они были найдены. 

Рефрежираторы несколько дней ждали на границе

Источник:

ТАСС / Telegram

Однако, помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что украинская сторона неожиданно перенесла обмен. Он призвал похоронить погибших по-человечески. 

Российская сторона несколько дней ждала официального подтверждения от Украины о том, что обмен телами погибших военнослужащих состоится, но украинская сторона четыре дня не появлялась на месте встречи.

Также в Стамбуле Украина и Россия договорились обменяться военнопленными в возрасте до 25 лет. Эти условия они смогли выполнить. Первая группа российских военнослужащих вернулась на родину 9 июня. Второй этап обмена прошел 10 июня.

Обновлено 14:24 (мск):

Позднее Мединский подтвердил, что передача тел погибших солдат началась. Украина вернула России 27 павших бойцов. По его словам, обмен тяжелоранеными пленными состоится 12 июня.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Корреспондент оперативной редакции
Тела погибших Обмен Стамбульские соглашения
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