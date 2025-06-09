Самая короткая рабочая неделя мэра Красноярска. Его задержали по подозрению во взятке в 180 миллионов — подробности

В администрации Красноярска Владислав Логинов работал с 2012 года, а мэром был с 2022-го Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В Красноярске впервые в истории задержали мэра города. Владислава Логинова обвиняют в получении взятки в 180 миллионов рублей, часть из которых он получил баней. Дело настолько серьезное, что расследовать его будут федералы, а Логинова этапируют в Москву. Специальный корреспондент NGS24.RU Александр Ибрагимов рассказывает о скандалах, которые предшествовали задержанию мэра, кто из красноярских «королей заказа» сдал его силовикам и что будет дальше.

Такая традиция

Вечером 8 июня после проливного дождя на острове Татышев мэр Красноярска Владислав Логинов вручал букет певице Пелагее — хедлайнеру Дня города. Это было последнее появление Логинова на публике. Утром 9 июня стало известно, что мэра задержали в его доме в поселке Славянский. «У мэра Логинова началась самая короткая рабочая неделя», — отреагировали в соцсетях.

— Это такая любопытная традиция у силовых органов, — комментирует NGS24.RU политолог Сергей Комарицын. — Они [многих] начальников задерживают после праздников, если посмотреть по губернаторам и министрам.

Мэр и Пелагея на Дне города Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











В коттедже у мэра и в офисах администрации проходили обыски. Утром с флагштока у здания мэрии снимали флаг города, заметила фотокорреспондент NGS24.RU, что на фоне новостей о задержании выглядело символично. Выяснилось, впрочем, что это обычное дело — просто праздничный флаг, который торжественно повесили на Дне города, поменяли на более повседневный.

Источники журналистов скупо сообщали, что Владислава Логинова задержали сотрудники ФСБ по подозрению в получении крупной взятки, а дело ведет центральный аппарат следкома.

Флаг спустили, но не из-за Логинова Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Просто на место вернули обычный флаг города Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Официально в Следкоме РФ прокомментировали тему ближе к вечеру по красноярскому времени. По версии следствия, в 2018–2024 годы Логинов, будучи первым вице-мэром и затем мэром, получил от гендиректора компании 180 миллионов рублей.

Источник NGS24.RU уточнил, что это компания «Промстрой» и ее глава Декард Ханагян. Якобы он дал Логинову деньги, а также оплатил строительство бани на участке мэра. А за это компания получала муниципальные контракты от УДИБа на ремонт дорог в Красноярске.

Владиславу Логинову предъявили обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Дома и в офисе у него изъяли документы и «иные предметы», значимые для следствия.

Следствие будет ходатайствовать об аресте Логинова в качестве меры пресечения. Для этого его этапируют в Москву.

Всё могут короли

Компания «Промстрой» Декарда Ханагяна — один из главных подрядчиков города (в рейтинге «королей госзаказа» NGS24.RU по итогам 2024 года предприниматель оказался на десятом месте).

Ханагяна арестовали в 2024 году по делу о «дорожном картеле», в котором муниципальный УДИБ отдавал контракты муниципальному же САТП, а тот выбирал субподрядчиком «Промстрой». Компания получила таким образом около миллиарда рублей.

Вдобавок в конце года в Красноярске задержали экс-главу муниципального УДИБ Евгения Жвакина и бывшего первого вице-мэра Алексея Давыдова. Первый якобы получил взятку в 73 миллиона от того же «Промстроя» в 2018–2019 годы, а второй был пособником.

По сведениям NGS24.RU, Ханагян и Давыдов дали показания против Логинова.

Еще в марте скандальный депутат горсовета Красноярска Вячеслав Дюков писал, что «около десятка» сотрудников мэрии массово рассказывали силовикам о Логинове и его советнике Артуре Арутюняне, которого задержали в конце февраля за превышение полномочий. Арутюнян, по версии следствия, незаконно не дал оформить недвижимость МУК «Красноярская» асфальтобетонному заводу (АБЗ), который обошел на торгах застройщика «Сибиряк».

Со слов Дюкова, людей в мэрии «заставляли заниматься незаконной деятельностью под угрозой увольнения». В марте же «запел» и сам Арутюнян — «громко, безостановочно и содержательно».

— На мой-то скромный взгляд, этот арест имеет куда большие последствия для Красноярска и края, чем даже бы и арест самого пока мэра. Мы это всё еще увидим, — прогнозировал ровно три месяца назад Дюков.

Источник NGS24.RU, впрочем, пока не связывает задержание Логинова с АБЗ.

Не дотянул

Новости о Владиславе Логинове были с одной стороны неожиданными — «наверняка и для мэра», рассказали NGS24.RU близкие к администрации источники. «Слухи, конечно, ходили, но он работал. Вчера был на концерте Пелагеи с супругой, улыбался. Цветы ей подарил, ничего не предвещало…» — сообщил источник, пожелавший остаться неназванным.

— В последнее время было ощущение, что история с уголовными делами отошла на второй план и никаких перемен уже не предвидится, — добавил сотрудник мэрии.

С другой стороны, в инфополе ситуация с Логиновым в последние месяцы «накалялась», говорит политолог Сергей Комарицын:

— В телеграм-каналах, которые специализируются [на политике], практически каждый день писали, что сегодня-завтра его арестуют. Нагнетали.

По мнению Комарицына, Логинову давали «какую-то гарантию», что мэр «дотянет до конца срока», «хотя это и было сомнительно».

— Понятно, что решение о задержании принималось совсем не в Красноярске, а в Москве. Это видно хотя бы по тому, что делом занимаются центральные аппараты силовых ведомств, а не местные, — сказал политаналитик.

Возле мэрии в этот день было спокойно… Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











… и даже торжественно Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Занял достойное место

Владислав Логинов стал мэром Красноярска в сентябре 2022 года после досрочной отставки его предшественника Сергея Еремина (ныне — депутата Госдумы). Он родился в Ачинске в 1967 году и служил в армии с 1984 по 2000 год. В мэрии Красноярска оказался в 2012 году — был замом руководителя департамента горхозяйства и департамента муниципального заказа. В 2016 году возглавил администрацию Свердловского района, через несколько месяцев — Советского.

В 2017 году Логинов участвовал в конкурсе по выборам мэра Красноярска, но взял самоотвод в пользу Сергея Еремина, а позже стал его первым заместителем. После отставки Еремина с августа исполнял обязанности мэра.

На конкурсе в 2022-м ситуация отзеркалилась: «конкурент» Логинова, руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский практически снялся с конкурса в его пользу. А затем стал первым вице-мэром в администрации Логинова.

На инаугурации Владислав Логинов пророчески благодарил губернатора (тогда — Александра Усса), конкурсную комиссию по выборам и депутатов за то, что «занял в этой истории свое достойное и почетное место».

— Я обязуюсь в своей работе применять весь опыт, все знания и возможности для решения больших и малых вопросов, проблем жителей, наших красноярцев. Мы готовы к вызовам времени, и наша команда с ними справится, — обещал тогда мэр.

Новый мэр на инаугурации в 2022 году Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











Среди этих вызовов он перечислял проблемы в области демографии, жилья, транспорта, инвестиций, культуры, спорта, а также строительство метро и подготовку к 400-летию Красноярска в 2028 году.

Управленческий стиль Владислава Логинова заметно отличался от непосредственного и яркого Сергея Еремина, который до поры до времени вел себя как «свой парень» и сыпал неконвенционально красивыми высказываниями.

Логинов на его фоне выглядит, пожалуй, менее заметным, более традиционным чиновником. «Да, он другой», — говорил NGS24.RU сотрудник администрации через несколько месяцев после того, как Логинов заступил на пост.

— В стиле управления Логинова нет ничего необычного для реалий сегодняшнего дня, — делится мыслями еще один сотрудник сейчас. — Системный, подстраивается под требования вышестоящих уровней. Такие в лоб не отказываются, не говорят «нет», не настаивают принципиально на своем. Сказали — сделают. Не смогут — найдут причину. При нем город просто шел в рамках выполнения поставленных задач. Это хорошо получалось. Но, увы, без стратегии.

По его словам, изменились при Логинове и отношения между сотрудниками администрации — они стали более формальными:

— Какие-то тесные личные отношения внутри администрации, как было, скажем, во времена Еремина, особо не строились. Просто было рабочее взаимодействие.

Славянская пара

По последним опубликованным сведениям о доходах, в 2021 году Владислав Логинов, еще как вице-мэр, получил 4,7 миллиона рублей. На тот момент он владел тремя участками площадью 900, 600 и 100 квадратов и жилым домом в 238 квадратов. В автопарке Логинова — автомобиль Land Rover Discovery, мотоцикл BMW K1600GTL и автоприцеп.

Дом мэра, как писал NGS24.RU, находится в коттеджном поселке Славянский, микрорайоне на границе с Емельяновским районом Красноярска. В конце 2022 года в прокуратуре проверяли, почему дорогу возле поселка отремонтировали за счет бюджета.

Дом мэра в Славянском Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Журналистам тут не обрадовались Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











— Поселок Славянский, так же как и все поселки города Красноярска, имеет право на благоустройство, — отвечал Логинов в интервью NGS24.RU. — Там очень много обращений, там много улиц, жители которых постоянно просят у них что-то сделать. <…> И я не могу сказать, что в Славянском никто не будет делать дороги. Я один из жителей микрорайона, а домов там порядка 350. Плюс рядом большой дачный массив. Люди туда тоже должны как-то ездить. Поэтому я не считаю, что любой другой поселок претендует [на благоустройство] в большей степени, чем этот поселок.

Его жена Анастасия Логинова в 2021-м получила доход в 5,2 миллиона рублей. Ей принадлежала 35-метровая квартира и автомобиль BMW X4 xDrive20i. Анастасия возглавляла финансовый отдел департамента горхозяйства и транспорта мэрии, где работала 10 лет. В июле 2024 года она ушла из мэрии.

Сын мэра Кирилл Логинов в свое время тоже работал в близкой к администрации структуре — том самом муниципальном УДИБе.

Анастасия и Владислав Логиновы Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Что дальше

Сергей Комарицын полагает, что администрацию Красноярска ждет временный «паралич власти» из-за задержания мэра Владислава Логинова, так как непонятно, кто станет преемником.

— Понятно, что это произойдет не сегодня — сказал Комарицын. — И вот ближайшие два-три месяца или дольше — что в это время в администрации будет происходить? Там и так-то бардак, а тут еще и вот это обстоятельство.

У мэра сейчас три первых заместителя, и кто-то из них как минимум станет исполняющим обязанности главы города — Алексей Шувалов, Роман Одинцов и новичок Александр Мацак.

— Я, честно говоря, ни одного из них [мэром] не вижу. Хотя у нас всё может быть и кого угодно могут поставить. Сейчас я жду хаоса в исполнительной власти. А у нас ремонты дорог, городского хозяйства, потом осень и подготовка к зиме, плюс подготовка к 400-летию. Я думаю, что всё это застопорится, — прогнозирует Сергей Комарицын.

В то же время красноярский социолог Андрей Шалимов в комментарии NGS24.RU говорит, что хуже работать городские службы не станут:

— Бюрократические системы имеют свойство быстро перестраиваться. Вообще, управленческие проблемы и провисание отдельных департаментов в городской администрации длятся со времен Сергея Еремина.

Шалимов добавил, что задержание красноярского мэра сильно впечатлило федеральных аналитиков.

— Для них Красноярск — шестой город в стране, а, значит, Логинов — значимый человек. А мы, красноярцы, уже привыкли, что нет. Это функционер без собственного образа, собственных мыслей, без свободы воли, — критичен он.

Мэрия Красноярска сейчас — это такое «подразделение краевого правительства», потому что она «совершенно не самостоятельна ни в чем», соглашается Сергей Комарицын.

Он полагает, что «для многих и в правительстве, и в краевой власти эта история неприятная», и не исключил, что далее последуют задержания «за пределами администрации города».

Губернатора Красноярского края и «серый дом» проинформировали о задержании мэра чуть заранее, но всё же «в самый последний момент», считает Комарицын. При этом вряд ли дело Логинова сильно ударит конкретно по Михаилу Котюкову и его первому заместителю Сергею Пономаренко, который отвечает за внутреннюю политику в крае, думает он.

Мэр Логинов и вице-губернатор Пономаренко на одном мероприятии Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Андрей Шалимов утверждает, что краевые власти будут вести себя в режиме «следствие разберется», а тем временем подберут замену Логинову.

— Уже сейчас вбросили через одну из сеток телеграм-каналов версию о том, что мэра назначал предыдущий губернатор, а нынешний не знал, не мог и так далее. Но на самом деле представлял кандидатуру Логинова Сергей Пономаренко, это его зона ответственности, его человек. В целом у Пономаренко за последний квартал два крупных провала — муниципальная реформа и кадровый факап с Логиновым. Раньше Пономаренко так не ошибался, тем более не подставлялся, обычно ошибки списывались на кого-то другого (на губернаторов), а сейчас не перекинешь ответственность.