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Политика Мэра Красноярска задержали за взятку в 180 млн рублей — подробности скандального дела

Мэра Красноярска задержали за взятку в 180 млн рублей — подробности скандального дела

Вскоре ему изберут меру пресечения

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7 комментариев
Логинову предъявили обвинение | Источник: Мария Ленц / NGS24.RUЛогинову предъявили обвинение | Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Логинову предъявили обвинение

Источник:
Мария Ленц / NGS24.RU

Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили по ч.6 ст.290 УК РФ.

По данным Следственного комитета России, с 2018 по 2024 год Логинов, будучи сначала первым замом, а затем мэром, получил взятку от гендиректора коммерческой организации в размере свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке.

Взятка предназначалась за победу в конкурсах на ремонт дорог в Красноярске.

«В служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в МКУ Красноярска „Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства“ проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия», — сообщает представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас мэр Красноярска задержан, ему предъявлено обвинение. Чуть позже станет известно о мере пресечения.

Задержали мэра Красноярска утром 9 июня. Тогда же в администрации города, а также в доме главы Красноярска прошли обыски. Его задержание прокомментировал политолог Александр Чернявский, назвав «головной болью для губернатора».

Мы собираем всю информацию о задержании Владислава Логинова в онлайн-трансляции.

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Комментарии
7
280808018
9 июня, 14:54
начните с Москвы-- эти "свои да наши" страну в кормушку превратили
Гость
9 июня, 13:26
180 млн. - это не мелочь по карманам тырить.
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