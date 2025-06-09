Мэра Красноярска задержали за взятку в 180 млн рублей — подробности скандального дела

Логинову предъявили обвинение Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Главе Красноярска Владиславу Логинову предъявили обвинение в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело возбудили по ч.6 ст.290 УК РФ.

По данным Следственного комитета России, с 2018 по 2024 год Логинов, будучи сначала первым замом, а затем мэром, получил взятку от гендиректора коммерческой организации в размере свыше 180 миллионов рублей в виде денег и оплаты строительства бани на его земельном участке.

Взятка предназначалась за победу в конкурсах на ремонт дорог в Красноярске.

«В служебном кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его жилище, а также в МКУ Красноярска „Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства“ проведены обыски и выемки, в ходе которых обнаружены и изъяты документы, связанные с заключением, исполнением и оплатой муниципальных контрактов, а также иные предметы и документы, имеющие значение для следствия», — сообщает представитель СК России Светлана Петренко.

Сейчас мэр Красноярска задержан, ему предъявлено обвинение. Чуть позже станет известно о мере пресечения.

Задержали мэра Красноярска утром 9 июня. Тогда же в администрации города, а также в доме главы Красноярска прошли обыски. Его задержание прокомментировал политолог Александр Чернявский, назвав «головной болью для губернатора».