Мэра Красноярска задержали из-за взятки, у него дома идет обыск: что известно о деле

Сейчас мэр находится в следственном отделе УФСБ по Красноярскому краю Источник: Артем Ленц / NGS24.RU











В Красноярске задержали мэра Владислава Логинова. Сейчас в администрации проводят обыски, но мэрия работает в штатном режиме. Также обыски проходят дома у Логинова. В материале собрали всё, что известно об этом деле.

Утром 9 июня в мэрию Красноярска нагрянули с обысками. Об этом сообщил источник в силовых структурах. Также информацию об этом нашим коллегам из NGS24.RU подтвердили источники в администрации и в правоохранительных органах. Позже выяснилось, что обыски в мэрии города связаны с делом против мэра Красноярска Владислава Логинова. По информации NGS24.RU, мэра задержали за взятку в особо крупном размере. Официальных комментариев по делу пока не поступало.

В администрации Красноярска проходят обыски Источник: Мария Ленц / NGS24.RU

Сейчас обыски проходят не только в мэрии города, но и дома у Логинова.

«Внутри дома есть человек в гражданском, он в перчатках, на улице стоит человек в форме», — рассказывает корреспондент, находящийся у дома Логинова.

Обыски проводят в доме Владислава Логинова Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Мэра доставили в следственный отдел УФСБ по Красноярскому краю. По предварительной информации, после этого Логинова перевезут в Москву, где ему изберут меру пресечения.

По неподтвержденной информации, мэра Красноярска задержали по делу с «Асфальтобетонным заводом». По информации Kras Mash, показания на Логинова якобы дали его советник Артур Арутюнян, гендиректор «Промстроя» Декард Ханягян и экс-заммэра Алексей Давыдов.

Дело Логинова рассматривает центральный аппарат Следственного комитета России. Однако там пока не дали официального комментария по этому поводу.

Специалист по политическим вопросам Александр Чернявский полагает, что задержание мэра Красноярска станет проблемой для губернатора Красноярского края Михаила Котюкова. Если вину Логинова всё же признают, то найти нового главу города будет достаточно сложно. Об этом политолог Александр Чернявский рассказал в беседе нашим коллегам из NGS24.RU.

Последний раз на публике Владислав Логинов появлялся накануне, в День города. Он дарил букет хедлайнеру праздника Пелагее.

Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Источник: Мария Ленц / NGS24.RU











Владислав Логинов родился в 1967 году в городе Ачинске. С 1984 по 2000 год он проходил службу в армии, в том числе в 1987 году окончил Ачинское военное авиационное техническое училище имени 60-летия ВЛКСМ по специальности «авиационное приборное оборудование».

Это не единственное образование Владислава Логинова. В 2000 году он получил диплом Калининградской высшей школы управления по специальности «управление производством». Позднее, в 2008 и 2016 годах, Логинов получил еще два диплома Сибирского федерального университета по специальностям «экономика и управление на предприятиях в строительстве» и «строительство инженерной инфраструктуры и дорог».

В 2002–2003 годах Владислав Логинов работал заместителем директора по транспорту ГУДП «Красноярское ДСУ».

С 2003 по 2011 год он занимал должность начальника транспортного цеха и начальника отдела материально-технического снабжения в красноярском филиале ГП «Край ДЭО».

В 2012 году он стал директором по снабжению и коммерческим директором ОАО «Асфальтобетонный завод».

В 2015–2016 годах он работал заместителем главы департамента муниципального заказа администрации Красноярска.

В июле 2016 года Логинов стал главой администрации Свердловского района Красноярска, а в октябре того же года — главой администрации Советского района.

В 2022 году на сессии горсовета депутаты избрали Логинова новым мэром Красноярска.

Известно, что он женат и имеет троих детей.

Обновлено в 12:19 (мск). СК РФ подтвердил, что завел уголовное дело на Владислава Логинова. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

«Следствием установлено, что в 2018–2024 гг. Логинов, последовательно замещая должности первого заместителя и Главы города Красноярска, получил от гендиректора коммерческой организации взятку в размере свыше 180 млн рублей в виде денег и оплаты строительства бани на принадлежащем Логинову земельном участке. Взятка предназначалась за обеспечение победы коммерческой организации в конкурсах МКУ г. Красноярска „Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства“ на выполнение ремонта городских дорог», — сообщили в Telegram-канале федерального СК.

Там также подтвердили, что по этому делу сегодня прошли обыски в администрации Красноярска и МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства».